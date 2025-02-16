Как коллекторы имеют право добиваться возвращения долгов

Tекст: Ольга Никитина

Кто такие коллекторы и зачем они звонят

Коллекторские агентства покупают просроченные долги у банков или действуют от их имени на основании агентского договора. Банки часто прибегают к услугам коллекторов, чтобы не заниматься самостоятельно взысканием долгов.

Заемщик узнает о смене кредитора из телефонного звонка коллекторов или письма от банка. Важно убедиться в законности требований коллекторов, проверив наличие свидетельства ФССП у агентства.

Чтобы вернуть долги, коллекторы имеют право:

1. Информировать о задолженности

Для этого коллекторы могут связаться с должником лично, по телефону, отправлять сообщения (СМС, почтовые отправления, электронные письма) с целью информирования о наличии и размере задолженности, а также о способах ее погашения. При этом в части звонков от коллекторов, которые зачастую бывают назойливыми, есть ограничения – об этом далее в этой статье.

2. Предлагать варианты погашения

В том числе коллекторы могут предложить реструктуризацию, рассрочку и другие способы, которые могут помочь должнику выйти из щекотливого положения.

3. Встречаться с должником

Однако есть ограничение: не чаще одного раза в неделю по месту жительства должника.

4. Обращаться в суд

Если достичь соглашения сторонам не удается, коллекторы вправе подать на должника в суд, чтобы взыскать задолженность.

Что запрещено коллекторам?

– Угрожать физическим насилием, убийством или порчей имущества – подобное запрещено как в отношении самого должника, так и в отношении членов его семьи.

– Унижать или оскорблять должника, оказывать разного рода психологическое давление – все это делать коллектор не имеет права. Также нельзя вводить в заблуждение относительно сроков, размеров и причин возникновения долга.

– Нельзя распространять информацию о должнике, размере и причинах его задолженности третьим лицам, включая родственников, соседей и коллег.

– Звонить и писать в ночное время. Ограничения действуют с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 20.00 до 9.00 в выходные дни. Таким образом, должен соблюдаться режим тишины в определенные интервалы времени, который коллекторы не вправе нарушать.

– Превышать установленное количество контактов. Количество звонков и сообщений, отправляемых должнику, строго регламентировано законом. Коллекторы не могут звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Количество сообщений также ограничено.

– С некоторыми должниками коллекторам вообще не разрешается взаимодействовать напрямую. В том числе речь идет о лицах, которые были признаны банкротами, недееспособными или ограниченно дееспособными, инвалидами первой группы, а также находящимися на лечении в стационаре.

Как наказать коллекторов за нарушение закона?

Контроль за деятельностью коллекторских агентств осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В случае нарушения ваших прав со стороны коллекторов, вы можете обратиться с жалобой в ФССП.

К жалобе необходимо приложить доказательства нарушений (фотографии, записи звонков, скриншоты сообщений и т. д.).

В случае, если действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления (угрозы насилием, порча имущества), необходимо обращаться в полицию или прокуратуру.

Что делать, если звонят коллекторы

Звонки коллекторов могут стать неприятным сюрпризом, особенно если вы не ожидаете подобных звонков. Важно сохранять спокойствие и знать, как правильно себя вести в подобных ситуациях.

1. Установите личность звонящего

Попросите коллектора представиться: ФИО, название коллекторского агентства, должность. Запишите эти данные.

2. Выясните причину звонка

Узнайте, от какого кредитора и по какому договору числится задолженность. Попросите предоставить документы, подтверждающие право коллекторов требовать долг именно с вас (договор цессии, агентский договор).

3. Проверьте информацию

Сверьте полученные данные с имеющимися у вас документами. Убедитесь в наличии и размере долга. Если вы не согласны с суммой или фактом задолженности, сообщите об этом коллектору.

4. Записывайте разговоры

Ведите аудиозапись всех разговоров с коллекторами. Это поможет в дальнейшем, если их действия будут неправомерными. Не забывайте, что ваш собеседник также может записывать разговор.

5. Не паникуйте и не грубите

Сохраняйте спокойствие и вежливость в разговоре. Не поддавайтесь на провокации и не грубите в ответ. Помните, что ваша цель – получить информацию и решить проблему, а не усугубить ситуацию.

6. Не сообщайте лишнюю информацию

Не сообщайте коллекторам персональные данные, которые не относятся к долгу (например, место работы, доходы, имущество, сведения о родных и близких, не стоит сообщать им, к примеру, о своих детях, а также о школе или детсаде, который они посещают – это информация не относится к вопросу вашего долга, однако недобросовестные коллекторы могут использовать ее против вашей семьи).

7. Договоритесь о дальнейшем общении

Уточните, каким образом коллекторы планируют дальше взаимодействовать с вами (звонки, письма, личные встречи). Постарайтесь договориться о времени и способе общения, которые будут для вас удобными.

8. Знайте свои права

Изучите законодательство о деятельности коллекторских агентств, особенно в части защиты прав должников. Получите консультацию юристов.

9. Не бойтесь обращаться за помощью

Если действия коллекторов выходят за рамки закона (угрозы, оскорбления, психологическое давление), обращайтесь с жалобами в ФССП или в прокуратуру.

10. Помните о возможности реструктуризации

Обсудите с коллекторами возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения. Возможно, они предложат вам условия погашения задолженности, которые вы сможете выполнить.

Дополнительные советы

Не скрывайтесь от коллекторов и не избегайте общения с ними.

Не берите новые кредиты для погашения старых долгов.

Не позволяйте коллекторам запугивать вас и оказывать на вас давление.

Сохраняйте все документы, связанные с кредитом и общением с коллекторами.

Помните, что вы не обязаны выполнять все требования коллекторов, если они противоречат закону. Знание своих прав и умение вести конструктивный диалог помогут вам защитить свои интересы и решить проблему с долгом.

