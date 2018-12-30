Вызволенных из иракских тюрем российских детей доставили в Москву

В московском аэропорту Жуковский приземлился самолет ИЛ-76, на котором из Багдада доставили 30 российских детей, вызволенных из иракских тюрем.

Детей встретили машины скорой помощи, МЧС и всероссийского центра медицины катастроф, передает РИА «Новости».

Дети направлены в Национальный центр здоровья детей для прохождения комплексного обследования, при необходимости им будет оказана помощь.

На борту также находились уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Кузнецова сообщила, что «осталось еще более 85 детей». Наибольшие сложности ожидаются с возвращением тех, которые родились уже в Ираке – «самые маленькие», «возраст до года, и достаточно тяжелое состояние здоровья».

По словам Кузнецовой, Россия надеется, что еще 36 детей удастся вернуть из Ирака в январе.

Напомним, речь идет о детях, матерей которых власти Ирака обвиняют в терроризме. Отметим, что ровно год назад очередной рейс со спасенными из багдадской тюрьмы детьми был отменен из-за отказа матерей отпустить их.