Израильская разведка сочла удар США по Сирии неудачей

Дипломаты и сотрудники разведки Израиля низко оценили удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией, пишут СМИ.

Высокопоставленный представитель министерства обороны Израиля заявил, что удар можно считать успешным только в том случае, если США просто хотели продемонстрировать «ответ» на приписываемую Дамаску химатаку. Но в ведомстве сомневаются, что какая-то другая цель (например, уничтожение якобы имеющегося у Дамаска химоружия или его новое использование) была достигнута.

Офицер разведки заявил, что у главы американского государства Дональда Трампа не было никаких оснований заявлять, что «миссия выполнена», пишет Task & Purpose.

Кроме того, в Израиле негативно отнеслись к тому, что Трамп еще до ударов объявил о своих намерениях. Израильский дипломатический источник сказал: «Хотите стрелять – стреляйте, а не говорите». По мнению источника, в случае с США имеют место в основном разговоры.

В Израиле сомневаются, что американский удар мог поразить «запасы химоружия». Учитывая, что международные инспекторы подтвердили уничтожение химоружия Сирией, нельзя точно сказать, сколько его осталось у Дамаска и где оно хранится, пишет издание.

Хотя США с союзниками и нанесли по Сирии удар, Дамаск продолжает укреплять свои позиции, говорится в материале.

Отметим, что Израиль является главным союзником США на Ближнем Востоке, он ежегодно получает от США помощь на миллиарды долларов, а также использует американские вооружения.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства.