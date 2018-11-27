На Окинаве потребовали прекратить полеты истребителей США

Депутаты префектуры Окинава приняли обращение к премьер-министру Японии Синдзо Абэ и посольству США с требованием прекратить в этом районе полеты американских истребителей.

«Мы возмущены позицией вооруженных сил США, которые продолжают учения с использованием таких истребителей, не приняв должных мер к обеспечению безопасности полетов», – цитирует заявление ТАСС со ссылкой на информагентство Киодо.

Депутаты считают, что полеты должны быть прекращены до выяснения причин аварии военного самолета F/A-18, который 12 ноября потерпел крушение в японской префектуре Окинава и рухнул в море.

Он отмечают, что это произошло в районе, где идет активная рыбалка и наблюдается скопление судов.

Жители Окинавы добиваются закрытия расположенной в префектуре авиабазы морской пехоты США Футэмма. Однако власти настаивают на ее переносе в пределах префектуры.