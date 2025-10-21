  • Новость часаБолгария пообещала открыть небо для Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Саркози отправился в тюрьму
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
    Украинский беспилотник разрушил стену многоэтажки в Батайске
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    США отказались поддержать план Евросоюза по активам России
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    Премьер-министром Японии впервые стала женщина
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    5 комментариев
    21 октября 2025, 11:01 • Справки

    Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

    Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Далеко не каждый сорт обладает одинаковой лежкостью. Ранние летние яблоки, такие как «белый налив» или «мельба», предназначены для быстрого употребления или переработки. Для длительного хранения оптимальны осенние и зимние сорта с плотной мякотью.

    «Если сорвать такое яблоко, то оно будет как каменное – прокусить его зубами нелегко. Но оно может полежать, дозреть и где-то к Новому году стать сочным», – поясняет Александр Хабургаев, ведущий телеканала «Живая Планета».

    Подготовительный этап играет не менее важную роль. Плоды следует аккуратно снимать с ветки в сухую погоду, сохраняя плодоножку. «Перед хранением мыть яблоки или обрезать у них черенки не надо. Достаточно перебрать урожай, проследить, чтобы плоды были сухими», – советует эксперт. Важно отобрать поврежденные или червивые яблоки и не стирать естественный восковой налет на кожуре – он защищает плоды.

    Выбор сортов яблок для длительного хранения: зимние лидеры по лежкости

    Не все яблоки созданы равными, когда речь заходит о длительном хранении. Секрет успеха кроется в правильном выборе сорта, и здесь безусловными лидерами считаются зимние разновидности с их плотной мякотью и прочной кожурой. Эти сорта обладают уникальным свойством – они достигают своей потребительской зрелости не на ветке, а в процессе хранения, вбирая в себя аромат и становясь сочнее с течением времени. Среди всего многообразия можно выделить несколько чемпионов по лежкости, проверенных не одним поколением садоводов.

    «Антоновка обыкновенная»

    Настоящий символ русского сада и абсолютный рекордсмен по способности переносить длительное хранение. Эти яблоки с их узнаваемым ярким ароматом и кисло-сладким вкусом при правильных условиях спокойно долеживают до февраля-марта. Крепкие, с шероховатой кожурой, они не только прекрасно хранятся сами, но и благодаря высокому содержанию антиоксидантов помогают дольше сохраняться другим сортам в общей таре. Их универсальность и неприхотливость делают этот сорт неизменным фаворитом.

    «Ренет Симиренко»

    Эталон лежкости среди южных сортов. Яблоки насыщенного зеленого цвета с многочисленными светлыми точками на кожуре могут сохранять свою свежесть вплоть до нового урожая, то есть до 10-12 месяцев. Их сочная, мелкозернистая мякоть обладает насыщенным винно-сладким вкусом и пряным ароматом. Отличительной особенностью «симиренко» является способность со временем лишь незначительно менять цвет кожуры на слегка желтоватый, полностью сохраняя при этом свою упругость и вкусовые качества.

    «Ренет»

    Это не один сорт, а целая группа старинных сортов, объединенных превосходной лежкостью и особым, часто терпковато-пряным вкусом. К ним относятся, например, «ренет орлеанский» или «ренет шампанский». Эти яблоки обычно имеют слегка приплюснутую форму и плотную, часто шероховатую кожуру. В процессе хранения их первоначальная терпкость смягчается, раскрывая богатый и сложный букет. Многие ренеты способны храниться до мая-июня, не теряя своих качеств.

    «Голден Делишес»

    Популярный во всем мире сорт, чьи золотисто-желтые плоды с характерными мелкими веснушками отличаются кремовой, невероятно сочной и сладкой мякотью. При бережном сборе и правильном охлаждении эти яблоки сохраняют свой товарный вид и вкус до апреля. Критически важным для «голдена» является сохранение целостности его тонкой кожицы, так как даже небольшие повреждения могут привести к быстрому увяданию и появлению пятен.

    «Богатырь»

    Сорт, полностью оправдывающий свое название. Крупные, твердые яблоки с зеленоватой, а в лежке становящейся желтой, кожицей обладают исключительной прочностью. Плотная мелкозернистая мякоть с приятной кислинкой делает их идеальными для хранения. «Богатырь» не только не боится длительного лежания, но и требует его, так как его вкус полностью раскрывается лишь через 1-2 месяца после съема. При создании оптимальных условий эти яблоки уверенно доживают до мая, оставаясь твердыми и сочными.

    Выбор в пользу этих проверенных сортов – это первый и самый важный шаг к тому, чтобы свежие, хрустящие яблоки стали украшением вашего стола на протяжении всей зимы и долгой весны. Их генетическая предрасположенность к длительному хранению, подкрепленная правильной агротехникой и своевременным сбором урожая, гарантирует успех.

    Выбор этих сортов – первый шаг к тому, чтобы свежие яблоки радовали вкусом всю зиму и весну.

    Идеальные условия хранения яблок: температура и влажность

    Создание правильного микроклимата замедляет процессы обмена веществ в плодах и предотвращает преждевременное старение. Ключевые параметры:

    • Температура – оптимально от 0 до +4 °C; выше ускоряет созревание и гниение, ниже нуля – подмораживание и порча мякоти.

    • Влажность воздуха – 85-90%; слишком сухо – яблоки сморщиваются, слишком сыро – развивается гниль.

    • Вентиляция – предотвращает накопление этилена – газа, ускоряющего дозревание.

    Важно не хранить яблоки рядом с картофелем: они впитывают крахмальный запах и стимулируют прорастание клубней.

    Классические методы хранения яблок: погреб и подвал

    Для владельцев частных домов и дачных участков погреб и подвал остаются оптимальным решением для сохранения яблочного урожая на протяжении всей зимы и весны. Эти помещения естественным образом поддерживают необходимые условия: стабильную температуру от 0°C до +4 °C, высокую влажность воздуха 85-90% и хорошую вентиляцию. Именно такой микроклимат позволяет замедлить процессы созревания и естественного старения плодов, предотвращая их преждевременную порчу и увядание.

    Хранение яблок в деревянных ящиках с пересыпкой

    Одним из самых надежных и проверенных временем способов является укладка яблок в деревянные ящики или коробки с использованием сыпучих материалов-прослоек. Технология этого метода включает несколько важных этапов:

    • Подготовку тары – ящики должны быть чистыми, сухими и без следов плесени.

    • Укладку первого слоя изоляционного материала толщиной 2-3 см на дно емкости.

    • Размещение яблок в один слой плодоножками вверх, убедившись, что они не соприкасаются друг с другом.

    • Полное засыпание плодов сыпучим материалом.

    • Повторение слоев до заполнения ящика.

    • Создание верхнего защитного слоя изоляции толщиной 3-4 см.

    В качестве изолирующих материалов оптимально подходят:

    • Сухие опилки лиственных пород деревьев (береза, липа, осина).

    • Древесная стружка без резкого запаха.

    • Чистый речной песок, прокаленный на солнце или в печи.

    • Луковая и гречневая шелуха.

    • Сухой мох сфагнум.

    Стеллажная система хранения яблок в погребе

    Организация хранения на стеллажах считается наиболее удобной и эффективной, поскольку обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха вокруг каждого плода. Для правильного обустройства системы необходимо:

    • Установить стеллажи с полками на расстоянии 40-50 см друг от друга.

    • Застелить полки чистой бумагой, мешковиной или слоем соломы.

    • Разложить яблоки в один слой плодоножками вверх.

    • Обеспечить свободный доступ для регулярного осмотра урожая.

    Метод индивидуальной упаковки в бумагу

    Заворачивание каждого яблока в бумагу – классический способ, обеспечивающий максимальную защиту от распространения гнили и испарения влаги. Технология включает:

    • Использование чистой бумаги без типографской краски (пергамент, офисная бумага, бумажные полотенца).

    • Аккуратное обертывание каждого плода отдельно.

    • Укладку завернутых яблок в ящики или коробки плодоножками вверх.

    • Расположение плодов в шахматном порядке для лучшей устойчивости.

    Практические рекомендации по организации хранения

    Для достижения наилучших результатов следует придерживаться нескольких ключевых правил:

    • Регулярно проветривать помещение для поддержания оптимального газового состава воздуха.

    • Раз в 2-3 недели проводить ревизию урожая, удаляя поврежденные плоды.

    • Размещать тару с яблоками на расстоянии не менее 15-20 см от стен.

    • Использовать разные методы хранения для различных сортов яблок.

    • Поддерживать стабильный температурный режим без резких колебаний.

    Распространенные ошибки при хранении в погребе

    Частыми причинами сокращения срока хранения являются:

    • Размещение яблок рядом с картофелем и другими овощами.

    • Использование влажных или загрязненных материалов для пересыпки.

    • Нарушение режима вентиляции помещения.

    • Резкие перепады температуры и влажности.

    • Плотная укладка плодов без необходимых прослоек.

    Грамотное применение классических методов хранения позволяет не только сохранить урожай до весны, но и сберечь питательные вещества и вкусовые качества яблок на протяжении всего срока хранения.

    Современные решения для хранения яблок в городской квартире

    Даже в условиях квартиры можно успешно сохранить урожай:

    • Холодильник – отсек для овощей и фруктов при +3…+6 °C, плоды в пакетах с отверстиями для газообмена.

    • Вакуумная упаковка – контейнеры с откачанным воздухом, замедляют окисление и рост микроорганизмов.

    • Утепленный балкон – ящики или бумажная упаковка, температура не ниже нуля, сохраняют яблоки несколько месяцев.

    Сохранение витаминов и питательной ценности яблок

    При правильном хранении сохраняются калий, магний и другие микроэлементы. «Чего нельзя сказать о витамине С», – комментирует врач-диетолог Александра Разаренова.
    Сушка особенно эффективна: до 90% полезных веществ сохраняется при соблюдении технологии. Регулярная проверка урожая каждые 2-3 недели позволяет вовремя удалить поврежденные плоды и предотвратить распространение гнили.

    Главное
    Губернатор Сальдо заявил о боях за микрорайон Херсона Корабел
    ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных об объектах ПВО
    В Госдуме объяснили смысл ужесточения наказания за склонение к диверсиям
    В Пентагоне пошутили о галстуке Хегсета с российским триколором
    Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию
    В России решили перевести все платежки за ЖКХ в цифровой вид
    Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями

    Музейные работники и полиция Франции рвут на себе волосы и подсчитывают многомиллионные убытки от произошедшего в выходные «ограбления века». А попутно выяснилось, что в последнее время во Франции преступления подобного рода вовсе не редкость, а хваленая охранная система французских музеев является фикцией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации