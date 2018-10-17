В Перми умер всемирно известный кот из YouTube

В Перми умер известный как NONONONO Cat кот Маркиз, ставший мемом благодаря видео с почти 12 млн просмотров.

Об этом стало известно лишь после того, как работающий таксистом хозяин Андрей рассказал о случившемся севшей в его такси журналистке.

«Прожил достойную кошачью жизнь. Осталось два месяца до 16 лет», – цитирует хозяина 59.ru.

У престарелого кота отказали почки и печень. Хозяева рассказали, что расставание с домашним любимцем было тяжелым.

Андрей рассказал, что подарил кота на десятилетие сыну в 2002 году. Ставшее известным во всем мире видео было заснято в 2004 году при первой встрече животного с 4-летней дочкой друзей семьи. По словам хозяев, «такой эмоциональной была только их первая встреча». Выложить ролик на YouTube владельцы питомца решили только через семь лет.

За первую неделю видео набрало 6 млн просмотров. Кота показали в нескольких странах мира по телевидению, включая канал Animal Planet и японский телеканал «Ю», где Маркиз возглавил «Кот-парад». С Маркизом в интернете вышло много доработанных роликов. YouTube за эти годы перечислил хозяину 6 тыс. долларов за просмотры.