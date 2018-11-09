Экс-командующий российской артиллерией отреагировал на попадание в черный список США

Бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России генерал-полковник Владимир Зарицкий сказал, что обрадовался своему попаданию в санкционный список США по Украине.

«Я очень рад. Мне очень повезло, что мне уделяют столько внимания, не знаю только, почему. Я в Крыму был один раз с 2014 года, был в Севастополе и Симферополе, с друзьями повстречался и уехал», – рассказал Зарицкий.

Он назвал ситуацию с новыми санкциями США бредом, но при этом отметил, что пребывание в американских черных списках никак на нем не скажется, передает РИА «Новости».

«На моей жизни это абсолютно никак не скажется, я еду, куда хочу, на территории Российской Федерации. В Майами я не собираюсь по крайней мере», – отметил бывший командующий.

Ранее в связи с воссоединением Крыма и России, а также ситуации в Донбассе США ввели новые санкции в отношении ряда граждан, компаний и крымских санаториев. В Госдуме прокомментировали новые санкции, предположив, что послужило целью их появления.

Согласно заверениям минфина США, Зарицкий оказался под санкциями из-за своей деятельности в Крыму. В ведомстве сообщили, что он выступает как учредитель и владелец ООО «УКИП», которое находится в Симферополе и занимается строительством. Минфин США обвинил Зарицкого в покупке его компанией трех приватизированных «без согласия украинских властей» гостиниц у властей Крыма.

Экс-командующий прокомментировал, что его коллеги отреагировали на новость об очередных санкциях США с юмором.