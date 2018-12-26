Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 года

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) провел исследование и составил рейтинг, в который вошли 15 YouTube-блогеров с наибольшими доходами за 2018 год.

В РИАБ отметили, что при подсчетах имелся в виду именно доход, а не итоговая прибыль блогеров. Примерные доходы были подсчитаны исходя из рыночных цен на рекламу.

Первое место с предполагаемым годовым доходом в размере 82 млн рублей занял блогер Wylsacom, который рассказывает о технологичном образе жизни и выкладывает на своем канале обзоры техники.

На втором месте оказался ведущий шоу «вДудь», куда приходят известные люди из самых разных сфер, Юрий Дудь. Его примерный доход за год составил 78,2 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает ведущий гастрономического канала и фуд-блогер Oblomoff, который рассказывает о готовке классических и экзотических блюд, делает обзоры на доставку, а также пробует в разных странах мира местную кухню. Его приблизительный доход составил 52,55 млн рублей.

Замыкают пятерку автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров и канал, посвященный рэп-баттлам Versus Battle: они заработали за год 38,8 и 35 млн рублей, соответственно.

Также в десятку вошли Дима Масленников (27 млн), AcademeG (26,3 млн), Стас Давыдов (24,05 млн), Николай Соболев (23,75 млн) и Парфенон (22,9 млн).