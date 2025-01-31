Что такое интегральные оценки в школах: отличия от пятибалльной системы

Tекст: Ольга Никитина

Новая система оценок в школах: инициатива и реакция

Предложение о введении в учебных заведениях интегральной системы оценивания знаний озвучил глава СПЧ Валерий Фадеев. Такая оценка, по его мнению, нужна выпускникам школ, чтобы учитывался весь спектр изучаемых предметов, в том числе непрофильные гуманитарные дисциплины, знания по которым у современных выпускников заметно слабее, чем у людей старшего поколения. Интегральная оценка, согласно предложению главы СПЧ, должна иметь значение наравне с результатам Единого госэкзамена, который сдают школьники и который учитывается при поступлении в вуз.

Предложение поддержал президент России Владимир Путин. Он предложил Фадееву оформить инициативу и внести на рассмотрение правительства РФ. Глава государства отметил, что такие предметы, как география и литература, важны, поскольку они формируют культурный код.

Идею ввода интегральной оценки для выпускников назвала разумной президент Российской академии образования Ольга Васильева. Весь итог обучения, по ее словам, не может сводиться только к ЕГЭ, ведь и другие достижения школьников также важны. Новый механизм, подчеркнула она, должен учитывать способности детей, их таланты, а на уровне ЕГЭ этого пока не происходит. Васильева считает, что интегральная оценка может стать проявлением индивидуального подхода в образовании.

Интеграл в математике и «интегральная оценка» в образовании

В математике «интеграл» – это результат операции интегрирования, сложный процесс суммирования бесконечно малых величин. Однако в образовании термин «интегральная оценка» используется в более широком смысле и не имеет прямого отношения к математическому интегрированию.

Пятибалльная система: простой средний балл

Привычная нам пятибалльная система (от «1» до «5») основана на выставлении отметок за отдельные виды работ (контрольные, самостоятельные, ответы на уроках) и выведении среднего арифметического значения за определенный период (четверть, полугодие, год). Например, если ученик получил за контрольные работы «4», «5» и «4», его средний балл будет «4.33», который округляется до «4».

Интегральная оценка: учет множества факторов

В образовательном контексте интегральная оценка, в отличие от простого среднего балла, предполагает учет более широкого спектра показателей успеваемости и деятельности ученика. Она стремится дать более полную и объективную картину достижений. В теории интегральная оценка может включать в себя:

1. Результаты учебной деятельности: оценки за контрольные, самостоятельные, лабораторные работы, ответы на уроках, выполнение домашних заданий. Это соответствует тому, что учитывается и в пятибалльной системе, но может быть детализировано, например, с учетом сложности заданий.

2. Учебную активность: участие в дискуссиях, выполнение дополнительных заданий, инициативность, работа в группе, проявление интереса к предмету. Этот аспект практически не учитывается в пятибалльной системе.

3. Посещаемость: количество пропущенных уроков (как по уважительной, так и без уважительной причины). Влияние посещаемости на текущие оценки в пятибалльной системе может быть разным в зависимости от школы, но в интегральной оценке этот фактор может быть формализован.

4. Внеучебную деятельность: участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, кружках, спортивных секциях. Этот аспект обычно учитывается отдельно в портфолио ученика, но может быть интегрирован в общую оценку.

5. Динамику успеваемости: прогресс ученика в течение определенного периода времени. Например, улучшение результатов от четверти к четверти может быть учтено как положительный фактор. Пятибалльная система, как правило, не отражает динамику.

6. Другие индивидуальные достижения: например, наличие спортивных разрядов, волонтерская деятельность, участие в социальных проектах.

Чем отличается интегральная система от пятибалльного оценивания

Ключевое отличие интегральной оценки (в ее теоретическом понимании) от пятибалльной системы заключается в комплексности. Пятибалльная система фокусируется в основном на результатах контрольных работ и ответов на уроках, в то время как интегральная оценка пытается учесть более широкий спектр факторов, включая активность, посещаемость, динамику успеваемости и внеучебную деятельность.

Интегральная оценка стремится дать более объективную и многостороннюю картину достижений ученика, в то время как пятибалльная система дает более узкое представление, сосредоточенное на текущей успеваемости по предмету.

Мнение экспертов

В экспертной среде обсуждается не столько интегральная оценка в ее теоретическом понимании, сколько общий средний балл школьного аттестата выпускника. Аналитики высказывают разные мнения о том, как введение нового параметра оценки знаний школьников, помимо ЕГЭ, скажется на уровне образованности молодого поколения.

Основные риски, которые выделяют в экспертном сообществе:

– Неравенство между школами. Уровень преподавания и требования к ученикам могут существенно различаться в разных школах (например, в сельской школе и престижном лицее), что ставит выпускников в неравные условия.

– Субъективизм учителей. Личное отношение учителя к ученику может повлиять на оценку, что снизит ее объективность.

– Нехватка квалифицированных кадров. В некоторых школах может отсутствовать преподавание отдельных предметов из-за нехватки учителей, что делает невозможным формирование полноценной интегральной оценки по всем дисциплинам.

Так, директор петербургского президентского физмат-лицея №239 Максим Пратусевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что набор в учреждения среднего профобразования уже сейчас проводят по среднему баллу оценок в аттестате. Эксперт счел такой вариант оценивания спорным. Другой подход, кроме ЕГЭ, пока не придумали, констатировал он.

В свою очередь, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов полагает, что интегральная система оценивания на мотивацию учеников вряд ли повлияет. Он предположил, что при использовании такой методики средний балл аттестата начнет расти, однако вместе с этим улучшения уровня образования может не последовать.

Учитель основ духовно-нравственной культуры народов России Сургутской технологической школы Александр Андриенко же считает, что интегральная оценка поможет преодолеть необъективную оценку со стороны некоторых учителей, которые могут занижать своим ученикам оценки из субъективных соображений.

Советник директора по воспитанию Лицея №11 Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина уверена, что именно интегральная оценка поможет оценивать знания учеников комплексно. По ее словам, это имеет особенно важное значение, когда «мягкие навыки» становятся все более актуальными. Университетам, по ее мнению, будут важны не только «сухие знания» выпускников.

Когда в школах России введут интегральную оценку

Этот вопрос в настоящее время остается открытым. Конкретные сроки не назывались. Планируется, что инициативу главы СПЧ обсудят в рамках подготовки Стратегии развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Документ, как ожидается, будет официально представлен весной 2025 года.

Вероятно, до тех пор никаких изменений для выпускников не произойдет. В вузы в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета будут набирать по прежним правилам, основываясь на результатах ЕГЭ.

Внедрение интегральной оценки требует разработки нормативной базы, определения критериев оценки, апробации. Напомним, что ЕГЭ в испытательном режиме работал не один год. В штатном режиме единый государственный экзамен во всех регионах РФ стали проводить только с 2009 года, а впервые экзамен состоялся в 2001 году в четырех регионах в тестовом режиме.