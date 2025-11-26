  • Новость часаПрезидент Гвинеи-Бисау арестован в результате госпереворота
    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России
    Чернышенко объяснил, зачем НАТО пытается заполучить опытных ветеранов СВО
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    26 ноября 2025, 18:55 • Справки

    Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

    Tекст: Ольга Никитина

    День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Когда отмечают День Матери в 2026 году

    Точная дата: День Матери в России в 2026 году празднуют 29 ноября.

    Почему дата переносная и как она определяется

    День Матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Эта традиция была официально закреплена указом президента в 1998 году. В отличие от многих международных праздников, у нас нет фиксированной календарной даты, что позволяет выделить для чествования матерей отдельный, специальный день в конце осени, создавая особое, теплое настроение в преддверии зимы.


    Когда лучше отправлять электронные и бумажные открытки

    • Бумажные открытки: Чтобы ваш бумажный знак внимания точно успел к празднику, отправьте его за 5-7 рабочих дней, учитывая возможные задержки почтовой службы. Идеально, если открытка придет в пятницу, 27 ноября, или в субботу, 28 ноября.

    • Электронные открытки: Их лучше всего отправлять утром в воскресенье, 29 ноября, чтобы они стали одним из первых приятных событий дня для вашей мамы. Однако можно сделать это и накануне вечером, создав праздничное настроение заранее.

    Какие открытки дарят на День Матери: основные форматы

    Современные технологии и традиции предлагают огромный выбор форматов для поздравлений.

    • Электронные открытки (JPG, PNG, GIF): Универсальный и быстрый способ поздравить. JPG и PNG подходят для отправки по почте или в мессенджерах, а GIF-формат позволяет добавить анимацию, делая поздравление динамичным и живым.

    • Видеооткрытки: Самый эмоциональный формат. Это может быть смонтированный ролик из семейных фотографий с теплыми словами или личное видеообращение от всей семьи.

    • Открытки для соцсетей (сторис, посты): Публичное признание в любви. Яркая картинка для сторис с подписью или трогательный пост в ленте – отличный способ показать маме, как вы ею гордитесь.

    • Бумажные открытки и открытки ручной работы: Классика, не теряющая ценности. Тактильные ощущения, возможность хранить вечно – главные преимущества. Открытка, сделанная своими руками, и вовсе бесценна, так как в нее вложена частичка души.

    Особой теплотой обладают открытки с персональным обращением: нежные и доверительные «маме от дочери», сдержанно-сильные «маме от сына», трогательные «для беременной мамы», символизирующие начало нового пути, и душевные «для бабушки», выражающие благодарность нескольких поколений.

    Тренды открыток на День Матери 2026

    В 2026 году в дизайне открыток сохраняются тенденции к камерности, душевности и экологичности.

    • Дизайн: в моде пастельная палитра (мягкие персиковые, лавандовые, мятные и ванильные тона), нежные акварельные заливки, ботанические иллюстрации (полевые цветы, лавровые ветви, пионы) и элегантный минимализм, где главное – это лаконичная композиция и чистый шрифт.

    • Популярные темы: огромной популярностью пользуются открытки, в которые можно вставить семейную фотографию. Также актуальны дизайны с золотыми фольгированными элементами, добавляющими праздничности, и ретро-иллюстрации в стиле советских открыток, но в современной адаптации, вызывающие волну светлой ностальгии.

    Готовые поздравления для открыток: короткие тексты и четверостишия

    Подобрать нужные слова иногда бывает сложно. Мы подготовили подборку готовых текстов на любой вкус.

    Короткие универсальные фразы

    • «Спасибо тебе за любовь, тепло и свет, которые ты даришь каждый день».

    • «Мама, ты – самая главная опора и самый родной человек».

    • «Пусть жизнь радует тебя так же, как ты радуешь нас».

    Трогательные поздравления

    • «Мама, ты умеешь одним словом согреть сердце. Желаю тебе спокойствия, улыбок и сил, которые всегда возвращаются к тебе сторицей».

    • «Пусть каждый день приносит тебе радость. Ты достойна самого теплого и настоящего счастья».

    Современные короткие поздравления

    • «Мама, ты лучше всех. Просто факт».

    • «Люблю, ценю и всегда рядом».

    Поздравления от дочери

    • «Мама, спасибо за то, что научила любить, верить, прощать и идти вперед. Ты – пример силы и нежности».

    Поздравления от сына

    • «Мама, твоя поддержка делает меня сильнее. Желаю тебе здоровья, тепла и бесконечной любви».

    Поздравления для бабушки

    • «Любимая бабушка, спасибо за тепло твоих рук, за доброту и мудрость. С Днем Матери!»

    Четверостишия

    * * *

    «Спасибо, мама, за доброту,
    За светлый путь и чистоту.
    Пусть жизнь твоя, как теплый дом,
    Наполнится покоем и добром    »

    * *  *

    «

    Пусть мир дарит тебе тепло,
    Все будет ярко и светло.
    И каждый новый день придет
    С любовью, что в душе живет    »

    Открытки на День Матери 2026 для скачивания

    ВЗГЛЯД подготовил для вас подборку стилистически выдержанных открыток в высоком разрешении.

    Как сделать открытку своими руками: простые идеи

    Творческий процесс может быть простым и быстрым.

    • Открытка-мини из плотной бумаги: Возьмите лист плотной бумаги или акварельного картона, сложите пополам. Украсьте оттиском штампа с надписью «Любимой маме» или простым рисунком гелевой ручкой.

    • Фотооткрытка: Распечатайте удачное семейное фото, на обратной стороне напишите от руки «Маме с любовью». Это одновременно и открытка, и ценный кадр.

    • 3D-элементы: Вырежьте из цветной бумаги простые формы цветов и приклейте их на открытку не полностью, создав объем. Добавьте тесьму или узкую ленточку для декора.

    • Быстрая открытка за пять минут: Нарисуйте на лицевой стороне открытки сердечко и закрасьте его ярким фломастером. Внутри напишите самое главное: «Мама, я тебя люблю».

    Как подписать открытку красиво

    Даже самая красивая открытка требует душевной подписи. Готовые подписи:

    • «С любовью, твой(я) …»

    • «Спасибо за все, мама. Ты – лучшее, что в моей жизни».

    • «С теплом и бесконечной благодарностью».

    • «Пусть этот день будет таким же светлым, как твоя душа».

    Идеи открыток для соцсетей и мессенджеров

    Поздравление в цифровом пространстве может быть очень креативным.

    • Сторис: Используйте готовую шаблон-рамку с надписью «С Днем Матери!» и добавлением своего детского фото с мамой.

    • Анимационные открытки GIF: Отправьте в семейный чат открытку с анимированными цветами или мерцающими звездами.

    • Приложения: В Canva или PicsArt легко создать уникальную открытку, используя готовые элементы и красивые шрифты. Достаточно добавить фото и текст.

    Где купить готовые открытки

    Если времени на творчество нет, можно выбрать готовый вариант.

    Онлайн-магазины и маркетплейсы предлагают огромный выбор от массовых производителей до экземпляров от локальных дизайнеров.

    Средняя стоимость открыток в 2026 году варьируется от 150 до 500 рублей за стандартные варианты и до 1000-1500 рублей за дизайнерские и ручные работы.

    Пункты цифровой печати позволяют быстро распечатать понравившуюся цифровую открытку на качественной бумаге.

    Главное
    Германия объявила о заморозке процедуры вступления Грузии в ЕС
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Умер актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

