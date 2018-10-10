Следователи нашли последний запрос керченского стрелка в Сети

Изучив компьютер студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже, следователи нашли его последний запрос.

«Последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера: «как изготовить самодельное взрывное устройство». На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ», – сообщает телеграм-канал «112».

Ранее анализ записей камер видеонаблюдения позволил установить маршрут Рослякова, а также восстановить момент покупки им патронов в оружейном магазине.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что специалисты внимательно проанализируют трагедию в керченском колледже и примут действенные меры, снижающие риски повторения подобных инцидентов.

В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.