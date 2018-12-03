В Москве разбойники похитили у мужчины сумку с 40 млн рублей

В Москве злоумышленники похитили у мужчины сумку, в которой находились 40 млн рублей.

«Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами на Волгоградском проспекте в Москве. По предварительной информации, сумма ущерба составила около 40 млн рублей», – приводит ТАСС слова своего источника из правоохранительных органов.

Пресс-служба МВД подтвердила факт преступления. Источник отметил, что злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Mercedes. Для задержания подозреваемых в Москве ввели план «Перехват».