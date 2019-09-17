«MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

«MoonBike» – частная компания, производящая электрические велосипеды по авторскому проекту. Создана в 2019 году в Омске. Ее основатель – 32-летний Петр Мельников. Штат – восемь человек. Один байк стоит 68 тыс. рублей, компания продает их в 15 регионах – и сейчас годовой оборот «MoonBike» составляет шесть миллионов рублей.

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