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    17 июля 2024, 15:55 • Справки

    Что приготовить из огурцов: пять простых и быстрых рецептов

    Что приготовить из огурцов: пять простых и быстрых рецептов
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лето в разгаре – а значит, настало время огурцов! Эти хрустящие, освежающие, ароматные овощи, по которым мы так скучаем зимой, могут стать основой для множества интересных блюд. Сезон огурцов, увы, короток, и нужно использовать это время максимально. Подобрали пять интересных идей, которые помогут разнообразить летнее меню.

    Хрустящие маринованные огурчики за десять минут

    Вам понадобятся килограмм огурцов, пучок укропа, несколько зубчиков чеснока, соль (1 чайная ложка), сахар (1 столовая ложка), а также шестипроцентный уксус (2 ст. л.) и растительное масло (3 ст. л.)

    Приготовление:

    · Огурцы режем на четвертинки (сначала вдоль пополам, потом еще раз пополам). И отправляем их в пакет или в большой контейнер.

    · К огурцам добавляем мелко накрошенный укроп и измельченный чеснок.

    · Солим, добавляем ложку сахара.

    · Следующим этапом в миску отправляются уксус и растительное масло.

    · Хорошенько смешиваем все под крышкой контейнера. Если готовите в пакете, то зажмите его у горлышка и потрясите содержимое.

    · Даем настояться в холодильнике.

    Уже через десять минут огурцы пропитываются вкусом маринада и зелени. Можно оставить на 20 минут, если хотите получить более выраженный вкус, а если нужны более соленые огурчики, то можно оставить на час.

    Битые огурцы по-азиатски

    Еще один вариант маринования, но с восточными нотками. Отличная закуска к мясным блюдам, рису или лапше.

    Вам понадобятся три огурца (лучше покрупнее), соевый соус (3 ст. л), два зубчика чеснока, кунжутное масло (2 ст. л.), кунжутная смесь (1 ст. л.). Можно добавить пару веточек кинзы или укропа и петрушки, а также перья зеленого лука.

    Приготовление:

    · Огурцы режем на половинки. Плоской стороной ножа или просто ладонью их нужно придавить, чтобы они треснули.

    · Мелко крошим кинзу. Из чеснока удаляем сердцевину и давим плоской стороной ножа, чтобы выступил сок.

    · Складываем половинки огурца в контейнер, добавив кинзу и чеснок. Добавим соевого соуса и ароматного кунжутного масла (этот ингредиент является важной деталью, когда речь идет о приготовлении блюд в азиатском стиле).

    · Чтобы огурцы хорошо впитали маринад и перемешались с зеленью, нужно потрясти контейнер.

    · Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30–60 минут.

    Перед подачей посыпьте огурцы нарезанным луком (по желанию) и кунжутом. Храните в контейнере в холодильнике.

    Картофельный салат с огурцами

    Сытное и более основательное дачное блюдо, для приготовления которого можно использовать молодую картошечку.

    Ингредиенты:

    Полкило картофеля (нам нужен молодой, мелкий, можно использовать беби-картофель), редиса 100–150 граммов, четыре огурца, пару долек чеснока, пачка сметаны (лучше выбрать пожирнее, 20-процентную). Из зелени – перья лука и укроп. Соль и свежемолотый черный перец.

    Приготовление:

    · Картофель отвариваем в мундире. Оставляем остывать.

    · Режем картофель и редис четвертинками, а огурцы – толстыми полукольцами (сначала вдоль пополам, затем на дольки поперек).

    · Измельчите чеснок, удалив из него сердцевину (по желанию).

    · Соедините в салатнике нарезанные картофель, редис, огурцы, чеснок и измельченную зелень.

    · Заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

    Для более насыщенного вкуса можно добавить к салату обжаренный лук. Для пикантности можно добавить в салат маринованные огурчики или каперсы.

    Вместо сметаны можно использовать майонез или йогурт.

    Подавайте салат охлажденным.

    Густой огуречный соус «Дзадзики»

    Дзадзики – это не просто соус, а жемчужина греческой кухни, дарящая прохладу и освежающий вкус в знойный день. Он идеально дополнит любое блюдо, будь то курица, индейка, мясо, рыба, морепродукты, овощи, а также станет изысканной начинкой для бургеров, хот-догов, шаурмы. Незаменимый компаньон для печеного картофеля, дзадзики превратит обычный ужин в праздник вкуса.

    Ингредиенты:

    Греческий йогурт – три банки общим объемом около 360 граммов.

    Огурец свежий – одна штука.

    Огурец соленый (или малосольный) – одна штука.

    Из зелени нужен укроп, несколько веточек мяты, два зубчика чеснока (редко какой огуречный рецепт обходится без этого ингредиента).

    Ложка оливкового масла, а также пол чайной ложки лимонного сока (кстати, для этого не обязательно покупать лимон – на полках магазинов есть концентрированный лимонный сок в небольшой баночке с дозатором, очень удобно использовать в приготовлении).

    Также понадобится щепотка сахарной пудры.

    Приготовление:

    · Укроп и мята измельчаются. Чеснок чистим, пропускаем через пресс.

    · Огурцы измельчаются на мелкой терке, при этом сок лучше отжать, лишняя жидкость здесь не нужна.

    · Смешайте огуречную мякоть, зелень, чеснок. Экспериментируйте: используйте только свежие огурцы или возьмите свежие и соленые в равных пропорциях.

    · Добавьте йогурт, лимонный сок, оливковое масло. Посыпьте сахарной пудрой (лучше использовать именно ее, чтобы кристаллики сахара не хрустели на зубах во время еды).

    · Тщательно перемешайте до однородности. Дзадзики готов!

    Для более насыщенного вкуса оставьте дзадзики настояться в холодильнике 30 минут.

    Любите пикантность? Добавьте щепотку молотого черного перца или немного тертого красного перца чили.

    Не бойтесь экспериментировать: замените укроп петрушкой, добавьте кинзу или базилик.

    Используйте его как маринад для курицы или рыбы, заправку для салата или соус к овощным палочкам.

    Салат по-грузински

    Простой, вкусный и витаминный рецепт.

    Ингредиенты:

    Огурцы – четыре штуки.

    Из зелени – кинза, укроп и базилик.

    Масло подсолнечное.

    Орехи грецкие – горстка, около восьми штук будет достаточно.

    Уксус – 2 ст. л. или по вкусу.

    Соль, перец черный молотый.

    Приготовление:

    · Лук нарежьте тонкими перышками, а огурцы – четвертинками колец.

    · Грецкие орехи искрошите ножом.

    · В миске смешайте подготовленные огурцы, лук, измельченную зелень и орехи.

    · Следующим этапом добавляют винный уксус, растительное масло. Посолить, поперчить.

    · Хорошо перемешайте салат. Подавать к столу можно сразу же.

    Для более пикантного вкуса можно добавить в салат немного тертого чеснока.

    Если вы не любите грецкие орехи, можете заменить их любыми другими орехами или семечками. Кроме того, можно добавить красный лук, если вы его любите.

    Салат можно заправлять не только винным уксусом, но и лимонным соком или оливковым маслом.

    Подавайте охлажденным.

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