Познер объяснил слова о «рабах» Сталина

Журналист Владимир Познер опроверг сообщения ряда СМИ, объяснив, что назвал рабами не всех россиян, а лишь тех людей, которые «преклоняются перед» Иосифом Сталиным.

В беседе с «Ридусом» Владимир Познер пояснил, что не называл россиян рабами. «Я такого не говорил. Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором, – рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются», – заявил телеведущий.

Он также отметил, что не удивлен негативной реакцией. «Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», – отметил Познер.

Ранее Познер резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. По словам Познера, народную любовь к Сталину и ненависть в людях возбуждает государственная пропаганда.

«Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы», – говорилось в публикации Познера.

Пользователи Сети негативно отреагировали на высказывание Познера, назвав его «рабом Госдепа» и «поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем».