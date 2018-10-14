Самолет в Германии насмерть сбил трех человек

Легкомоторный самолет Cessna близ города Фульда въехал в группу людей при посадке на аэродроме, сообщает Focus.

Погибли не менее трех человек, среди них есть ребенок, передает ТАСС. В инциденте пострадали восемь человек.

Группа людей находились на краю взлетно-посадочной полосы, когда самолет при посадке совершил неверный маневр, сообщает DPA. В правоохранительных органах сообщили, что пилот неудачно зашел на посадку и был вынужден уйти на второй круг. Самолет не смог быстро набрать необходимую высоту и сблизился с людьми, стоявшими на взлетном поле.

Инцидент произошел около 15.45 по местному времени (16:45 мск) на вершине горы Вассеркупе, которая пользуется большой популярностью у пилотов-любителей и парапланеристов.