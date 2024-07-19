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    19 июля 2024, 16:40 • Справки

    Три рецепта из кабачков: вкусно, просто и быстро

    Три рецепта из кабачков: вкусно, просто и быстро
    @ Дарья Селенская/Shkulev Media Holding/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Низкокалорийные и богатые водой и клетчаткой, благотворно влияют на работу пищеварительной системы, отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию магния и калия. Все это о кабачке – овоще, который летом превращается в единицу измерения заботы со стороны родственников. Дачники зачастую не знают, куда пристроить это богатство и изобилие. А мы – знаем. Собрали три простых и вкусных рецепта из кабачков.

    Что такое кабачок – овощ, фрукт или ягода?

    В кулинарии считается овощем, так как при употреблении требует тепловой обработки. В ботанике же классифицируется как плод растения – ягода. Является близким родственником тыквы.

    Польза

    Вкусный, доступный и бесконечно полезный продукт. Главный плюс – калорийность.

    Кабачки – чемпионы по низкой калорийности: всего 24 ккал на 100 граммов. 95% их массы – это вода и клетчатка, что делает их идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой. Продукт полезен тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Улучшает пищеварение.

    Богатый витаминный и минеральный состав

    Содержат: витамины группы B (B1, B2, B9), аскорбиновую кислоту (17% суточной нормы в 100 граммов), никотиновую кислоту (применяется в лечении ряда заболеваний, в том числе для заживления ран и язв, возникающих при сахарном диабете; эффективен при спазмах сосудов), витамины A и E, железо, магний, цинк, калий.

    Иммунитет

    Стимулируют работу иммунной системы, защищая организм от вирусов и бактерий.

    Здоровье сердца и сосудов

    Имеют высокое содержание магния (33 мг на 100 граммов) и калия (460 мг на 100 граммов) в своем составе. Предотвращают развитие таких болезней, как аритмия, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

    Поддерживают здоровье сердечной мышцы. Стабилизируют кровообращение. Повышают уровень кислорода в крови.

    Низкое содержание натрия делает их полезными при нарушениях работы сердца и сосудов.

    Зрение

    Богаты лютеином и зеаксантином – каротиноидами, которые улучшают работу зрительного анализатора, замедляют возрастное снижение зрения. Они сосредоточены преимущественно в кожице овоща, поэтому при приготовлении некоторых блюд счищать ее не обязательно, особенно если она тонкая.

    Пищеварение

    Высокий уровень клетчатки в этом овоще стимулирует перистальтику кишечника, нормализует работу пищеварительной системы и оказывает мягкое воздействие на органы ЖКТ.

    Витамины

    Полученные из растительных продуктов, они усваиваются организмом быстрее и лучше, чем синтетические аналоги.

    Сколько кабачков можно есть в день?

    Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека составляет 400–500 граммов.

    Итак, три всесезонно актуальных рецепта.


    Пицца из кабачков на сковороде

    Лайфхак для родителей, которые хотят накормить кабачками детей, но не знают, под каким соусом подать этот продукт, чтобы ребенок согласился его съесть. «Кабачковая Италия» в вице пиццы, которую можно приготовить как на сковороде, так и в духовке, выручит пап и мам.

    Ингредиенты:

    Кабачки – 2 шт.

    Яйцо – 1 шт.

    Мука – 2-3 ст. ложки

    Сыр твердый – 50 г

    Помидор – 1 шт. (небольшой)

    Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

    Соль, перец – по вкусу

    Растительное масло – для жарки

    Приготовление:

    Чистые кабачки нужно натереть на крупной терке, от лишней жидкости избавляемся. К полученной массе добавляем яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, солим, перчим. Тщательно размешать, чтобы масса стала однородной.

    Сковороду разогреваем на среднем огне, добавив немного растительного масла.

    Смесь отправляем на сковороду, распределяем по всей поверхности равномерно.

    Жарьте пиццу под крышкой около 7-10 минут, она должна стать золотистой и подрумяненной.

    Переверните пиццу на другую сторону. Помидор, нарезанный кружочками, выкладываем сверху. Посыпаем тертым сыром. Сковороду нужно накрыть крышкой и оставить на 5-7 минут, пока сыр не расплавится.

    Такую сытную и полезную пиццу, приготовленную на сковороде, можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, украсив свежей зеленью, оливками или каперсами.

    Для более насыщенного вкуса добавьте в заготовку тертый чеснок, сушеные травы (орегано, базилик) или специи по вкусу.

    Если у вас нет твердого сыра, можно использовать любой другой плавленый сыр.

    Помидор можно заменить томатным соусом или кетчупом.

    Жареные кабачки с чесноком за пять минут – рецепт от шеф-повара

    Горячее и сытное блюдо, которое особенно понравится мужчинам – мясо присутствует, скорость приготовления – буквально пять-шесть минут.

    Граммы в рецепте указаны приблизительно, нет необходимости строго соблюдать их и взвешивать продукты на кухонных весах.

    Ингредиенты:

    Филе куриной грудки – 110 г

    Кабачок – 1 шт. (средний)

    Чеснок – три зубчика

    Помидоры черри – 5 шт.

    Базилик зеленый – одна веточка

    Оливковое масло – 15 мл

    Сметана – 1 ст. ложка

    Соль, перец

    Приготовление:

    Зубчики чеснока режем тонкими слайсами. На разогретую сковороду налейте оливковое масло и обжарьте чеснок до золотистого цвета. Масло должно впитать в себя чесночный аромат.

    Совет: Не бойтесь обжарить чеснок дольше, чем обычно. Это придаст блюду пикантную горчинку.

    Нарежьте куриную грудку тонкими кусочками и отправьте к чесноку на сковороду. Жарим на высокой температуре, чтобы блюдо не начало тушиться.

    В этот раз шкурку с кабачка счищать не нужно (помните, что она богата клетчаткой?). Нарежьте овощ крупными треугольниками (сначала на кружочки толщиной примерно в сантиметр–полтора, затем делим кружочки на треугольные дольки). Добавьте ломтики к курице и чесноку.

    Такая нарезка позволит треугольничкам прожариться равномерно со всех сторон, они станут мягкими внутри и хрустящими снаружи. Наша цель – легкая поджарка до состояния «аль-денте», блюдо не должно тушиться и млеть на огне.

    Ближе к концу приготовления посолите и поперчите по вкусу. Добавьте листики базилика и перемешайте.

    Разрежьте помидоры черри пополам и добавьте их на сковороду в самый последний момент. Они должны разогреться, но не раздавиться и не потерять свою форму. Снимать с огня можно через минуту или меньше.

    Переложите результат ваших кулинарных стараний на порционную тарелку и подавайте со сметаной, творожным сыром или греческим йогуртом. Вы можете добавить в блюдо другие овощи, например, болгарский перец или лук.

    Хрустящие кабачки – быстрое маринование

    В разгар сезона такой рецепт – очень кстати. Закуска прекрасно дополнит блюда из мяса и рыбы.

    Ингредиенты:

    Кабачки – 2 шт.

    Лавровый лист – 5 шт.

    Перец душистый горошком – 1,5 ч. ложки

    Черный перец горошком – 1,5 ч. ложки

    Гвоздика – несколько штук

    Чеснок – три зубчика

    Укроп – одна веточка

    Уксус (9%) – 1-2 ст. ложки

    Сахар (коричневый или белый) – 1 ч. ложка

    Соль (крупная) – 0,5 ч. ложки

    Приготовление:

    Промойте кабачки, удалите плодоножки («хвостики» овоща снизу и сверху). Нужны ломтики одинакового размера – кружочки или полушайбы, выбирайте сами. Нарезанные дольки отправляем в контейнер. Сюда же добавляем лаврушку, несколько горошин черного перца, гвоздику, а также свежемолотый черный перец или смесь перцев.

    Вымытую веточку укропа вместе со стеблем укладываем сверху. Присыпать сахаром, посолить. Зубчики чеснока (в этот раз очищать от шелухи их не требуется) нужно раздавить плоской стороной ножа и отправить в контейнер.

    Для более пикантного вкуса можно добавить красный перец чили, хрен.

    Влейте в контейнер 1–2 ст. ложки уксуса и залейте все прохладной водой.

    Количество уксуса зависит от возраста кабачков: для молодых достаточно одной ложки, для зрелых лучше использовать две.

    Контейнер закрываем, хорошенько встряхиваем, а после отправляем в холодильник и даем простоять хотя бы три часа. Можно забыть о нем до утра, тогда получится настоявшийся маринад и хорошо пропитанные душистые овощи. А можно время от времени доставать контейнер, встряхивать его, что позволит сделать маринование более равномерным.

    У вас получится отменная самостоятельная закуска, которая может послужить вкусным дополнением к бутербродам, салатам и другим блюдам.

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