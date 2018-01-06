Активист SERB «отметил дурно пахнущей жидкостью» выставку Стерджеса в Москве

В Галерею им. братьев Люмьер в Москве, где проходит фотовыставка Джока Стерджеса, вызвали полицию из-за конфликта сотрудников галереи с представителями националистического движения SERB, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «словесная перепалка закончилась вызовом полицейских». По его словам, «конфликтующих проводили правоохранители в отдел полиции, где они дали объяснения в письменном виде».

Лидер SERB Игорь Бекетов заявил, что члены движения хотели «посмотреть, есть ли провокационные фотографии». Их возмутил один из снимков, передает «Интерфакс».

Полицейские предложили членам SERB «написать заявление», «стали тянуть», и тогда один из активистов «немножечко отметил дурно пахнущей жидкостью не саму даже фотографию, а пол возле нее», заявил Бекетов.

Напомним, это уже не первый конфликт между SERB и организаторами выставки Стерджеса.

При этом в работах фотографа, которые должны были показать еще в 2016 году, не нашли признаков преступления.