Обновленная «Семейная ипотека»: кто и как может получить ипотеку под 6%

Tекст: Ольга Никитина

На кого распространяется программа «Семейная ипотека»?

Приобрести жилье по сниженной ставке теперь могут следующие категории граждан:

· Семьи с одним ребенком не старше шестилетнего возраста (не достигшим семилетнего возраста на момент заключения кредитного соглашения). Это нововведение позволяет большему количеству семей улучшить свои жилищные условия.

Таким образом, купить жилье по сниженной ставке смогут в том числе семьи, в которых ребенок родился в 2024 году (прежние условия предполагали, что ребенок должен родиться не ранее 1 января 2018 года).

До конца 2024 года требованиям госпрограммы отвечают семьи с ребенком, рожденным в 2017 году (месяц и число также учитываются, нужно смотреть в каждом конкретном случае отдельно).

· Семья с ребенком-инвалидом, при этом никаких требований к возрасту ребенка нет.

· Семьи с двумя и более детьми до 18 лет, но при соблюдении определенных условий:

— Проживание в малых городах, численность которых составляет до 50 тыс. человек. Исключение составляют города федерального значения и их ближайшие пригороды.

— Проживание в регионах с низким уровнем строительства или индивидуальными программами развития. Список таких регионов утверждается решением правительства России. В настоящее время таких регионов в общей сложности 35. Прописка заемщика значения не имеет. Главное, чтобы жилье приобреталось в регионе из перечня.

И родители, и их дети, которые хотят приобрести жилье в рамках данной льготной ипотечной программы, должны являться гражданами России.

Еще одним обязательным условием получения кредита является страхование жизни и здоровья заемщика.

Ставка и лимиты по «Семейной ипотеке»

Итак, ставка по данной программе составит 6% годовых на весь период, на который она оформляется. Процентная ставка ниже рыночного уровня уменьшает ежемесячный платеж, который должна будет вносить семья, и сократит размер переплаты банку.

Первоначальный взнос составит не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Кстати, в этих целях можно использовать материнский капитал. Условия нужно узнавать в выбранной кредитной организации, поскольку некоторые банки предъявляют более жесткие требования по первоначальному взносу.

Максимальная сумма кредита для столичного региона, Петербурга и Ленобласти – 12 млн рублей, а для остальных регионов – 6 млн рублей.

Важный момент: если жилье, которое хочет приобрести ваша семья, превышает лимиты по стоимости, теперь разрешается прибегнуть к комбо-ипотеке. Что это такое? Сумму кредита в Москве и области, Санкт-Петербурге и ЛО можно увеличить до 30 млн рублей, а в других регионах – до 15 млн рублей, если на сумму превышения оформить базовую ипотеку по рыночной ставке. Также можно в качестве «комбо» использовать одну из региональных программ субсидирования покупки жилья – детали следует уточнять напрямую в банке.

Оформив комбинированную ипотеку, вы получите усредненную процентную ставку между 6% и рыночной ставкой.

Предельный срок кредитования составит 30 лет.

Какое жилье можно приобрести по госпрограмме «Семейная ипотека»?

Воспользоваться данной программой можно в следующих целях:

Покупка готового жилья

Квартиры, таунхаусы, дома с земельным участком, приобретенные у юридических лиц (застройщиков, инвестиционных фондов) или индивидуальных предпринимателей. Важно, чтобы юрлицо или ИП было первым собственником данного объекта. В некоторых регионах, например, на Дальнем Востоке, допускается покупка готового жилья у физических лиц при условии, что оно находится в сельской местности.

Индивидуальное жилищное строительство

Можно взять кредит с целью строительства частного дома на собственном земельном участке или с одновременной покупкой участка. При этом обязательным условием является использование эскроу-счета для обеспечения безопасности сделки.

Исполнителем работ должна быть фирма, имеющая аккредитацию в банке, в который вы обратились.

Реконструкция индивидуального жилого дома

В некоторых случаях допускается использование средств для реконструкции уже имеющегося частного дома.

Чтобы определиться с объектом недвижимости, нужно обратиться в банки-партнеры, которые работают в рамках этой программы.

Можно ли оформить сразу две «Семейные ипотеки»?

Помним о правиле «одна льготная ипотека в одни руки». Во второй раз льготная ипотека больше не оформляется.

Но есть нюанс: требование актуально для льготных ипотек, оформленных после 23 декабря 2023 года. Если кредит с государственной поддержкой был получен до этого срока, остается возможность взять новую «Семейную ипотеку».

Кроме того, для новой «Семейной ипотеки» есть важное и интересное исключение: повторно такой кредит можно взять, если первая ипотека погашена, а в семье родился второй, третий или последующий ребенок.

Может ли взять «Семейную ипотеку» родитель, не состоящий в браке?

В программе может участвовать как полная семья, так и отец или мать, которые разведены или не состоят в браке.

Какие документы потребуются?

Для того чтобы воспользоваться государственной ипотечной программой и приобрести жилье на льготных условиях, потребуется собрать определенный пакет документов. Список необходимых бумаг может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного банка, однако в целом он стандартен.

Основные документы, которые обычно требуются:

· Паспорта всех заемщиков и созаемщиков (если таковые имеются; обычно банки в обязательном порядке требуют оформления супруга или супруги в качестве созаемщика).

· Свидетельства о рождении детей, а также о браке, если он официально зарегистрирован.

· Если основанием для получения льготной ипотеки является инвалидность ребенка, то понадобятся соответствующие справки.

· СНИЛС.

· Документы об уровне дохода заемщика и созаемщика, в том числе справки 2-НДФЛ, выписки по банковским счетам, декларации о доходах и другие документы в зависимости от источника дохода.

· Дополнительные документы могут потребоваться в зависимости от конкретной ситуации:

· От мужчин могут потребовать военный билет.

· Документы, подтверждающие трудовую деятельность: трудовая книжка (подойдет и электронная, заверенная работодателем), трудовой договор.

· Документы на собственность: если у заемщика имеется недвижимость или другое имущество.

Важно понимать, что банк, помимо проверки документов, проводит также оценку платежеспособности заемщика. Это означает, что банк будет анализировать не только официальный доход, но и другие факторы, такие как:

· Стабильность трудоустройства.

· Кредитная история.

· Наличие других кредитов и обязательств.

· Размер первоначального взноса.

Требуя такое количество документов, банк хочет убедиться в его надежности и способности погашать кредит. Предоставление полного пакета документов позволяет банку оценить финансовое положение заемщика и минимизировать риски.