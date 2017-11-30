Алексей Пушков: Путин позиционирует себя как кандидат от народа

Здесь собрались люди, которых я знаю. Это все приверженцы Путина и его политики. Путин позиционирует себя как кандидат от самых широких слоев населения, как кандидат от народа - заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков в ходе собрания инициативной группы по поддержке самовыдвижения Путина на президентские выборы 18 марта.

«Здесь собрались люди, которых я знаю. Это все приверженцы Путина и его политики. Путин позиционирует себя как кандидат от самых широких слоев населения, как кандидат от народа. На президентском уровне партийное деление не нужно, - заявил участник собрания, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. - Президент должен представлять всю страну, а политические партии пусть его поддерживают или критикуют».

Другой участник собрания, активист Общероссийского народного фронта, слесарь Новочеркасского электровозостроительного завода Роман Абросимов напомнил: «Моя молодость проходила в 90-е годы. Я помню, как мои родители с трудом искали средства, чтобы прокормить семью. Они не знали, что будет завтра. Когда президентом стал Владимир Путин, начала налаживаться экономическая, социальная ситуация в нашей стране, наша семья вздохнула с облегчением, появилась уверенность в завтрашнем дне: пропал страх потерять рабочее место, зарплаты стали расти».

По словам Абросимова, Путин смог изменить ситуацию в стране к лучшему.

«Сегодня я на себе ощущаю то, что жизнь стала стабильной. Являюсь молодым отцом, у которого две дочери. Работаю на заводе. Благодаря главе государства предприятие обеспечено долгосрочными контрактами. Жилье для молодых семей стало доступнее и сегодня мы не живем на съемной квартире. Работая на заводе, я уже выплатил кредит на покупку жилья и теперь мы живем в собственной квартире, - заявил молодой рабочий. - Абсолютно спокоен за будущее своих детей. Президент старается для всей России, чтобы студент, молодой рабочий, пожилой человек ощущали уверенность в завтрашнем дне».

Напомним, собрание инициативной группы избирателей во вторник поддержало самовыдвижение действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта. Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

В группу также вошли актер Михаил Боярский, депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, депутат Николай Валуев, издатель Константин Рыков, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на президентские выборы. Ранее Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок в качестве самовыдвиженца. Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, свои голоса за Путина отдали бы 83,8% россиян, точно решивших принять участие в голосовании.

«Здесь собрались сторонники Путина, которые приветствуют его самовыдвижение, - заявил газете ВЗГЛЯД Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. - Это говорит о том, что Путин опирается «на всех граждан нашей страны, а не на отдельно взятую партию или общественное движение. Именно такой лидер, сильный, уверенный в себе, мог идти как самовыдвиженец, зная, что его партия, его движение - это вся страна».

Гетта напомнил, что после этого будут поданы соответствующие документы в ЦИК, и «дальше мы будем штабом поддержки нашего лидера». В случае необходимости ОНФ готов собирать подписи и максимально участвовать в избирательной кампании Путина, резюмировал он.

Комментируя самовыдвижение Путина, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил:

«Владимир Владимирович выбрал такой путь избрания в президенты. И это тоже будет показатель доверия. Одно дело, когда кандидата выдвигает ведущая партия, другое дело, когда он выдвигается сам».

Как отметил собеседник, у него нет никаких сомнений, что наше население выберет его. «Потому что он очень много сделал, На моих глазах происходит изменение той среды, в которой я работаю - высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря деятельности президента были созданы, к примеру, федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии, травматологии».

Например, в 1995 году проводилось шесть тысяч операций на открытом сердце. «Сегодня мы делаем 50 тысяч», - подчеркнул он. Нельзя сказать, что этого достаточно или много, «но мы в развитии», - констатировал Бокерия. Когда Путин впервые стал президентом, его упрекали, что у него нет команды, сейчас претензии прямо противоположные, заметил Бокерия. «Однако я считаю, что команда Владимира Владимировича - это то количество людей, которые за него проголосуют», - резюмировал собеседник.