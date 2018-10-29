Британские пилоты заметили НЛО над Ирландией

Ирландские авиационные чиновники начали проверку по факту сообщений об НЛО, которые заметили над страной пилоты самолетов British Airway и Virgin Airlines; летчики заявили, что видели «быстро движущиеся» над Ирландией таинственные яркие огни, пишут СМИ.

Впервые об этом сообщил пилот лайнера British Airways, который летел из Монреаля в Лондон. Он сообщил в управление воздушным движением в Шенноне, что увидел объект с левой стороны от своего Boeing 787. Пилот спросил, не проводятся ли в этой зоне военные учения, пишет The Daily Mail.

Управление воздушным движением ответило, что их радары не заметили никакого объекта, на что пилот заметил, что объект двигался быстро, а после приближения к самолету с левой стороны быстро повернул на север. Пилот описал увиденное как «очень яркий свет», который «исчез на очень высокой скорости».

Пилот лайнера компании Virgin Airlines, который летел по маршруту из Орландо в Манчестер, позже также заметил аналогичные огни. Он описал увиденное как «метеор». При этом он заявил, что было «несколько объектов, следующих по одинаковой траектории».

Оба самолеты летели в воздушном пространстве на высоте от 8,6 тыс. метров до 12,8 тыс. метров.

Утверждается также, что огни видел и еще один пилот. Ирландское авиационное управление начало расследование этих инцидентов.

В мае Пентагон опубликовал доклад о наблюдениях НЛО пилотами ВВС США.