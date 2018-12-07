США блокируют военную сделку между Израилем и Хорватией

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует сделку по продаже Израилем Хорватии отремонтированных истребителей F-16 американского производства, сообщили источники.

Сделка на сумму 50 млн долларов предполагает продажу 12 истребителей, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Дело в том, что США также планировали поставить Хорватии истребители, и администрацию Трампа разозлило, что Израиль склонил хорватов на свою сторону, модернизировав старые F-16 и оборудовав их новой электронной системой израильского производства.

В США полагают, что Израиль поступил нечестно, пытаясь заработать за спиной союзника. По мнению американцев, Израиль не должен продавать американские истребители третьей стороне без согласия Вашингтона.

В то же время задержкой недовольны власти Хорватии, которые дали понять Израилю, что ждут решения проблемы как можно скорее.

Источники говорят, что предупреждения о блокировании сделки Израиль получил три недели назад.

По данным издания, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заговорил об этой ситуации с госсекретарем США Майклом Помпео в Брюсселе. Якобы Помпео признался, что не против сделки, но ее блокирует министр обороны Джеймс Мэттис.