Госдеп призвал конфликтующие стороны отвести войска от ДФС

Госдеп США высказался за отвод конфликтующих сил от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в Донбассе.

«Мы призываем все силы отойти от позиций вокруг Донецкой фильтровальной станции и других важных объектов гражданской инфраструктуры», – передает РИА «Новости» заявление госдепа.

По заявлению госдепартамента, США осуждают обстрел гражданского персонала Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пять человек были ранены.

«Фильтровальная станция вслед за этим была временно закрыта. Этот обстрел поставил под угрозу жизни гражданских лиц и водоснабжение 350 тыс. украинцев, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения», – заявили в Госдепе.

Тем временем руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что работа Донецкой фильтровальной станции, согласно предварительной договоренности, остановлена на пять дней..

«На данный момент достигнута предварительная договоренность – остановить работу станции на пять дней, переключив абонентов на резервное водоснабжение. Руководство и сотрудники станции выражают надежду, что пяти дней будет достаточно для стабилизации ситуации и принятия принципиального решения в обеспечении безопасности их работы», – передает ДАН слова Якубова.

Во вторник днем украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне рабочей смены Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранены пять человек.

Напомним, в среду днем директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый заявил, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой около 400 тыс. человек, будет остановлена из-за обстрелов, начинается процесс ее консервации.