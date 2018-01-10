В Турции госпитализировали моряка с судна Черноморского флота

Во время прохода через пролив Дарданеллы член экипажа килекторного судна КИЛ-158 Черноморского флота ВМФ России был госпитализирован в Турции из-за плохого самочувствия, сообщили в турецком генштабе.

В сообщении турецкого военного ведомства говорится, что российское судно направило Турции запрос на оказание медицинской помощи на берегу, передает РИА «Новости».

«В результате координации военного командования и наземных служб член экипажа был снят с корабля и доставлен в городскую больницу города Чанаккале», – сообщили в генеральном штабе Турции.

Сообщается, что лечение россиянина продолжается. С ним находятся специально выделенные ВМС офицеры, в том числе один военврач, добавили в военном ведомстве Турции.