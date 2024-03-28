  • Новость часаПутин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    Общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой с непониманием отнесется к тому, кто станет что-то рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    28 марта 2024, 09:06 • Экономика

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

    Как финансовое давление Запада бьет по российскому экспорту

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему.

    Сразу восемь источников агентства Reuters заявили о задержках при оплате сырой нефти и топлива перед российскими нефтяными компаниями, которые составляют до несколько месяцев. Якобы банки из ОАЭ, Китая и Турции опасаются вторичных санкций США, поэтому просят своих клиентов предоставить им письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

    Источники уверяют, что банки стали более осторожными и требовать дополнительные документы после того, как 22 декабря вышло распоряжении Казначейства США о применении санкций к иностранным банкам за уклонение от ценового лимита, чтобы те усилии соблюдение требований.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщениях, что банки в Китае замедлили платежи, сказал, что проблемы с платежами существуют. «Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на КНР продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», - заявил Дмитрий Песков в ходе ежедневной телеконференции с журналистами.

    Однако эксперты указывают на то, что эту проблему не стоит раздувать. «Во-первых, репутация Reuters уже и так подмочена из-за скандалом с другими публикациями. Они берут проблему и раздувают ее до пределов либо интерпретирует так, как им нужно. Поэтому полностью основываться на их данных и доверять им нельзя», - считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности..

    Во-вторых,

    если бы проблема была настолько масштабной, как представляет агентство, и российские компании не получают деньги уже несколько месяцев, то почему они не сократили поставки

    , отмечает Юшков.

    Статистика показывает, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов, наоборот, растет, даже не смотря на сообщения об отказе Индии покупать в этом году российскую нефть сорта Sokol. Однако эта ситуация никак не сказалась на общей статистике. Основные объемы импорта в Индию приходились на нефть марки Urals, а не Sokol, и индусы по-прежнему продолжат покупать российскую нефть. А высвободившиеся объемы небольшие объемы нефти марки Sokol с радостью забрал Китай, который в целом увеличивает закупку российской нефти на фоне восстановления спроса. «По статистике Китай в этом году даже обогнал Индию по объемам импорта российской нефти, которая перевозится морским транспортом без учета нефтепроводов», - добавляет Юшков.

    «Темпов замедления экспорта не наблюдается. Это признают сами иностранные информационные агентства. Тот же Bloomberg подтверждает, что экспорт российской нефти восстанавливается, несмотря на ужесточение санкций в отношении танкеров»,

    - отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Так, Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти морем за прошлую неделю выросли до 3,32 млн б/с, тогда как в среднем за последние четыре недели поставки в Азию составили 2,93 млн б/c против 2,86 млн б/с за аналогичный период ранее.

    «Объемы экспорт сохраняются, значит, проблема не настолько велика, как нам пытаются нарисовать», - говорит Юшков.

    По его мнению, проблемы с финансовыми расчетами были и в 2022, и в 2023 году и будут в 2024 году, так как американцы постоянно вводят новые санкции против отдельных структур, которые участвуют в цепочке продажи российских товаров, и не только энергетических.

    «Американцы прикрывают какой-то винтик в схеме, но на его месте образуется новая схема. Стратегия американских санкций заключается в том, чтобы давить, но не передавить экспорт нефти и топлива из России. Например, мы видим, что на Западе выходят исследования с подсчетами, сколько и какие танкеры перевозят российскую нефть. Однако мы не видим тотальных санкций против этих судов, а лишь периодически вводятся ограничения против конкретных танкеров. Аналогичная стратегия и в отношении банков», - объясняет эксперт ФНЭБ.

    По его словам, цель США постоянно держать в напряжении всех участников торговли российской нефтью, чтобы сохранять высокие издержки для России – расходы на финансовых посредников, на более дорогие расценки фрахта, предоставление дисконта и т.д. Но при этом Россия ни в коем случае не должна сокращать экспорт, иначе это спровоцирует дефицит и рост цен на мировом рынке, и американцы пострадают сами больше, чем Россия, объясняет эксперт ФНЭБ.

    Рост мировых цен на нефть прямо отражается на ценах на бензин на американских заправках и на инфляции во всей стране. Идти на такие риски в обычные годы действующая администрация президента боится, а в предвыборный год – очень сильно опасается.

    При этом, пока идет противостояния США продолжат вставлять «мелкие» палки в экспорт российских углеводородов. «Информация о том, что задержки по оплате стали для бизнеса критичными, отсутствует. Однако данный фактор неблагоприятен для бизнеса, поскольку нарушается ритмичность поступления денежных средств, а это один из возможных рисков потери ликвидности. Поэтому Россия, будучи в этом году председателем БРИКС, по всей видимости, будет активно лоббировать переход на альтернативные системы расчетов между странами-участниками. Создание такой системы, по сути, будет означать рост роли расчетов в китайской национальной валюте, т.е. все большую «юанизацию» нейтральных экономик», - заключает Николай Дудченко.

    Главное
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину
    Егор Крид перевел 5 млн рублей пострадавшим от обстрелов белгородцам
    Российские ученые зафиксировали редкое явление после вспышки на солнце
    Светлаков рассказал, почему перестал общаться с Цекало

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгария тянула с отправкой оружия Украине в интересах России

    Более чем на два года затянулся сюжет с поставками болгарской бронетехники Украине. И хотя в итоге несколько десятков БТР были отправлены киевскому режиму Болгарией, сам факт этой задержки крайне красноречив. Он демонстрирует работу тех болгарских политических сил, которые условно можно назвать «русофильскими». Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............