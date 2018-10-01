Познер поймал на лжи помощника Навального

Ближайший соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков несколько раз солгал, комментируя выступление Владимира Познера в Йельском университете, сообщил сам журналист.

Познер прокомментировал пост Волкова в Facebook, в котором он рассказал, что посетил собравшую аншлаг лекцию Познера, так как хотел посмотреть, «как работает экспортная версия Первого канала».

Познер отметил, что нет никакого «экспортного варианта» его персоны. «Что говорю в России, то говорю за границей – с той, правда, разницей, что иногда приходится объяснять вещи, которые в России знают. Кроме того, я не работаю на Первом канале. Он, канал, покупает мою программу», – написал он в колонке на своем сайте.

Кроме того, Познер перечислил несколько фактов, о которых Волков в своем посте солгал. Во-первых, по словам Познера, он не говорил, что предложение Путина о помощи после теракта 11 сентября отвергли.

«То, что помощь отвергли – ложь, я этого не говорил. Напротив, помощь эту приняли и в Афганистане, и в размещении американского военного контингента в Средней Азии», – написал он.

Во-вторых, Познер не говорил, что отказ НАТО от предложения Путина вступить в альянс «смертельно обидел» российского президента, и что эта «обида» была выражена им в Мюнхенской речи в феврале 2007 года.

Также, по словам Познера, он не говорил, заслуживает ли Путин того, что западные медиа изображают его в негативном свете. И не говорил, что СМИ несут ответственность за то, что «разозлили Путина» и «сделали его тем, что он есть».

«На самом деле я сказал, что СМИ – как в США, так и в России – несут ответственность за то, как они в абсолютно негативном свете изображают «противника», – заметил он.

Кроме того, Волков отметил, что Познер якобы признал, будто присоединение Крыма было нарушением международного права.

«Но Севастополь – это же город русских моряков; если бы мы потеряли там базу флота и там была база НАТО, с Шестым флотом США, как можно было такое допустить? Разве в такой ситуации не стоит наплевать на международное право?» – пересказал Волков слова журналиста.

«Ну, тут господин Волков совсем изоврался. К тому же, мне показалось, что он не очень хорошо понимает английский язык. Говоря об Украине и о Крыме, я сказал, что когда страна – любая – считает, что ей угрожает смертельная опасность, она не обращает внимания на международное право», – пояснил Познер.

Журналист также прокомментировал еще несколько реплик Волкова. «Можно сколько угодно не соглашаться с моей точкой зрения, но так бессовестно искажать суть того, что я сказал, да и просто врать – стыдновато», – резюмировал он.