Республика Крым и Севастополь определились с границами между регионами, соответствующее соглашение будет подписано в 2018 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Все напряжения сняты, мы соглашения готовы будем подписать. Рабочая группа с правительством Севастополя все отработала. У нас никаких амбиций в этой части нет. Все касается только здравого смысла и целесообразности», – цитирует Аксенова РИА «Новости».

Глава Крыма также отметил, что нет никаких критических моментов, которые помешали бы подписанию соглашения в 2018 году.

Кроме того, Аксенов сообщил, что не отвлекается на слухи о своей отставке.

«Эти слухи – нормальное явление. Я вообще на это не обращаю внимания. Оценку мне может дать президент или крымчане», – сказал глава Крыма.

Он заметил, что «начиная со всех королевских дворов» самыми популярными темами для обсуждения были «отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят».

При этом Аксенов отметил, что есть те, кто с нетерпением ждет, когда он оставит свой пост.

Тем не менее он намерен «честно выполнять свои обязанности до момента принятия решения руководством страны».