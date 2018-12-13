При стрельбе на Западном берегу Иордана погибли два человека

Два человека погибли, еще двое ранены в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан, сообщила израильская спасательная служба ЗАКА.

«ЗАКА получила сообщение о стрельбе в направлении остановки на шоссе 60 у перекрестка «Гиват Ассаф», где в результате погибли два человека, двое получили тяжелые ранения», – сообщает служба, передает РИА «Новости».

В то же время ТАСС со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид адом» сообщает о четверых раненых в результате нападения неизвестного на шоссе близ поселения Офра на Западном берегу реки Иордан.

Стрельба произошла недалеко от еврейского поселения Офра, где в минувшее воскресенье палестинские боевики ранили семерых израильтян, открыв по ним огонь из машины. Местные СМИ называют происшествие очередным палестинским терактом.

В настоящее время израильские военные блокировали фактическую палестинскую столицу Рамаллах, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. В городе и его окрестностях военные начинают розыск нападавших, которые на машине скрылись с места преступления.

В Рамаллахе расположена резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии, включая представительство России при Палестинской национальной администрации.