Володин обвинил попросившего о встрече Хантсмана в двойных стандартах

Вашингтон признал российских политиков невъездными, ввел санкции, а теперь американские дипломаты хотят встретиться со спикерами Совета Федерации и Госдумы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что двойных стандартов быть не должно.

«Не должно быть двойных стандартов. США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателем СФ, с председателем ГД. Зачем? Если они решение приняли для своей страны в отношении этих должностных лиц», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Ранее американское посольство сообщило, что посол Джон Хантсман запросил встречи с рядом российских чиновников, в том числе с главой Минэнерго Александром Новаком и руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым, а также спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

В начале января Хантсман «предупредил, что с отношениями между США и Россией будет «покончено», если Кремль попытается вмешаться в промежуточные выборы 2018 года».