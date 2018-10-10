Эксперт рассказал о важности работы с ингушской общественностью

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...
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Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...
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В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...
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          Эксперт рассказал о важности работы с ингушской общественностью

             16 октября 2018, 19:50
          Фото: skfo.gov.ru
          Текст: Олег Исайченко

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          «Другого пути решения вопроса, кроме обсуждения острых вопросов с представителями общественности – нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал встречу представителя Кремля и полпреда на Северном Кавказе с представителями общественности Ингушетии.

          «Вопрос в любом случае резонансный и беспокоит многих людей. Другого формата решения подобных вопросов просто не существует», – подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Во вторник прошла встреча полпреда в СКФО Александра Матовникова и начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии.

          На встрече обсуждалась ситуация в республике после заключения соглашения с соседней Чечней о закреплении границы между двумя республиками. Во вторник спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил о вступлении соглашения в законную силу.

          Документ, напомним, был подписан главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. После этого на площади Согласия в столице Ингушетии Магасе собралось около 2 тысяч человек, на митинге звучали протестные лозунги.

          «Некоторые так называемые ингушские оппозиционеры (некоторые из руководителей которых не имеют никакого отношения к республике), находились там не ради справедливого решения возникших, а ради того, чтобы постараться «раскачать» ситуацию в регионе, дезинформировать и взбудоражить людей», – отметил Мартынов.

          Подчеркнем, что к обсуждению привлекаются жители селений, чьи земли примыкают к вновь определяемой границе. Таким образом, обсуждение приобретает конкретный характер, и уходит от политических спекуляций под лозунгом «Долой Евкурова!» – в русло которых пыталась перевести митинговую активность оппозиция.

          По итогам общения Матовникова и Ярина с представителями ингушской общественности достигнута договоренность: в среду в Магасе пройдет заседание комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни по вопросам определения границы между республиками. Об этом сообщается на официальном сайте властей Ингушетии.

          Заседание пройдет под председательством главы Ингушетии Евкурова с участием оргкомитета проходящего в регионе митинга.

          Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации в Ингушетии. В частности, напомним, что по итогам первой встречи общественности с полпредом президента в СЗФО Матовниковым был разрешен официальный митинг. «В плотном контакте с органами правопорядка его организаторы контролируют ситуацию. Хотя и до того, кроме большого количества людей на улицах, особенных нарушений отмечено не было. Это надо признать», – комментировал ситуацию Юнус-Бек Евкуров.

          По итогам первой встречи у организаторов митинга есть определенные надежды, – отметил глава Ингушетии. «На некоторые вопросы им даны четкие ответы... В любом случае, договоренности есть, и они соблюдаются. В том числе и со стороны организаторов, и это тоже надо признать», – отметил Евкуров.

          Граница не была установлена со времён преобразования Чечено-Ингушской АССР в отдельные республики, – в свою очередь обозначил долгое время не решавшуюся проблему спикер парламента Ингушетии Магомед Даудов.  «26 лет этот вопрос был темой бесконечных спекуляций и сплетен, – подчеркнул глава законодательного собрания. – В своих попытках посеять рознь между чеченцами и ингушами провокаторы всех мастей с разной периодичностью поднимали вопрос границы. Теперь же этому нет места».

          «Мы переговорили с Рамзаном Кадыровым, руководителем Чеченской Республики, и пришли к выводу: давайте решать. Сегодня, – в свою очередь, рассказал Евкуров. – Если не мы, то кто это сделает?.. В течение месяца это было отработано, ножками была протоптана вся граница – и с той, и с другой стороны, совместно. Определены претензии и с той, и с этой стороны – с учетом мнений и историков, и местных жителей, которые знают проблему иногда не хуже любого историка. Пришли к мнению: иного варианта, кроме установления границы между двумя регионами, нет».

          Несогласные, помимо прочих аргументов, отмечают, что с установлением границы на территории Чечни закрепляются скважины Даттыхского месторождения – затампонированные, но, как утверждается, тем не менее нефтеносные. «Всего на этих территориях было 19 законсервированных еще во времена СССР скважин, – пояснил по этому поводу Даудов. – После установления границы 16 из них оказались на территории Республики Ингушетия. Я считаю, что даже обсуждать этот вопрос не имеет смысла. Таких законсервированных скважин в двух наших республиках более 1 тысячи. В свое время они были закрыты в силу нерентабельности. Это не мое личное мнение, таков вердикт специалистов в нефтяной отрасли». Оцененные запасы невелики, залежи имеют ограниченное распространение, соответственно, признана нецелесообразность ввода в эксплуатацию, – подтвердил главный геолог «Ингушнефти» Аслан Оздоев, представивший правительству республики и общественности справку по Даттыхскому месторождению.


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