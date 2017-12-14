СК назвал фатальную роль велосипедного троса в трагедии в Кемерово

Следственный комитет обнародовал подробности расследования пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

По данным ведомства, один из погибших, владевший навыками противопожарной подготовки, принял решение не покидать кинотеатр, где в итоге погибло много людей; находящиеся там закрыли все двери и заткнули одеждой щели, чтобы в зал не попадал дым.

Также выяснилось, что двери запасного выхода из этого кинозала были стянуты тросом, похожим на велосипедный. На нем висел замок, сообщает СК в своем канале в TamTam.

Отмечается, что трос был сорван с дверей, когда мужчины пытались проникнуть в зал кинотеатра во время пожара.

Также были установлены личности высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проверке противопожарной безопасности в ТРК.

Кроме того, сообщается, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга закончили работу на месте пожара в торговом центре и приступили к исследованию полученных материалов в спецлабораториях.

Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого в России начались массовые проверки ТРК. Выяснилось, что 1,5 тыс. подобных учреждений являются смертельно опасными.