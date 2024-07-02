Сколько клубники можно съесть за день

Клубника: польза для женщин и мужчин, когда вводить в прикорм ребенку, сколько можно съесть

Tекст: Ольга Никитина

Клубника – не совсем (или совсем не) ягода. Это многоорешек, или ложная ягода. Настоящая ягода – это мясистый плод, внутри которого есть семена, например, помидор или смородина.

В случае клубники едой становится разросшееся цветоложе. Семянки, которыми усеяна ее поверхность, и являются настоящими плодами, содержащими крошечное твердое семя.

То, что мы привыкли видеть на прилавках, – это земляника ананасная. Еще одно название – земляника садовая. Возникла она в результате скрещивания двух видов земляник – виргинской и чилийской.

Безусловным чемпионом по выращиванию клубники является Китай. Поднебесная, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (FAO) на 2019 год, собрала 3,2 млн тонн этой ягоды – 35% от общемирового объема производства. Благоприятный влажный субтропический климат и песчаные почвы провинции Ханчжоу создают идеальные условия для выращивания клубники и получения щедрого урожая.

На втором месте – США, которые собрали 1,1 млн тонн клубники за год, и Мексика, урожай которой превысил 860 тыс. тонн. На четвертом месте – Турция (почти 490 тыс. тонн).

Россия, согласно этим данным, собрала 218 тыс. тонн клубники и оказалась на седьмом месте в списке производителей. Кроме того, наша страна входит в пятерку лидеров по потреблению клубники на душу населения.

Сколько клубники в одном апельсине?

Привлекательность ягоды обусловлена не только ее вкусом и ароматом, но и низкой калорийностью – всего 41 ккал на 100 граммов продукта. Она богата водой, пищевыми волокнами и углеводами – фруктозой и сахарозой.

Является источником витамина С – мощного антиоксиданта, который участвует в усвоении железа. По содержанию этого витамина, укрепляющего наш иммунитет, восемь-десять ягод клубники сопоставимы с апельсином.

Содержит 330% дневной нормы кремния (делает здоровыми кожу и суставы, участвует в синтезе коллагена), 40% от дневной нормы кобальта, 14,3% – молибдена, 12,5% – меди, а также 6% – калия.

Клубника обладает мочегонными свойствами, снижает уровень воспалений в организме и «плохой» холестерин.

Польза для женщин

Фолиевая кислота: в стакане клубники содержится примерно 9% от суточной нормы. Особенно важно это для беременных женщин, ведь фолиевая кислота предотвращает врожденные пороки плода.

Красота и молодость: клубника богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, замедляя старение. Она улучшает состояние кожи и волос, делая их более упругими и сияющими.

Настроение и обмен веществ: клубника содержит витамины группы B, которые поднимают настроение, борются с усталостью и нормализуют работу нервной системы. Клетчатка в составе ягоды ускоряет обмен веществ и помогает сохранить стройную фигуру.

Польза для мужчин

Пищеварение: клубника богата пектином, который позитивно сказывается на моторике кишечника и в целом поддерживает правильную работу ЖКТ.

Сердце и сосуды: клубника содержит калий, который регулирует работу сердца, нормализует артериальное давление у гипертоников. Антиоксиданты в составе ягоды защищают сосуды от атеросклероза.

Мужская сила: клубника является источником цинка, который играет важную роль в выработке тестостерона.

Кому нельзя и почему

Как и любая другая сладость, клубника требует бережного отношения и разумного потребления.

Так, с настороженностью к этой ягоде относятся диабетики. Между тем, если не увлекаться чрезмерно, людям, больным диабетом второго типа, клубника может быть даже полезна.

Оптимальная суточная доза для людей с этим заболеванием составляет не более 60 граммов продукта.

Вводить ее в детский рацион нужно с осторожностью, под присмотром взрослых. Педиатры советуют вводить клубнику в прикорм начиная с полутора лет. Некоторые гастроэнтерологи считают, что ягоду не стоит употреблять детям вплоть до трехлетнего возраста. При этом необходимо внимательно следить за реакцией детского организма.

После клубники, как предупреждают специалисты по питанию, может появиться вздутие живота и диарея, ведь ягода содержит большое количество фруктозы.

Аллергические реакции

Клубника, как и цитрусовые, относится к псевдоаллергенам – как правило, реакция организма на эти продукты возникает, если съесть их слишком много.

Истинная аллергия на клубнику встречается редко и от употребленных объемов ягоды не зависит.

Зачастую люди, организм которых остро не приемлет клубнику, могут оказаться чувствительны к латексу и березовой пыльце, дыне и абрикосам. У них встречается реакция на ягоды и фрукты семейства «Розоцветные» (Rosaceae), а иногда – на бананы. Само явление называется перекрестной аллергией. Предрасположенность часто наследственная.

Псевдоаллергия на клубнику проявляется:

зудом и першением во рту и горле;

кожной сыпью;

кашлем, осиплым голосом;

головокружением, дурнотой;

диареей.

Острая аллергическая реакция возможна в исключительных случаях. Она требует незамедлительной медицинской помощи.

Если употребление клубники вызвало физиологическую реакцию, необходимо исключить ягоду из рациона, принять антигистаминные препараты, которые облегчат симптомы: снимут покраснения, уберут зуд.

Как выбрать клубнику

Залогом качества ягоды является сезонность. Созревающая в естественных условиях весной и летом, она обладает несравнимо более выраженным вкусом и пользой, чем тепличные ягоды из зимнего ассортимента.

Какая клубника самая вкусная? Обратите внимание на ее листья: зеленые, не увядшие плодоножки – признак свежести. Именно они сохраняют запах клубники дольше всего.

Порой заманчивыми кажутся предложения купить клубнику со скидкой, но вероятность разочарования высока – дома она очень быстро покроется плесенью. Пользы от такой «выгоды» не будет.

Главный индикатор спелости – цвет. Идеальная ягода имеет насыщенный красный цвет, без зеленоватых или белесых участков. Слишком светлые ягоды – признак того, что они не дозрели и не обладают полной палитрой вкуса и пользы. Раннюю клубнику лучше употреблять ограниченно: бледный цвет и отсутствие аромата могут говорить о наличии нитратов. Насторожить должен и чрезмерно насыщенный цвет ягод: вероятно, они уже перезрели и могут стать причиной псевдоаллергических реакций.

Выбрать лучшую ягоду просто – она проделала минимальное расстояние от грядки до вашего стола. Домашняя клубника пользуется особым почетом и уважением.

Тем же, кто покупает клубнику в магазине или на рынке, нужно помнить, что для сохранения свежести при длительной транспортировке ягоды могут обрабатывать множеством химикатов.

Проточная вода или замачивание не спасут от пестицидов, которыми обрабатывают ягоды. В отличие от банана, клубника не имеет защитной кожуры, поэтому химикаты и бактерии легко попадают на ее поверхность.

Не стоит покупать ягоды, «томившиеся» на прилавке более двух или трех дней. Хранить их нужно в холодильнике, а перед употреблением тщательно промыть.

Сколько клубники можно есть каждый день?

Чрезмерное употребление даже самых полезных продуктов может навредить.

Суточная норма продукта для женщин составляет 250–300 граммов, для мужчин – 300–400 граммов.

Не стоит увлекаться ягодой на ночь или натощак.

От салата до шоколадного фонтана: что приготовить из клубники

Эта ягода отлично подходит для самостоятельного десерта, но еще вкуснее она в сочетании с молочными и кисломолочными продуктами. Добавьте ее в кашу, йогурт или смузи – и ваш завтрак станет не только вкусным, но и по-настоящему полезным.

Несколько идей для вдохновения

Необычный салат: соедините клубнику и шпинат с раскрошенным козьим сыром и поджаренным миндалем, полейте малиновым соусом – вкусовая бомба и заряд витаминов.

Клубника в шоколаде: классическое и при этом беспроигрышное решение. Растопленный на водяной бане горький шоколад нужно смешать с небольшим количеством сливок, добавить растительного молока или горячей воды. Окуните ягоды в шоколадный фонтан и наслаждайтесь игрой вкусов.

Смузи: взбейте в блендере клубнику, йогурт, банан и немного меда – идеальный вариант для завтрака или легкого перекуса.

Чизкейк: нежнейшая основа из песочного теста, воздушный сливочный крем и ароматные ягоды – это десерт, перед которым не устоит никто.

Мороженое: освежающее лакомство, которое легко приготовить дома. Вам понадобится лишь клубника, йогурт, мед и немного времени.

Пирожные: капкейки, тарталетки, кексы – вариантов для воплощения ваших кулинарных фантазий множество.

Приготовить из любимой ягоды можно и напитки