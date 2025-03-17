  • Новость часаСтало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию
    Украина объявила «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    Медведев предостерег Макрона и Стармера от провоцирования войны НАТО с Россией
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным во вторник
    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

    2 комментария
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    34 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    60 комментариев
    17 марта 2025, 10:10 • Справки

    РПК-74 – советский ручной пулемет

    РПК-74 – советский ручной пулемет
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    РПК-74 – это модернизированный ручной пулемет Калашникова, разработанный в СССР в 1970-х годах. Оружие было создано для усиления огневой мощи пехотных подразделений, сочетая в себе характеристики надежного пулемета и удобство использования стандартного автомата. Он предназначен для ведения огня на средних дистанциях, обеспечивая высокий уровень меткости и кучности. В Советской армии РПК-74 стал важным элементом вооружения мотострелковых подразделений.

    История создания РПК-74

    В 1960-х годах в СССР возникла необходимость заменить устаревающий РПК на более современный аналог, соответствующий новым стандартам боеприпасов. Переход на малокалиберные патроны калибра 5,45 мм позволил снизить массу оружия, увеличить кучность стрельбы и повысить удобство в обращении. Разработка нового пулемета велась на основе проверенной конструкции автомата Калашникова, что обеспечило преемственность и простоту освоения. В результате в 1974 году на вооружение был принят РПК-74, отличавшийся улучшенными характеристиками и приспособленный для боеприпасов с меньшей отдачей.

    Одним из ключевых факторов, повлиявших на разработку нового пулемета, стало стремление повысить боевые возможности мотострелковых подразделений. Использование патрона 5,45 мм позволило существенно уменьшить отдачу при стрельбе, что сделало оружие более управляемым даже при длительных очередях. Кроме того, новый калибр обеспечивал лучшую баллистику, увеличивал пробивную способность и уменьшал рассеивание пуль на дальних дистанциях. Все это способствовало повышению эффективности стрельбы и увеличению боевой устойчивости стрелков.

    Разработка РПК-74 велась в рамках общей тенденции перевооружения Советской армии. В это же время был принят на вооружение автомат АК-74, что позволило унифицировать боеприпасы для пехотного оружия. Такой подход значительно упрощал логистику снабжения и повышал оперативность боевого применения. Новая модель пулемета должна была сохранить все преимущества предшественника, но при этом лучше соответствовать современным требованиям ведения боя. Конструкторы поставили задачу создать более легкое, удобное и надежное оружие, способное эффективно поражать цели на увеличенных дистанциях.

    При создании РПК-74 большое внимание уделялось технологичности производства. Пулемет проектировался с учетом возможности массового выпуска на существующих предприятиях, производивших автоматы Калашникова. Это позволило избежать значительных затрат на переоборудование заводов и ускорить процесс внедрения нового оружия. В результате пулемет получил схожие конструктивные решения с АК-74, что значительно упростило освоение его личным составом и техническое обслуживание в боевых условиях.

    Конструкция и особенности РПК-74

    Основой пулемета стала модифицированная конструкция автомата АК-74. Оружие получило удлиненный ствол, что увеличило дальность и точность стрельбы. Газоотводный механизм позволил сохранить высокую надежность работы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Металлический откидной приклад в некоторых версиях облегчал транспортировку, а использование коробчатых магазинов на 45 патронов обеспечивало высокую боевую эффективность. Пулемет сохранил возможность установки сошек, что делало его удобным для ведения огня из положения лежа.

    Удлиненный ствол РПК-74 не только улучшил баллистические характеристики, но и позволил снизить износ деталей при длительной стрельбе. Конструкция ствола включала утолщенные стенки, что увеличивало его ресурс и предотвращало перегрев при интенсивном огневом контакте. Благодаря этому оружие могло использоваться для продолжительного ведения боя, обеспечивая устойчивость к нагреву и сохранение кучности стрельбы даже при стрельбе очередями. Это повысило эффективность пулемета в условиях полевых сражений.

    Сошки, устанавливаемые на стволе, сделали РПК-74 удобным для ведения огня с упора. Они обеспечивали лучшую стабильность при стрельбе, тем самым снижая рассеивание пуль и улучшая контроль оружия. Такое решение позволяло пулеметчику более уверенно вести огонь на дальние дистанции, что особенно важно в боевых условиях. Конструкция сошек позволяла быстро складывать и раскладывать их. Это упрощало переход из мобильного положения в стационарное при необходимости.

    Одним из ключевых элементов РПК-74 стал усиленный ствольный короб, который обеспечивал повышенную надежность конструкции. Использование высококачественных сплавов в производстве ствольной группы сделало пулемет устойчивым к механическим повреждениям и износу. Это особенно важно в условиях интенсивного использования оружия на поле боя, где надежность является критическим фактором. Благодаря этому РПК-74 мог длительное время использоваться без потери рабочих характеристик.

    Боевые характеристики пулемета и преимущества

    РПК-74 использует патроны 5,45 мм, обеспечивающие лучшую баллистику по сравнению с предыдущими моделями. Длина оружия составляет 1065 мм, масса без боекомплекта – 5 кг. Скорострельность достигает 650 выстрелов в минуту, а прицельная дальность стрельбы – до 1000 м. Основные преимущества пулемета – высокая надежность, простота конструкции и возможность использования штатных магазинов от АК-74. За счет удлиненного ствола повышена меткость, что делает его эффективным средством поддержки пехоты.

    Одним из ключевых преимуществ РПК-74 является его высокая точность. За счет малокалиберных боеприпасов с улучшенной аэродинамикой достигается меньшее отклонение траектории пули, что особенно важно при стрельбе на дальние дистанции. Кроме того, уменьшенный импульс отдачи позволяет стрелку лучше контролировать оружие, снижая разлет пуль при ведении огня очередями. Это делает пулемет особенно эффективным при подавлении огневых точек противника.

    Благодаря компактным габаритам и относительно малой массе, РПК-74 удобен в боевых условиях. В отличие от более тяжелых станковых пулеметов, его можно использовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Возможность вести прицельный огонь на дистанции до 1000 м позволяет пехоте получать мощное средство поддержки, не теряя мобильности. Пулеметчики, вооруженные РПК-74, могут эффективно прикрывать товарищей по подразделению, создавая плотный заградительный огонь.

    Конструкция пулемета обеспечивает его надежность в самых сложных условиях эксплуатации. Он сохраняет работоспособность даже при попадании в грязь, песок или снег, что делает его универсальным оружием для любого театра военных действий. Неприхотливость в обслуживании и минимальные требования к уходу позволяют бойцам сосредоточиться на выполнении боевых задач, не тратя много времени на техническое обслуживание оружия.

    Модификации РПК-74 и развитие

    Со временем на основе РПК-74 появились улучшенные версии. В частности, была разработана модель РПКС-74 со складным прикладом, предназначенная для десантных войск. Также существовали вариации с измененными прицельными приспособлениями, адаптированные для работы в ночных условиях. Развитие оружейной индустрии привело к созданию аналогов РПК-74 в различных странах, включая его модернизации, адаптированные для натовских боеприпасов.

    Одной из ключевых модернизаций стала версия РПК-74М, получившая прочный пластиковый приклад и цевье, что снизило вес оружия и повысило его устойчивость к механическим повреждениям. Усовершенствованная ствольная коробка повысила срок службы пулемета, а добавленные планки Пикатинни позволили устанавливать современные оптические и коллиматорные прицелы. Эти изменения сделали пулемет более удобным в современных боевых условиях.

    В ряде стран, таких как Болгария и Китай, были разработаны собственные аналоги РПК-74. Например, болгарская версия называлась LMG-74 и имела схожие характеристики с оригиналом. Китайские инженеры также адаптировали пулемет под собственные нужды, создав модели, совместимые с патронами 5,8 мм, которые используются в армии КНР. Всё это подтверждает высокую востребованность концепции РПК-74 в мировом оружейном производстве.

    Параллельно с традиционными улучшениями разрабатывались варианты с укороченными стволами и измененной компоновкой, адаптированные для использования в городских боях и операциях спецназа. Такие модели, отличающиеся повышенной мобильностью, позволяли бойцам действовать в ограниченных пространствах, сохраняя при этом огневую мощь. Всё это свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития оружия на базе РПК-74.

    Экспорт и боевое применение оружия

    После принятия на вооружение РПК-74 активно поставлялся в армии стран Варшавского договора, а затем распространился в различных регионах мира. Оружие применялось в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Сирии и других конфликтах. Высокая надежность и простота обслуживания сделали его популярным среди военнослужащих, особенно в условиях затяжных боевых действий. Несмотря на появление более современных образцов, РПК-74 продолжает использоваться в вооруженных силах ряда стран.

    РПК-74 особенно ценится в регионах с тяжелыми климатическими условиями, где важно, чтобы оружие работало без сбоев. В Афганистане он доказал свою эффективность при ведении боевых действий в горах, а в Сирии использовался в городских столкновениях. Его компактность по сравнению с крупнокалиберными пулеметами делает его удобным для мобильных групп. В Африке и на Ближнем Востоке он остается востребованным, благодаря своей неприхотливости и способности работать в условиях песчаных бурь.

    Оружие также экспортировалось в страны Латинской Америки и Азии, где использовалось в вооруженных конфликтах различной интенсивности. В некоторых государствах его адаптировали под местные стандарты, меняя конфигурацию прицельных приспособлений и системы крепления магазинов. В настоящее время РПК-74 продолжает использоваться в различных вооруженных формированиях, включая регулярные армии, полувоенные отряды и даже партизанские группировки.

    Современное использование РПК-74

    Несмотря на появление новых моделей ручных пулеметов, РПК-74 остается востребованным оружием. В России и других странах продолжается его модернизация, в том числе путем замены прикладов, установки планок Пикатинни для крепления оптики и улучшенных прицелов. Некоторые частные военные компании и силовые структуры по-прежнему используют это оружие, благодаря его эффективности и надежности. Возможны дальнейшие разработки на основе проверенной конструкции, адаптированные под современные требования ведения боя.

    В российских вооружённых силах РПК-74 остается стандартным оружием отделения, выполняя функции огневой поддержки на ближних и средних дистанциях. Модифицированные версии с улучшенной эргономикой позволяют использовать пулемет более эффективно, особенно при ведении боя в городской застройке. В некоторых подразделениях замену деревянных элементов на современные полимерные компоненты сочетают с использованием новых типов боеприпасов, повышающих бронепробиваемость и дальность стрельбы.

    Пулемет продолжает применяться в спецподразделениях и миротворческих миссиях, где важна высокая надежность и простота в обслуживании. В условиях ограниченного снабжения и необходимости автономных действий наличие оружия, способного работать в любых погодных условиях, делает РПК-74 незаменимым. Его способность выдерживать интенсивную стрельбу без потери характеристик позволяет бойцам сохранять боеспособность в сложных ситуациях.

    Кроме вооруженных сил, РПК-74 широко используется различными силовыми структурами, включая национальные гвардии, пограничные войска и правоохранительные органы. В ряде стран его активно применяют в антитеррористических операциях, где мобильность и мощность огневой поддержки играют ключевую роль. В условиях современных боевых действий пулемет часто оснащают приборами ночного видения и тепловизионными прицелами, что позволяет эффективно действовать в темное время суток и в сложной оперативной обстановке.

    Военные аналитики отмечают, что несмотря на появление более современных образцов, таких как ПКП «Печенег», РПК-74 продолжает занимать свое место в вооруженных силах. Его простота в эксплуатации и высокий ресурс службы делают его оптимальным выбором для многих армий. В дальнейшем возможны новые модернизации, направленные на улучшение эргономики, повышение точности стрельбы и адаптацию к новым тактическим задачам.

    Интересные факты: во время войны в Афганистане советские солдаты часто модифицировали РПК-74 подручными средствами, чтобы повысить его удобство в бою. Один из нестандартных приемов – использование самодельных тканевых ремней для облегчения переноски оружия в горной местности. В условиях ограниченных ресурсов бойцы также адаптировали магазины от АК-74, скрепляя их изолентой попарно для быстрой перезарядки. Это позволяло вести бой без задержек, что нередко спасало жизни в напряженных перестрелках с моджахедами.

    Заключение

    РПК-74 стал одним из самых надежных и эффективных ручных пулеметов своего времени. Его конструкция, основанная на проверенных решениях автомата Калашникова, обеспечила простоту использования, высокую меткость и долгий срок службы. Оружие успешно применялось в различных военных конфликтах и продолжает использоваться в вооруженных силах. Благодаря своей универсальности и надежности, РПК-74 остается важным элементом военной техники, подтверждая свою актуальность даже спустя десятилетия после разработки.

    Главное
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    Vietnam Airlines возобновила рейсы между Ханоем и Москвой спустя три года
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    Долг российской «дочки» Google достиг 91,5 квинтиллиона рублей

    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию

    Выборы в Гренландии попали в новости всего мира, потому что теперь Гренландию хочет присоединить к США Дональд Трамп. Результаты этих выборов открывают для него неочевидное «окно возможностей». Точнее, оно очевидно для всех, кто вырос в России и знает, кто для американцев лучший партнер в деле продажи родины. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Пятилетка без Лимонова

      В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

      2 комментария
    • Даниэль Орлов Даниэль Орлов
      Чем отличаются белые от поуехавших

      В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

      34 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Каким соседом будет Украина после заключения мира

      После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

      60 комментариев
    Перейти в раздел

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............