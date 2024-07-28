Немецкий танк «Тигр»

История создания танка «Тигр» и предпосылки к нему



Разработка велась с 1937 года в рамках программы создания «Durchbruchswagen» (танка прорыва). Тогда концерну «Henschel» было поручено подготовить конструкцию, которая бы составила конкуренцию проекту компании «Porsche». Работы возглавил Эрвин Адерс. Прототипы конкурентов получили наименование VK 45.01 (H) и (P) соответственно. По итогам испытаний от услуг Фердинанда Порше отказались, так как его версии требовалось значительное количество меди и других дефицитных материалов.

Интересные факты: официальное название модели «Panzerkampfwagen VI», но на практике использовалось сокращённое — «PzKpfw VI». Термин «Tiger» сначала распространился среди инженеров, отвечавших за производство, а с 1943 года ему придали официальный статус. Но в советских документах танк просто обозначался как «Т-6» или «Т-VI». Для привлечения внимания солдат к руководству по эксплуатации танка оно было наполнено яркими иллюстрациями в стиле «ню», карикатурами и пошлыми шутками.

Первый контракт на производство 200 танков был заключён весной 1942 года. Из-за недостаточной проработки конструкции башни машины планировали оснастить башнями от «Пантер». Но в итоге военную комиссию не удовлетворил калибр их стволов (75 мм), поэтому было решено создать гибрид с шасси от компании «Henschel» и башней от «Porsche». Эта конструкция была реализована в модификациях Ausfuehrung H и E. Затем от неё отказались.

Серийное производство было запущено летом 1942 года. Сборку развернули на базе завода «Henschel» в городе Кассель. Но комплектующие производили и другие компании: корпуса — «Dortmund-Hrde» и «Krupp», а башни — «Wegmann». На изготовление одной машины уходило около 300 тысяч человеко-часов, что в 60 раз дольше, чем на создание Т-34. Общее время производства составляло 14 суток. Танки отправлялись на фронт прямо с завода на специальных железнодорожных платформах, дополнительного тестирования не проводилось.

Особенности конструкции танка «Тигр»

Впервые в истории немецкого танкостроения корпус был изготовлен с переменной шириной. Его верхнюю часть расширили благодаря надгусеничным спонсонам для установки широкоформатной 11,1 тонной башни, с 88-мм орудием. Танк отличался мощным бронированием: толщина бортовых бронеплит верхней части корпуса составляла 100 мм (лоб) и по 80 мм на бортах и корме. В нижней части её сократили до 63 мм, а толщина бронеплиты пола равнялась 26 мм.

Интересные факты: «Тигры» управляются не рычагами, а полноценным рулём со срезанной нижней частью. Имеют стандартную систему зажигания от компании «Bosch», к которой поставлялись универсальные ключи. Поэтому машину можно было завести не только ключами от других танков, но и от бронетранспортёров «Sd.Kfz.251». Всего было произведено 1359 «Тигров». Стоимость одного экземпляра составляла около 250000 рейхсмарок.

В крыше башни размещены три отверстия: два — под люки и одно — для обеспечения работы вентиляции. Был предусмотрен бронеколпак со щелями воздухозаборника для защиты вентилятора. В поздних версиях танка появились отверстия под перископ и небольшую мортиру для стрельбы дымовыми и осколочными гранатами в ближнем бою. Высота башни составляла 120 см. Толщина бронелистов её лобовой части составляла 100 мм, на бортах и корме — по 82 мм, а на крыше — 26 мм.

Инженеры экспериментировали с углами наклона бронелистов верхней части корпуса, хотя большая часть оставшихся была соединена под прямым углом. Кроме того, слабым местом танка длительное время оставался стык башни и шасси, так как он не был ничем защищён. Только в поздних модификациях его прикрыли бронекольцом. С 1943 года танк начали покрывать «циммеритом» — пастой, препятствующей применению магнитных мин. Но уже через год от неё отказались, так как процесс нанесения занимал слишком много времени.

Характеристики и преимущества PzKpfw VI

В состав экипажа танка входило пять человек. Длина машины составляла 6,31 м (с пушкой — 8,45 м). Ширина — 3,7 м, высота — 3 м, масса — 57 т. Использовалась индивидуальная торсионная подвеска с шахматным расположение опорных катков. Для транспортировки машины применялись гусеницы с шириной трака 530 мм, а для ведения боя — 725 мм. Дорожный просвет составлял 430 мм. Удельное давление на грунт — 1,03 кг/см2. Машина могла подниматься на уступы с углом наклона до 35 градусов, преодолевать рвы шириной до 2,3 м и броды — до 1,2 м.

Интересные факты: «Тигры» были приняты на вооружение Вермахта ещё на стадии прототипа. В начале войны машину комплектовали системой самоуничтожения (фугасным снарядом рядом с местом командира экипажа), чтобы исключить возможность попадания передовых технологий в руки врага. Но первый трофей советские войска заполучили уже через четыре месяца с момента появления «Тигра» на фронте. Дело в том, что пространство для этого снаряда использовалось не по назначению, а как бардачок — для хранения мелочи и алкоголя.

Танки оснащались 12-цилиндровыми карбюраторными бензиновыми двигателями от компании «Майбах». Изначально 21-литровыми Maybach HL 210 с мощностью 650 л.с., затем — 23-литровыми Maybach HL 210, выдающими 700 л.с. Благодаря им машина развивала скорость до 45,4 км/ч (по шоссе) и имела запас хода до 100 км. В топливных баках помещалось до 530 л этилированного бензина OZ 74. Трансмиссия 12-ступенчатая полуавтоматическая.

Место стрелка-радиста было укомплектовано радиостанцией FuG-5 с 10 Вт передатчиком и приёмников Ukw.E.e. Она работала в диапазоне 27,2-33,3 МГц и обеспечивала аудиосвязь на расстоянии до 6,4 км, а также передачу сообщений азбукой Морзе на 9,4 км. Для её питания использовался 12-вольтовый аккумулятор. Шлемы танкистов были оснащены ларингофонами и телефонами для ведения внутренних переговоров. Но эта система часто выходила из строя в боевых условиях.

Основным орудием танка стала нарезная пушка 8,8 cm KwK 36. Она обеспечивала высокую кучность стрельбы (поражение цели размером 410х460 мм с расстояния в 1100 м). Длина её ствола составляла 4930 мм. Для стрельбы использовались зенитные патроны 88х570R, у которых ударные капсюли заменяли на электрозапальные. Боекомплект машины состоял из 92 снарядов. Кроме того, справа от пушки размещался спаренный 7,92-мм пулемёт MG-34, стрельбу из которого осуществлял наводчик. К нему прилагалось 5100 патронов.

В качестве дополнительного вооружения использовалась противопехотная мортира «S», с помощью которой велась стрельба осколочными и дымовыми гранатами. Дальность поражения пушки составляла 4 км, пулемёта — 1,2 км. Изначально применялся бинокулярный телескопический прицел TZF 9a, а затем — монокулярный TZF 9b с просветлённой оптикой. Они обеспечивали 2,5-кратное увеличение и повышали дальность стрельбы орудия до 5 км. На пулемёт устанавливался 1,8-кратный телескопический прицел KZF 2.

Основные модификации танка «Тигр»

«Tiger I» производился с июля 1942 года. Является базовой версией танка (выпущено 1354 экземпляра). С августа 1944 года начался выпуск «Tiger II». На эти машины устанавливали улучшенную противотанковую пушку и более мощную броню (180 мм в лобовой части). Но её ходовая часть оказалась перегруженной, так как эта модификация весила около 75 т. Регулярно выходили из строя двигатели и трансмиссия. Всего было выпущено 490 таких единиц.

Кроме того, на базе «Tiger I» с 1943 года производили самоходные артиллерийский установки «Sturmmrser Tiger» («Sturmpanzer VI») с 380-мм реактивным бомбомётом. Перерабатывалась только боевая часть машины. Они применялись для разрушения укреплений противника и ведения городских боёв, были способны выдерживать огонь противотанковой артиллерии со всех сторон. Но попадание в ствол бомбомёта лишало САУ боеспособности. Всего произвели 18 таких моделей.

В 1944 году с трёх танков сняли вооружение и переоборудовали их в «Bergepanzer Tiger» — ремонтно-эвакуационные машины. Они обеспечивали техническое обслуживание бронетехники в полевых условиях, а также её эвакуацию с поля боя под огнём противника. Один танк, подбитый на итальянском фронте, был переоборудован в «Ladungsliger Tiger» — бронированную сапёрную машину. Она была вооружена только пулемётом и использовалась для создания проходов в минных полях.

Боевое применение танка «Тигр»

«Тигры» впервые вступили в бой 22 сентября 1942 года под Ленинградом. Все машины получили повреждения, три из них удалось эвакуировать, а одна оказалась захвачена советскими войсками. В январе следующего года состоялось ещё два боя на том же направлении, в результате которых было захвачено ещё два экземпляра (на этот раз со всем оборудованием и технической документацией). Они были отправлены в Кубинку для изучения.

Эти танки отметились во время Харьковских боёв зимой-весной 1943 года. Массово применялись во время Курской битвы («Операция Цитадель»). Большая часть этих танков была сосредоточена на Орловско-Курском направлении. Всего в столкновении приняли участие 148 машин (7,6% от общего количества немецких танков на поле боя). Они успешно уничтожали советскую технику, но действовали разрознено и не оказали значительного влияния на ход сражения.

В декабре 1942 года «Тигры» появились в Северной Африке. Они участвовали в битве у Джедиды и в боях за Тунис. Они эффективно действовали против британской, американской и французской техники, но были уничтожены или взяты в плен в результате капитуляции германских войск. С апреля 1943 года шесть машин было расквартировано на Сицилии. Затем их численность увеличили до 17 единиц. Только один танк удалось эвакуировать при отступлении, остальные были взорваны.

45 машин действовали в Италии до её выхода из войны. Половина из них была потеряна к середине лета 1944 года. Оставшиеся участвовали в небольших контратаках и организации засад. «Тигры» принимали участие в одной из последних успешных операций в Белоруссии «Hubertus». Но значительная часть из них была уничтожена в рамках советского наступления (операция «Багратион»). Эти танки применялись в боях в Прибалтике, при проведении «Аденской операции» и при организации отступления на территорию Германии.

По совокупности боевых качеств на момент появления «Тигр» являлся сильнейшим танком в мире. Со временем удалось устранить и проблемы с надёжностью. Но производство таких машин было слишком длительным, сложным и дорогостоящим. Их ремонт был затруднён постоянной нехваткой запчастей, а из-за значительной массы при транспортировке регулярно ломались железнодорожные платформы. Кроме того, механики жаловались на нехватку времени для техобслуживания. Поэтому массовым танком стала «Пантера», а не PzKpfw VI.

Современное использование танка «Тигр»

«Тигры» являются экспонатами музейных и частных коллекций. В 2021 году в Австралийском музее бронетехники и артиллерии была размещена машина, воссозданная из обломков. Она пока не имеет двигателя, коробки передач и подвески. Но её ходовые функции планируется восстановить. В Британском танковом музее в Бовингтон-Кэмп выставлен танк с бортовым номером 131, который был захвачен в Тунисе. Он сохранил подвижность и принимал участие в съёмках фильма «Ярость».

Интересные факты: эти танки можно увидеть в фильмах «Освобождение», «Спасти рядового Райана», «Бункер», «Белый тигр» и других. Но зачастую, эти машины «играют» загримированные Т-34. Полноценные модели представлены в компьютерных играх «World of tanks», «Wolfenstein 2009», «Battlefield V», «War Thunder» и подобных. Японские, китайские и российские компании выпускают различные модификации «Тигров» в масштабе 1:35 для стендового моделизма.

Один танк представлен в экспозиции парка «Патриот» в Кубинке. Кроме того, на открытой площадке Ленино-Снегиревского военно-исторического музея расположен частично сохранившийся экземпляр. Ранее он служил в качестве мишени на Нахабинском полигоне. В Музее бронетехники и кавалерии армии США в Форт-Муре находится танк с бортовым номером 712. По одному экземпляру хранится во французских музеях в Сюморе и Вимутье. В ФРГ и США существуют частные коллекции, имеющие «Тигры».

Вывод

Это высококачественный танк, который не был полноценно доработан до начала боевого применения. Достойными аналогами ему можно считать только представителей советских семейств «КВ» и «ИС». Но нехватка ресурсов для реализации всех технических задумок и небольшое количество произведённых экземпляров не позволили «Тиграм» оказать существенного влияния на ход войны. Поэтому машины, прежде всего, использовались в пропагандистских целях: для подавления морального духа противника.

Экспорт в другие страны тоже оказался незначительным (по три единицы в Италию и Венгрию), так как танков не хватало Вермахту. Ключевыми минусами PzKpfw VI оказались дороговизна, а также низкая скорость производства машин и запчастей к ним. Тем не менее, «Тигры» заслужили статус легендарных танков, а их конструкция оказала влияние на развитие современных тенденций в танкостроительной отрасли промышленности.