Эксперт рассказал о важности работы с ингушской общественностью

«Другого пути решения вопроса, кроме обсуждения острых вопросов с представителями общественности – нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал встречу представителя Кремля и полпреда на Северном Кавказе с представителями общественности Ингушетии.

«Вопрос в любом случае резонансный и беспокоит многих людей. Другого формата решения подобных вопросов просто не существует», – подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Во вторник прошла встреча полпреда в СКФО Александра Матовникова и начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии.

На встрече обсуждалась ситуация в республике после заключения соглашения с соседней Чечней о закреплении границы между двумя республиками. Во вторник спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил о вступлении соглашения в законную силу.

Документ, напомним, был подписан главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. После этого на площади Согласия в столице Ингушетии Магасе собралось около 2 тысяч человек, на митинге звучали протестные лозунги.

«Некоторые так называемые ингушские оппозиционеры (некоторые из руководителей которых не имеют никакого отношения к республике), находились там не ради справедливого решения возникших, а ради того, чтобы постараться «раскачать» ситуацию в регионе, дезинформировать и взбудоражить людей», – отметил Мартынов.

Подчеркнем, что к обсуждению привлекаются жители селений, чьи земли примыкают к вновь определяемой границе. Таким образом, обсуждение приобретает конкретный характер, и уходит от политических спекуляций под лозунгом «Долой Евкурова!» – в русло которых пыталась перевести митинговую активность оппозиция.

По итогам общения Матовникова и Ярина с представителями ингушской общественности достигнута договоренность: в среду в Магасе пройдет заседание комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни по вопросам определения границы между республиками. Об этом сообщается на официальном сайте властей Ингушетии.

Заседание пройдет под председательством главы Ингушетии Евкурова с участием оргкомитета проходящего в регионе митинга.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации в Ингушетии. В частности, напомним, что по итогам первой встречи общественности с полпредом президента в СЗФО Матовниковым был разрешен официальный митинг. «В плотном контакте с органами правопорядка его организаторы контролируют ситуацию. Хотя и до того, кроме большого количества людей на улицах, особенных нарушений отмечено не было. Это надо признать», – комментировал ситуацию Юнус-Бек Евкуров.

По итогам первой встречи у организаторов митинга есть определенные надежды, – отметил глава Ингушетии. «На некоторые вопросы им даны четкие ответы... В любом случае, договоренности есть, и они соблюдаются. В том числе и со стороны организаторов, и это тоже надо признать», – отметил Евкуров.

Граница не была установлена со времён преобразования Чечено-Ингушской АССР в отдельные республики, – в свою очередь обозначил долгое время не решавшуюся проблему спикер парламента Ингушетии Магомед Даудов. «26 лет этот вопрос был темой бесконечных спекуляций и сплетен, – подчеркнул глава законодательного собрания. – В своих попытках посеять рознь между чеченцами и ингушами провокаторы всех мастей с разной периодичностью поднимали вопрос границы. Теперь же этому нет места».

«Мы переговорили с Рамзаном Кадыровым, руководителем Чеченской Республики, и пришли к выводу: давайте решать. Сегодня, – в свою очередь, рассказал Евкуров. – Если не мы, то кто это сделает?.. В течение месяца это было отработано, ножками была протоптана вся граница – и с той, и с другой стороны, совместно. Определены претензии и с той, и с этой стороны – с учетом мнений и историков, и местных жителей, которые знают проблему иногда не хуже любого историка. Пришли к мнению: иного варианта, кроме установления границы между двумя регионами, нет».

Несогласные, помимо прочих аргументов, отмечают, что с установлением границы на территории Чечни закрепляются скважины Даттыхского месторождения – затампонированные, но, как утверждается, тем не менее нефтеносные. «Всего на этих территориях было 19 законсервированных еще во времена СССР скважин, – пояснил по этому поводу Даудов. – После установления границы 16 из них оказались на территории Республики Ингушетия. Я считаю, что даже обсуждать этот вопрос не имеет смысла. Таких законсервированных скважин в двух наших республиках более 1 тысячи. В свое время они были закрыты в силу нерентабельности. Это не мое личное мнение, таков вердикт специалистов в нефтяной отрасли». Оцененные запасы невелики, залежи имеют ограниченное распространение, соответственно, признана нецелесообразность ввода в эксплуатацию, – подтвердил главный геолог «Ингушнефти» Аслан Оздоев, представивший правительству республики и общественности справку по Даттыхскому месторождению.