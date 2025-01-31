  • Новость часаВ Энергодаре сбили украинский дрон
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком
    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева
    Столкнувшимся с пассажирским лайнером военным вертолетом управляла женщина
    Число отравившихся шаурмой в Пермском крае увеличилось до 32 человек
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 19:15 • Справки

    Что такое интегральные оценки в школах: отличия от пятибалльной системы

    Что такое интегральные оценки в школах: отличия от пятибалльной системы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для выпускников российских школ предложили ввести новую систему оценивания знаний – так называемую интегральную оценку, которая, как предполагают авторы инициативы, поможет не оставить за кадром широкий спектр дисциплин, помимо профильных, по которым у ученика также должны быть глубокие и всесторонние знания. Расскажем том, что такое интегральная оценка и чем она отличается от привычной нам пятибалльной системы.

    Новая система оценок в школах: инициатива и реакция

    Предложение о введении в учебных заведениях интегральной системы оценивания знаний озвучил глава СПЧ Валерий Фадеев. Такая оценка, по его мнению, нужна выпускникам школ, чтобы учитывался весь спектр изучаемых предметов, в том числе непрофильные гуманитарные дисциплины, знания по которым у современных выпускников заметно слабее, чем у людей старшего поколения. Интегральная оценка, согласно предложению главы СПЧ, должна иметь значение наравне с результатам Единого госэкзамена, который сдают школьники и который учитывается при поступлении в вуз.

    Предложение поддержал президент России Владимир Путин. Он предложил Фадееву оформить инициативу и внести на рассмотрение правительства РФ. Глава государства отметил, что такие предметы, как география и литература, важны, поскольку они формируют культурный код.

    Идею ввода интегральной оценки для выпускников назвала разумной президент Российской академии образования Ольга Васильева. Весь итог обучения, по ее словам, не может сводиться только к ЕГЭ, ведь и другие достижения школьников также важны. Новый механизм, подчеркнула она, должен учитывать способности детей, их таланты, а на уровне ЕГЭ этого пока не происходит. Васильева считает, что интегральная оценка может стать проявлением индивидуального подхода в образовании.

    Интеграл в математике и «интегральная оценка» в образовании

    В математике «интеграл» – это результат операции интегрирования, сложный процесс суммирования бесконечно малых величин. Однако в образовании термин «интегральная оценка» используется в более широком смысле и не имеет прямого отношения к математическому интегрированию.

    Пятибалльная система: простой средний балл

    Привычная нам пятибалльная система (от «1» до «5») основана на выставлении отметок за отдельные виды работ (контрольные, самостоятельные, ответы на уроках) и выведении среднего арифметического значения за определенный период (четверть, полугодие, год). Например, если ученик получил за контрольные работы «4», «5» и «4», его средний балл будет «4.33», который округляется до «4».

    Интегральная оценка: учет множества факторов

    В образовательном контексте интегральная оценка, в отличие от простого среднего балла, предполагает учет более широкого спектра показателей успеваемости и деятельности ученика. Она стремится дать более полную и объективную картину достижений. В теории интегральная оценка может включать в себя:

    1. Результаты учебной деятельности: оценки за контрольные, самостоятельные, лабораторные работы, ответы на уроках, выполнение домашних заданий. Это соответствует тому, что учитывается и в пятибалльной системе, но может быть детализировано, например, с учетом сложности заданий.

    2. Учебную активность: участие в дискуссиях, выполнение дополнительных заданий, инициативность, работа в группе, проявление интереса к предмету. Этот аспект практически не учитывается в пятибалльной системе.

    3. Посещаемость: количество пропущенных уроков (как по уважительной, так и без уважительной причины). Влияние посещаемости на текущие оценки в пятибалльной системе может быть разным в зависимости от школы, но в интегральной оценке этот фактор может быть формализован.

    4. Внеучебную деятельность: участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, кружках, спортивных секциях. Этот аспект обычно учитывается отдельно в портфолио ученика, но может быть интегрирован в общую оценку.

    5. Динамику успеваемости: прогресс ученика в течение определенного периода времени. Например, улучшение результатов от четверти к четверти может быть учтено как положительный фактор. Пятибалльная система, как правило, не отражает динамику.

    6. Другие индивидуальные достижения: например, наличие спортивных разрядов, волонтерская деятельность, участие в социальных проектах.

    Чем отличается интегральная система от пятибалльного оценивания

    Ключевое отличие интегральной оценки (в ее теоретическом понимании) от пятибалльной системы заключается в комплексности. Пятибалльная система фокусируется в основном на результатах контрольных работ и ответов на уроках, в то время как интегральная оценка пытается учесть более широкий спектр факторов, включая активность, посещаемость, динамику успеваемости и внеучебную деятельность.

    Интегральная оценка стремится дать более объективную и многостороннюю картину достижений ученика, в то время как пятибалльная система дает более узкое представление, сосредоточенное на текущей успеваемости по предмету.

    Мнение экспертов

    В экспертной среде обсуждается не столько интегральная оценка в ее теоретическом понимании, сколько общий средний балл школьного аттестата выпускника. Аналитики высказывают разные мнения о том, как введение нового параметра оценки знаний школьников, помимо ЕГЭ, скажется на уровне образованности молодого поколения.

    Основные риски, которые выделяют в экспертном сообществе:

    – Неравенство между школами. Уровень преподавания и требования к ученикам могут существенно различаться в разных школах (например, в сельской школе и престижном лицее), что ставит выпускников в неравные условия.

    – Субъективизм учителей. Личное отношение учителя к ученику может повлиять на оценку, что снизит ее объективность.

    – Нехватка квалифицированных кадров. В некоторых школах может отсутствовать преподавание отдельных предметов из-за нехватки учителей, что делает невозможным формирование полноценной интегральной оценки по всем дисциплинам.

    Так, директор петербургского президентского физмат-лицея №239 Максим Пратусевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что набор в учреждения среднего профобразования уже сейчас проводят по среднему баллу оценок в аттестате. Эксперт счел такой вариант оценивания спорным. Другой подход, кроме ЕГЭ, пока не придумали, констатировал он.

    В свою очередь, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов полагает, что интегральная система оценивания на мотивацию учеников вряд ли повлияет. Он предположил, что при использовании такой методики средний балл аттестата начнет расти, однако вместе с этим улучшения уровня образования может не последовать.

    Учитель основ духовно-нравственной культуры народов России Сургутской технологической школы Александр Андриенко же считает, что интегральная оценка поможет преодолеть необъективную оценку со стороны некоторых учителей, которые могут занижать своим ученикам оценки из субъективных соображений.

    Советник директора по воспитанию Лицея №11 Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина уверена, что именно интегральная оценка поможет оценивать знания учеников комплексно. По ее словам, это имеет особенно важное значение, когда «мягкие навыки» становятся все более актуальными. Университетам, по ее мнению, будут важны не только «сухие знания» выпускников.

    Когда в школах России введут интегральную оценку

    Этот вопрос в настоящее время остается открытым. Конкретные сроки не назывались. Планируется, что инициативу главы СПЧ обсудят в рамках подготовки Стратегии развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Документ, как ожидается, будет официально представлен весной 2025 года.

    Вероятно, до тех пор никаких изменений для выпускников не произойдет. В вузы в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета будут набирать по прежним правилам, основываясь на результатах ЕГЭ.

    Внедрение интегральной оценки требует разработки нормативной базы, определения критериев оценки, апробации. Напомним, что ЕГЭ в испытательном режиме работал не один год. В штатном режиме единый государственный экзамен во всех регионах РФ стали проводить только с 2009 года, а впервые экзамен состоялся в 2001 году в четырех регионах в тестовом режиме.

    Главное
    В Пермском крае задержали владельца кафе, где люди отравились шаурмой
    В России представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики
    Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году
    Экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение запчастей к ЗРК
    Захарова сравнила призывы ЕС запретить «Сигма бой» с запретом бурых медведей
    В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему румыны терпят поражение в Африке

    Армия Демократической Республики Конго продолжает бежать от наступающей группировки армии соседней Руанды и группировки М23 народности тутси. В крахе обороны в ДР Конго винят инструкторов из румынской частной военной компании (ЧВК), которые должны были тренировать и поддерживать конголезскую армию. Однако румынские наемники тоже терпят поражение и сдаются. Почему они оказались столь неэффективными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............