Названа причина остановки колеса обозрения с людьми в Иркутске

В Иркутске колесо обозрения с людьми в кабинках остановилось из-за аварийного отключения света, сообщил представитель компании, отвечающей за эксплуатацию аттракциона Артем Цыденов.

«Во время открытия ледового катка на острове Конный, где находится колесо, аварийно отключился свет. Очевидно, это произошло из-за перегрузки сети. В течение 10 минут был запущен дизель-генератор и всех людей спустили вниз», – рассказал Цыденов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 23 декабря. Цыденов пояснил, что во время остановки колеса температура на улице была около 15 градусов мороза, в самих кабинках было теплее из-за установленных в них обогревателей.

Представитель компании добавил, что на тот момент на аттракционе находились около 15 посетителей.

«При спуске на землю всех напоили горячим чаем. Жалоб от людей не было», – подвел итог Цыденов. На 24 декабря запланирован техосмотр колеса обозрения.

В октябре в немецком городе Тиршенройт рухнуло колесо обозрения, в момент аварии на нем находились дети, в результате ЧП пострадало восемь ребят.