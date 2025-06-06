Советский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением 9К111 «Фагот

Разработка и история создания 9К111 «Фагот»

Работа над «Фаготом» началась в конце 1960-х годов в Коломенском конструкторском бюро машиностроения. Основной целью было создание противотанкового ракетного комплекса, способного поражать современные на тот момент танки с высокой броневой защитой. Одним из ключевых требований стала простота эксплуатации, чтобы комплекс мог использоваться солдатами без длительной подготовки. В 1970 году первые испытания подтвердили эффективность «Фагота» и в 1971 году комплекс был принят на вооружение Советской армии.

Разработка «Фагота» стала частью общей концепции усиления противотанковой обороны Советского Союза. В тот период армии ведущих стран мира активно оснащались современными танками с многослойной бронёй, что требовало создания эффективных средств противодействия. Советские инженеры искали баланс между мощностью боевой части, дальностью стрельбы и удобством использования. В результате было решено применить полуавтоматическую систему наведения по проводам, что обеспечивало высокую точность и защищённость от помех.

Конструкторы уделили особое внимание мобильности комплекса. «Фагот» разрабатывался как переносной комплекс, что позволяло использовать его как в пешем порядке, так и устанавливать на бронетехнику. Первые испытания показали, что ракета стабильно поражает цели на расстоянии до двух километров, пробивая броню толщиной до 600 мм. Кроме того, система оказалась неприхотливой в эксплуатации, что повышало её ценность для полевых условий.

После успешных испытаний «Фагот» быстро начал поступать в войска. Советская армия получила мощное средство борьбы с бронетехникой потенциального противника. В дальнейшем комплекс прошёл ряд доработок, направленных на повышение его эффективности. Конструкторы усовершенствовали управляемость ракеты, увеличивали её пробивную способность и адаптировали комплекс для использования в различных климатических условиях. В результате «Фагот» стал одним из самых востребованных противотанковых комплексов своего времени.

Технические характеристики и особенности ПТРК 9К111

Противотанковый комплекс 9К111 «Фагот» использует управляемую ракету 9 М111, запускаемую из переносной пусковой установки 9П135. Масса пусковой установки без ракеты составляет 10 кг, а ракеты – около 13 кг. Дальность стрельбы достигает 2 км, а скорость ракеты – 183 м/с. Наведение осуществляется полуавтоматическим методом по проводам, что минимизирует влияние помех. Боевая часть кумулятивного типа способна пробивать броню толщиной до 600 мм, что делает «Фагот» опасным даже для современных танков с динамической защитой.

Ракета 9 М111 обладает стабилизаторами, которые обеспечивают её устойчивость в полёте. В процессе движения оператор комплекса удерживает прицел на цели, а система управления автоматически корректирует траекторию ракеты. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и значительно повышает точность попадания. Кроме того, ракета оснащена тандемной боевой частью, что делает её эффективной против техники, оснащённой динамической защитой.

Одним из важных преимуществ «Фагота» является его компактность и удобство транспортировки. Пусковая установка легко переносится бойцом, а заряжание ракеты занимает всего несколько секунд. Это делает комплекс мобильным средством противотанковой борьбы, которое может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных операциях. В боевых условиях расчёт из двух человек способен быстро развернуть комплекс, запустить ракету и сменить позицию, что повышает их выживаемость на поле боя.

Несмотря на возраст конструкции, «Фагот» остаётся грозным оружием. Его высокая бронепробиваемость позволяет поражать не только танки, но и другие виды бронированной техники, включая боевые машины пехоты и укреплённые огневые точки. Благодаря простоте использования комплекс широко применяется различными армиями мира. В ходе модернизации были разработаны новые ракеты с увеличенной дальностью и улучшенной бронепробиваемостью, что позволяет «Фаготу» оставаться эффективным даже против современной бронетехники.

Модификации и развитие системы

На базе «Фагота» была разработана усовершенствованная версия – 9К111-1 «Конкурс», отличающаяся большей дальностью стрельбы и мощностью боевой части. Этот комплекс сохранил ключевые преимущества «Фагота», но получил более современную управляемую ракету и возможность поражать цели на расстоянии до 4 км. Усиленная боевая часть позволила повысить бронепробиваемость, что сделало его эффективным против танков с многослойной защитой. Кроме того, Конкурс получил улучшенную систему управления полётом ракеты, что обеспечило более высокую точность попадания в цель. В ходе дальнейших модернизаций комплекс оснастили усовершенствованными прицельными устройствами, что позволило операторам эффективнее применять оружие в сложных боевых условиях, таких как туман, дождь или задымлённость.

Также была создана модернизированная ракета 9 М111 М, отличающаяся улучшенной бронепробиваемостью и большей устойчивостью к средствам активной защиты. Это позволило повысить эффективность «Фагота» при столкновении с танками, оснащёнными динамической бронёй. Позднее появилась ракета 9 М113, предназначенная для использования с пусковой установкой Конкурса, но совместимая и с «Фаготом», что расширило возможности применения комплекса. В дальнейшем разрабатывались новые боеприпасы с тандемными боевыми частями, способными преодолевать динамическую защиту танков и бронемашин. Это сделало «Фагот» ещё более универсальным и адаптируемым под современные условия боя. Благодаря модульному принципу конструирования, операторы могли использовать разнообразные варианты боевых частей в зависимости от поставленных задач.

В 1990-х годах российские предприятия провели модернизацию «Фагота», адаптировав его к современным требованиям. Обновлённые версии получили улучшенные системы наведения, что повысило точность попадания. Были доработаны механизмы управления ракетой, что сделало процесс наведения ещё более удобным и эффективным даже для операторов с минимальной подготовкой. Кроме этого, была увеличена помехоустойчивость комплекса, что позволило использовать его в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника. В последующие годы модернизация коснулась не только боевой части, но и самого пускового устройства – появились облегчённые варианты установки и это повысило мобильность расчётов и позволило использовать комплекс в различных климатических условиях, включая высокогорье и пустыню.

Несмотря на появление новых противотанковых ракетных комплексов, «Фагот» остаётся востребованным в армиях разных стран. Его модернизированные версии продолжают выпускаться, а на складах военных хранятся значительные запасы этих ракет. Благодаря надёжности, простоте и высокой боевой эффективности «Фагот» остаётся важным элементом противотанковой обороны в современных вооружённых силах. Дополнительное обучение операторов и совершенствование тактики применения позволяют сохранять актуальность комплекса даже в условиях высокотехнологичного вооружённого противостояния. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на свой возраст, «Фагот» продолжает играть значимую роль в боевых действиях, а его модернизационный потенциал ещё далеко не исчерпан. В перспективе возможны новые обновления системы наведения и расширение номенклатуры боеприпасов, что позволит этому комплексу оставаться конкурентоспособным в мире высокотехнологичного оружия.

Экспорт и боевое применение ракетного комплекса

После принятия на вооружение «Фагот» активно экспортировался в страны Варшавского договора, а затем в Азию, Ближний Восток и Африку. В боевых действиях комплекс показал высокую эффективность, особенно в конфликтах на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он применялся в войнах в Сирии, Ираке, Ливии и на территории бывшей Югославии. В ряде случаев «Фагот» использовался против современных танков и бронетехники, демонстрируя способность поражать даже хорошо защищённые цели. Кроме армий, «Фагот» оказался востребованным среди различных вооружённых формирований, использовавших его для борьбы с механизированными колоннами противника и уничтожения укреплённых позиций.

На протяжении десятилетий комплекс неоднократно доказывал свою эффективность в реальных боевых условиях. В Сирии «Фагот» активно применялся различными сторонами конфликта, включая правительственные войска и оппозиционные формирования. Война на Ближнем Востоке показала, что даже устаревшие модификации комплекса способны поражать современные танки при правильном применении тактики. В ходе боевых действий в Ираке и Ливии противотанковый комплекс использовался как в городских условиях, так и на открытой местности, что подтверждает его универсальность. Благодаря простоте использования и высокой точности, операторы могли эффективно поражать движущиеся цели на значительных дистанциях.

Кроме регулярных армий, «Фагот» оказался в руках различных повстанческих и партизанских движений, что сделало его одним из самых распространённых противотанковых комплексов в зонах вооружённых конфликтов. Его применяли не только против бронетехники, но и для разрушения фортификационных сооружений, бункеров и укрытий. В условиях войны в Йемене и конфликтов в Африке «Фагот» подтвердил свою надёжность в сложных климатических условиях, включая пустыню и горные районы. Высокая бронебойность позволяла ему эффективно бороться с современной техникой, в том числе с западными и российскими танками.

Современное использование ПТРК 9К111

Несмотря на появление более современных ПТРК с лазерным и инфракрасным наведением, «Фагот» продолжает оставаться в строю благодаря своей надёжности и простоте. Многие страны модернизируют этот комплекс, улучшая его боевые характеристики. Российская армия использует его в качестве вспомогательного противотанкового средства, а в вооружённых конфликтах последних лет он остаётся одним из самых распространённых ПТРК. Даже через полвека после создания «Фагот» остаётся грозным оружием против бронетехники. Его простая конструкция и надёжность делают его привлекательным для стран с ограниченными оборонными бюджетами, так как эксплуатация и обучение операторов не требуют значительных затрат.

Продолжающиеся модернизации позволяют «Фаготу» оставаться актуальным. Улучшенные системы наведения, новые боевые части и усовершенствованные алгоритмы управления полётом ракеты повышают эффективность комплекса. В последние годы были разработаны новые варианты пусковых установок, обеспечивающие лучшую мобильность и возможность интеграции с современными системами связи и управления. Это делает «Фагот» конкурентоспособным даже на фоне более технологичных комплексов, так как его простота и надёжность компенсируют недостатки в дальности действия и скорости ракеты.

Несмотря на развитие беспилотных систем и активной защиты бронетехники, «Фагот» продолжает представлять угрозу благодаря своей массе и гибкости применения. Его легко использовать в засадных тактиках и мобильных противотанковых группах. Кроме того, высокая распространённость комплекса на мировом рынке вооружений делает его доступным даже для нерегулярных формирований, что позволяет сохранять его значимость в локальных конфликтах. В сочетании с новыми тактиками использования он остаётся эффективным инструментом на поле боя.

В перспективе возможны дальнейшие модернизации комплекса, включая интеграцию с цифровыми системами управления огнём и применение новых типов боеприпасов. Российские военные эксперты не исключают, что «Фагот» может получить новую ракету с усовершенствованной системой наведения, что повысит его точность и пробивную способность. Таким образом, даже спустя десятилетия после принятия на вооружение, этот ПТРК сохраняет своё место в арсеналах множества стран и остаётся востребованным средством борьбы с бронетехникой.

Интересные факты: в 2014 году в ходе боевых действий на востоке Украины ПТРК 9К111 «Фагот» продемонстрировал свою эффективность не только против бронетехники, но и против фортификационных сооружений. В одном из эпизодов противостояния бойцы одной из сторон использовали «Фагот» для точечного удара по опорному пункту противника, разрушив укрепление с минимальными затратами боеприпасов. Это показало, что комплекс может успешно применяться не только против танков, но и для точечного уничтожения укреплённых позиций, делая его универсальным оружием на поле боя.

Заключение

Противотанковый ракетный комплекс 9К111 «Фагот» стал одной из самых успешных советских разработок в области вооружений. Его простота, надёжность и эффективность сделали его популярным среди военных по всему миру. Благодаря модернизациям и высокой боевой ценности «Фагот» продолжает использоваться в XXI веке, оставаясь важным элементом противотанковой обороны. Этот комплекс доказал свою эффективность в многочисленных конфликтах и остаётся значимой частью военной истории.