В США нашли скрытые мотивы в отмене Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы отвлечь внимание американской прессы от невыгодных для него откровений его экс-адвоката Майкла Коэна, считает старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени.

«Весьма необычно», – сказал он, добавив, что «лишь за час до этого» Трамп заявлял, что сейчас «хорошее время» для переговоров с Путиным. Отмену встречи он назвал «внезапной», передает ТАСС.

«Складывается впечатление, что президент пытается сменить тему разговора и (уйти) от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным (в даче ложных показаний Конгрессу)», – убежден Зелени.

Он отметил, что Путин и Трамп в любом случае будут принимать участие в саммите «Большой двадцатки» и так или иначе пересекутся.

«Это значит, что не будет официальной встречи в субботу, но все это очень подвижно и всегда может измениться. Тем не менее, опять-таки: президент пытается сменить тему разговора на пути сюда, явно наблюдая за всем этим», – добавил корреспондент.

Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Перед этим он говорил, что встреча, скорее всего, состоится.

В четверг Трамп также заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн соврал о строительстве башни Trump Tower в Москве, чтобы получить меньший срок.

Этому предшествовало признание Коэна на суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе о якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году.