В Стамбуле открыли новый аэропорт, который станет самым большим в мире

Церемония открытия «Аэропорта Стамбула», который в будущем должен стать самым большим в мире, состоялась в понедельник.

«После открытия первого этапа Аэропорта Стамбула сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 млн, а при необходимости будет доведен до 200 млн пассажиров», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он считает, что Стамбул станет крупным транспортным центром и изменит «потоки авиасообщения между континентами, передает «Интерфакс».

По данным ТАСС, новый аэропорт будет расположен в 35 км от центра города на побережье Черного моря. К окончанию строительства площадь «Аэропорта Стамбула» будет достигать 7,7 гектаров.

После того, как новый аэропорт сможет принимать 2 тыс. самолетов в сути, международный аэропорт им. Ататюрка будет закрыт.