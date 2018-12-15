В Египте нашли нетронутую гробницу верховного жреца возрастом в 4,4 тыс. лет

В поселении Саккара близ Каира археологи нашли нетронутую гробницу верховного жреца возрастом 4,4 тыс. лет, это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия, сообщает Би-би-си.

В гробнице обнаружены статуи фараонов, на стенах цветные иероглифы. На фресках изображен священнослужитель по имени Ватайе и его родственники, передает «Интерфакс».