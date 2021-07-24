Дальневосточные порты России отрезало наводнением

На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий?

Чрезвычайное происшествие районного масштаба – обрушение моста близ села Нижняя Куэнга Забайкальского края – оказалось проблемой общероссийского масштаба, решение которой взяли на контроль глава государства и премьер-министр. Инцидент в 300 км от ближайшего крупного города – Читы, в пятницу обсуждался на совещании Владимира Путина с членами Совбеза, а по итогам обсуждения президент передал несколько оперативных распоряжений главе правительства Михаилу Мишустину.

Причина проста: мост обрушился на одном из участков Транссибирской железнодорожной магистрали, основной транспортной артерии, соединяющей Европейскую Россию с городскими центрами Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, Транссиб – главный путь поставок грузов из Китая и их транзита через Россию в Европу.

По указанию президента одну из поврежденных веток Транссиба планируется восстановить за двое суток, вторую – примерно за пять суток. Премьер Мишустин поручил вице-премьерам контролировать восстановление размытого моста на забайкальском участке Транссиба и следить, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием после остановки грузовых поездов.

Обрушение железнодорожного моста вблизи села Нижняя Куэнга произошло рано утром в пятницу. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановилось в обоих направлениях. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Сейчас РЖД ведут ремонтные работы, им помогают пожарно-спасательная служба и другие подразделения МЧС.

После происшествия РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибу на восток всех грузов, кроме продовольствия. Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны чрезвычайной ситуации. На три дня остановлена продажа билетов на поезда, которые идут Дальний Восток по Транссибу.

Отправку пассажиров отмененных в Забайкалье поездов организуют авиакомпании «Якутия» и «Аврора», сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД. За место разрыва сейчас нужно перевезти более 1,5 тыс. пассажиров из идущих с Дальнего Востока поездов «Владивосток – Москва» и «Владивосток – Омск». Людей доставят самолетами из Благовещенска далее по маршруту.

Причина ЧП, которое грозит региональным транспортным коллапсом, понятна: в четверг в Забайкалье начались очередные паводки, сообщили в краевом управлении МЧС. Из-за бедствия было смыто пять автомобильных мостов, временно перекрыта федеральная трасса Чита – Хабаровск, в двух районах, Чернышевском и Шилкинском, подтоплено не менее 650 домов.

В публикации портала Vgudok (издание, которое специализируется на железнодорожной тематике) отмечается: аварию в Сретенском районе можно было предугадать. 15 июля на другом участке Забайкальской железной дороги также из-за дождей сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых составов, было остановлено движение поездов, задержаны пассажирские рейсы. Согласно отчету РЖД, за трое суток – 13, 14 и 15 июля – в районе этой аварии выпало 59% месячной нормы осадков. Комиссией при осмотре земляного полотна был обнаружен застой воды и смещение поверхностного слоя грунта откоса насыпи.

Что касается собственно инцидента на мосту в Сретенском районе, то предстоит выяснить, почему на объекте не хватило водоотводов – ведь именно об этом свидетельствует то, что рухнула подмытая опора моста, сказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник ВНИИ железнодорожного хозяйства Виктор Богданов. «Это могут сказать только специалисты, работающие на месте. Но вообще, в строительных нормах и правилах предусматриваются все механизмы, призванные не допустить такие происшествия. Поэтому в данном случае то ли что-то недоделали строители, то ли сам мост уже слишком древний – это надо выяснять», – добавил эксперт.

Какой бы ни была непосредственная причина аварии, последствия могут быть крайне серьезными, полагают в транспортной отрасли. «Мы, перевозчики продовольствия, и наша ассоциация, в частности, добилась продолжения поставок продуктов питания на Дальний Восток. Но с 23 по 27 июля для всех остальных грузов этот регион будет закрыт. Это значит, что не будут перевозить уголь, удобрения, металлы», – отметил президент транспортно-экспедиторской компании «Таскор-21», член Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот.

Остановка Транссиба приведет к остановке угольных и других портов, сообщил дальневосточному порталу Vostok.Today источник в портовых службах региона. Надо учесть, что простой крупного международного порта исчисляется сотнями миллионов рублей в сутки.

«Надо также учесть, что в сторону Транссиба стоят составы на Московской, Горьковской, Свердловской, Западносибирской и Восточносибирской железных дорогах», – в свою очередь указал Момот. Как напоминают эксперты, в начале июня прошлого года похожий инцидент произошел в Мурманской области: рухнула часть железнодорожного моста через реку Кола, из-за чего было приостановлено движение 46 грузовых поездов. Восстановление сообщения заняло почти три недели. Это затронуло интересы сразу нескольких крупных игроков, в том числе «Норникеля» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). У европейских покупателей стоимость угля уже выросла на 20%, сообщал тогда региональный портал SeverPost.

Транспортный коллапс на Транссибе может иметь более серьезные последствия, заметил замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

«Произошедшее ЧП критично с точки зрения транзитной транспортировки китайских грузов в Евросоюз.

Это равнозначно тому, как был перекрыт Босфор в мае из-за аварии танкера, или Суэцкий канал из-за истории с контейнеровозом», – заметил эксперт. По данным Координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП), сейчас по Транссибирской железнодорожной магистрали идет порядка 60% всего грузопотока из КНР в европейские страны.

Впрочем, отметил Островский, надо учесть, что сейчас китайцы активно разрабатывают альтернативные маршруты в рамках своего проекта «Один пояс и один путь». По словам эксперта, для Китая Транссиб перестает быть приоритетным вариантом, также как в свое время произошло с Японией и Южной Кореей. Токио и Сеул нашли альтернативные водные маршруты по океану после повышения цен за транзит и появления проблем с кражей грузов из товарных вагонов.

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По мнению замдиректора Института Дальнего Востока РАН, чтобы оставаться для Китая востребованным партнером в плане транспортировки, нужно скорее вводить в эксплуатацию уже построенный автомобильный мост через Амур Благовещенск – Хэйхэ и железнодорожный двухъярусный трансграничный мост Нижнеленинское – Тунцзян.

При этом, как добавил Момот, необходимо серьезнее подойти к безопасности основной транспортной артерии, Транссиба. «Мы не можем избежать стихийных бедствий, но обязаны смотреть за искусственными сооружениями, мостами, путепроводами, тоннелями, перегонами, – отметил собеседник. – Все это должно быть под неусыпным и ежесуточным мониторингом и контролем. Сейчас на некоторых железнодорожных участках установлены контрольно-измерительные приборы времен царя Гороха. А нужно за всеми объектами следить из космоса, чтобы мы понимали, в каком состоянии те или иные участки пути, контактная сеть, насыпь, и как на них может повлиять паводок».