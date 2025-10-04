  • Новость часаБойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Запад пробует новый шанс заставить Грузию воевать с Россией
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    4 октября 2025, 10:50 • Справки

    ГАЗ-2330 – российский бронеавтомобиль

    ГАЗ-2330, известный также как «Тигр», является одним из самых узнаваемых российских бронеавтомобилей, созданных в начале XXI века. Эта машина сочетает в себе защиту, мобильность и универсальность, что делает её востребованной в армии и силовых структурах. ГАЗ-2330 может выполнять широкий спектр задач – от транспортировки личного состава и грузов до ведения разведки и огневой поддержки. За годы службы бронеавтомобиль получил множество модификаций и доказал свою эффективность в боевых условиях.

    История создания ГАЗ-2330 и первые образцы

    Появление ГАЗ-2330 напрямую связано с изменениями в характере вооружённых конфликтов конца XX века. Локальные войны в Чечне наглядно показали, что армия испытывает острую нехватку защищённых автомобилей для перевозки бойцов и грузов. Использование обычных грузовиков и гражданских внедорожников приводило к большим потерям: они не выдерживали обстрелов и не обеспечивали необходимую мобильность в горах и на бездорожье. Министерство обороны поставило задачу разработать универсальный бронеавтомобиль, способный стать надёжным средством транспортировки и одновременно платформой для вооружения.

    Разработка была поручена Горьковскому автомобильному заводу, имевшему богатый опыт создания военной техники. Автор идеи и главный конструктор автомобиля – Александр Коршунов; инженеры стремились объединить защиту, манёвренность и универсальность.

    При создании учитывался опыт западных стран, где уже активно применялись машины класса Humvee. Российский проект должен был отличаться приспособленностью к суровым климатическим условиям – от северного мороза до жаркой степи, а также к бездорожью, на котором западные образцы зачастую теряли эффективность.

    Первые опытные образцы нового бронеавтомобиля были собраны в 2001 году. Испытания показали, что машина уверенно преодолевает пересечённую местность, выдерживает длительные марш-броски и остаётся управляемой при полной загрузке. Особое внимание уделялось подвеске и колёсной базе, чтобы бронеавтомобиль мог одинаково эффективно действовать и в пустынных зонах, и в болотистой местности. Испытания проходили на разных полигонах страны, где автомобиль проверяли на устойчивость к огню, способность преодолевать водные преграды и выдерживать экстремальные нагрузки.

    В 2002 году ГАЗ-2975 «Тигр» был представлен широкой публике на международной автомобильной выставке «Мотор-шоу-2002» в Москве, затем демонстрировался на Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле; ранее прототипы демонстрировались на IDEX-2001 в АбуДаби. Там машина вызвала интерес специалистов и журналистов, которые отметили баланс между надёжностью и простотой конструкции.

    В 2005 году после успешных государственных испытаний бронеавтомобиль официально приняли на вооружение. Этот шаг стал значимой вехой для российской оборонной промышленности и символизировал переход к созданию линейки бронетехники нового поколения.

    Технические особенности и возможности ГАЗ-2330

    ГАЗ-2330 создавался как универсальный бронеавтомобиль, способный одинаково эффективно действовать как на шоссе, так и на бездорожье. Машина имеет колёсную формулу 4х4 и прочную рамную конструкцию, обеспечивающую надёжность при больших нагрузках. Длина автомобиля составляет около 5,7 м, ширина – 2,3 м, а высота – до 2,3 м. Масса в зависимости от модификации составляет от 6 до более чем 7 т. Дизельные двигатели мощностью до 215 л.с. позволяют развивать скорость до 140 км/ч, а запас хода достигает до 1000 км. Это делает броневик подходящим для продолжительных операций без дозаправки.

    Одним из главных преимуществ «Тигра» является его броневая защита. В базовой версии машина защищает экипаж от пуль калибра 7,62 мм и осколков артиллерийских боеприпасов. В более поздних модификациях защита усиливалась, позволяя выдерживать попадания из крупнокалиберных пулемётов и взрывы мин малой мощности. В салоне установлена автоматическая система пожаротушения и фильтровентиляционная установка, которая защищает от химического и биологического оружия. Благодаря этим решениям ГАЗ-2330 обеспечивает высокий уровень выживаемости экипажа в боевых условиях.

    В базовом варианте бронеавтомобиль вмещает до десяти военнослужащих с полным вооружением. Сиденья оборудованы ремнями безопасности, а внутри предусмотрены крепления для оружия и боеприпасов. На крыше устанавливаются различные системы вооружения: пулемёты калибра 7,62 или 12,7 мм, автоматические гранатомёты или современные дистанционно управляемые боевые модули. Наличие люков и амбразур позволяет вести огонь прямо изнутри машины, что значительно повышает её боевую эффективность в условиях уличных боёв или засад.

    Кроме того, ГАЗ-2330 отличается продуманным оснащением, обеспечивающим комфорт экипажа. Машина оборудована системой отопления и кондиционирования, что позволяет использовать её как в арктических, так и в пустынных условиях. Усиленная подвеска и надёжная трансмиссия дают возможность преодолевать крутые подъёмы, броды и песчаные дюны.

    История развития и модификации

    После официального принятия на вооружение в 2005 году ГАЗ-2330 не остался в неизменном виде. Конструкторы Горьковского завода совместно с военными специалистами продолжили совершенствовать платформу, учитывая опыт эксплуатации в различных условиях. Первые улучшения касались усиления бронирования и повышения мощности двигателя, что позволило машине дольше сохранять актуальность. Уже через несколько лет появились версии с дополнительной защитой днища и боковых проёмов, рассчитанные на противодействие минной угрозе и стрельбе из тяжёлого стрелкового оружия.

    Одной из наиболее значимых модификаций стал АМН 233114 «Тигр-М». Эта версия получила дизельный двигатель ЯМЗ534710 мощностью до 215 л.с., а также модернизированную подвеску и коробку передач. Бронезащита «Тигра-М» была усилена до уровня, позволяющего выдерживать попадания бронебойных пуль. Кроме того, модель оснащалась современными средствами связи и могла комплектоваться дистанционно управляемыми боевыми модулями. Всё это сделало её особенно востребованной в подразделениях специального назначения, где требуются мобильность и огневая мощь.

    Параллельно разрабатывались и узкоспециализированные версии. Для Министерства внутренних дел создавались варианты с противоударной защитой стёкол и усиленными дверями, рассчитанные на применение при разгоне массовых беспорядков и охране стратегически важных объектов. Существовали и санитарные модификации, предназначенные для эвакуации раненых с поля боя, а также командно-штабные машины с дополнительным оборудованием для управления подразделениями. Разведывательные версии оснащались приборами ночного видения, средствами радиоэлектронной разведки и дополнительными антеннами.

    Универсальность конструкции позволила использовать ГАЗ-2330 не только в военной, но и в гражданской сфере.

    На его базе создавались машины для охранных предприятий и служб безопасности, эксплуатировавшиеся при сопровождении грузов или патрулировании территорий. Также выпускались экспортные версии, адаптированные под требования иностранных заказчиков. Благодаря гибкой платформе «Тигр» превратился в целое семейство бронеавтомобилей, каждый представитель которого решает собственные задачи. Это обеспечило модели долгий срок службы и востребованность на протяжении почти двух десятилетий.

    Распространение и боевое применение ГАЗ-2330

    Сразу после принятия на вооружение ГАЗ-2330 начал поступать в войска и одновременно предлагался зарубежным заказчикам. Среди иностранных операторов упоминались Армения и Белоруссия; также выпускались экспортные и локализованные версии для других стран, включая Китай. В странах Ближнего Востока интерес к «Тигру» объяснялся его выносливостью в жарком климате и устойчивостью к пыли и песку. Экспортные поставки не были массовыми, но даже в ограниченных количествах они способствовали укреплению имиджа автомобиля как универсальной и неприхотливой платформы, пригодной для разных регионов мира.

    В самой России боевой дебют ГАЗ-2330 состоялся в августе 2008 года в Южной Осетии. Тогда бронеавтомобили использовались для перевозки миротворцев и прикрытия колонн. Машины показали отличную проходимость на горных дорогах и способность сохранять мобильность под огнём противника. Позднее «Тигры» активно применялись в Северо-Кавказском регионе при проведении антитеррористических операций. Универсальность конструкции позволяла выполнять широкий круг задач: перевозку бойцов, доставку боеприпасов, сопровождение колонн и поддержку спецназа при штурмах укреплённых позиций.

    Особенно значимым этапом стала сирийская кампания, начавшаяся в 2015 году. В условиях жаркого климата и постоянной угрозы нападений ГАЗ-2330 использовались для патрулирования, сопровождения военных советников и охраны гуманитарных конвоев. Машины выдерживали атаки из стрелкового оружия и защищали экипаж от осколков, что не раз спасало жизни военнослужащих. Отмечалась простота ремонта и надёжность подвески, выдерживавшей каменистую местность и экстремальные перегрузки. Сирийский опыт показал, что «Тигр» способен действовать даже в условиях высокой интенсивности боевых действий.

    Современные конфликты подтвердили востребованность ГАЗ-2330. В последние годы автомобиль применяется в ходе украинской спецоперации, где выполняет задачи разведки, перевозки личного состава и эвакуации раненых.

    Несмотря на появление новых моделей, «Тигр» продолжает оставаться востребованным благодаря своей универсальности и высокой ремонтопригодности. Боевая практика выявила сильные и слабые стороны машины: высокая мобильность и защита сочетаются с уязвимостью перед тяжёлым вооружением. Тем не менее благодаря сочетанию универсальности и адаптивности ГАЗ-2330 занял прочное место в армии и продолжает использоваться в качестве основы для новых проектов бронетехники.

    Современное использование

    Сегодня ГАЗ-2330 остаётся одной из самых востребованных машин в вооружённых силах России. Его активно используют сухопутные войска, воздушно-десантные подразделения, Национальная гвардия и спецназ Министерства внутренних дел. «Тигры» задействованы при охране границ, патрулировании территорий и сопровождении колонн с техникой и гуманитарными грузами. Особенно ценится универсальность платформы: один и тот же автомобиль может выполнять роль транспортного средства, разведывательной машины или мобильной огневой точки.

    Отдельное направление использования – участие в миротворческих миссиях. Российские контингенты, направляемые за рубеж под эгидой международных организаций или в рамках двусторонних соглашений, получают «Тигры» для патрулирования и охраны объектов. Машины зарекомендовали себя как надёжные и устойчивые к длительной эксплуатации в экстремальных условиях. На Ближнем Востоке и в Африке бронеавтомобили часто эксплуатируются при высоких температурах и ограниченных возможностях обслуживания, что демонстрирует их неприхотливость и выносливость.

    Не менее важным является использование «Тигров» в демонстрационных и имиджевых мероприятиях. Ежегодно они участвуют в парадах Победы на Красной площади и региональных военных смотрах, где становятся символом российской инженерной школы. Автомобили экспонируются на международных выставках вооружений, где привлекают внимание иностранных делегаций.

    Присутствие ГАЗ-2330 на подобных мероприятиях подчёркивает его статус одного из наиболее узнаваемых образцов современной российской техники и способствует продвижению на мировом рынке.

    Несмотря на конкуренцию с новыми моделями бронеавтомобилей, «Тигр» сохраняет позиции благодаря оптимальному соотношению цены и качества. В ближайшие годы планируется модернизация платформы: внедрение цифровых средств управления, усиление защиты от мин и установка новых боевых модулей. Такой подход позволит адаптировать машину к требованиям современных войн и повысить её привлекательность для иностранных заказчиков. Таким образом, ГАЗ-2330 не только продолжает служить в армии, но и имеет перспективу развития как база для техники нового поколения.

    Интересные факты: уникальный факт о ГАЗ-2330 «Тигр» связан с испытаниями машины в условиях повышенной влажности и тропического/жаркого климата, а также в северных регионах. Проверки в жарких пустынных районах и на Крайнем Севере подтвердили, что двигатель и ключевые системы сохраняют работоспособность, броня – герметичность, а электроника функционирует без сбоев. Это подтверждает, что ГАЗ-2330 может успешно эксплуатироваться не только в холодном климате, но и в сложных условиях влажных и тропических регионов, расширяя спектр возможного применения.

    Итоги

    ГАЗ-2330 «Тигр» стал символом современного этапа развития российской бронетехники. Эта машина объединила в себе боевой опыт предыдущих десятилетий и современные инженерные решения. Благодаря своей универсальности и возможности модернизации бронеавтомобиль получил широкое распространение и продолжает служить как в России, так и за её пределами. «Тигр» доказал, что отечественная техника способна успешно конкурировать с зарубежными аналогами и адаптироваться к самым разным условиям. ГАЗ-2330 по-прежнему занимает заметное место в военном потенциале страны и служит примером успешного инженерного проекта.

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине
    В ХМАО запретили ношение хиджабов и никабов в школах
    СК проверил миллиардера Сулейманова на новые эпизоды убийств
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Архиепископа Микаела приговорили к двум годам тюрьмы в Армении
    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

