Украинца обвинили в гибели двух россиянок в Таиланде

Полиция Таиланда предъявила обвинение гражданину Украины – водителю автомобиля, попавшему в ДТП на острове Пхукет, в результате которого погибли две россиянки, сообщили местные СМИ.

Как передает Phuket News, украинцу Артему Сердюкову предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, передает РИА «Новости».

В ближайшее время Сердюков предстанет перед судом Таиланда.

В полиции изданию заявили, что обвинения предъявлены только одному водителю.

Напомним, ранее в российском посольстве сообщили, что две россиянки погибли в ДТП на Пхукете в Таиланде. Россиянки 67 и 68 лет ехали в аэропорт Пхукета на автомобиле под управлением гражданина Украины, который выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.