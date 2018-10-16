В Чечне объявили о вступлении в силу соглашения о границе с Ингушетией

Соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу, сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия 16 октября 2018 года вступило в свою законную силу! Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий», – написал Даудов во «ВКонтакте».

Он отметил, что установление границ «никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов».

По его мнению, это должно способствовать интеграции экономик двух регионов, укреплению экономического и социального взаимодействия, а также улучшению «братских связей».

Он считает, что благодаря политической воле глав двух республик была закрыта «злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в своих попытках вбить клин между вайнахами».

В воскресенье глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщал, что обсудил с президентом Владимиром Путиным в телефонном разговоре ситуацию в регионе.

Напомним, парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая до сих пор не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Главы регионов подписали соглашение, однако после этого на площади Согласия в Магасе собрались около 2 тыс. человек, выразивших протест против этого решения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему в Ингушетии протестуют против установления границы.