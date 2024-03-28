Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

Как финансовое давление Запада бьет по российскому экспорту

Tекст: Ольга Самофалова

Сразу восемь источников агентства Reuters заявили о задержках при оплате сырой нефти и топлива перед российскими нефтяными компаниями, которые составляют до несколько месяцев. Якобы банки из ОАЭ, Китая и Турции опасаются вторичных санкций США, поэтому просят своих клиентов предоставить им письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

Источники уверяют, что банки стали более осторожными и требовать дополнительные документы после того, как 22 декабря вышло распоряжении Казначейства США о применении санкций к иностранным банкам за уклонение от ценового лимита, чтобы те усилии соблюдение требований.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщениях, что банки в Китае замедлили платежи, сказал, что проблемы с платежами существуют. «Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на КНР продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», - заявил Дмитрий Песков в ходе ежедневной телеконференции с журналистами.

Однако эксперты указывают на то, что эту проблему не стоит раздувать. «Во-первых, репутация Reuters уже и так подмочена из-за скандалом с другими публикациями. Они берут проблему и раздувают ее до пределов либо интерпретирует так, как им нужно. Поэтому полностью основываться на их данных и доверять им нельзя», - считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности..

Во-вторых,

если бы проблема была настолько масштабной, как представляет агентство, и российские компании не получают деньги уже несколько месяцев, то почему они не сократили поставки

, отмечает Юшков.

Статистика показывает, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов, наоборот, растет, даже не смотря на сообщения об отказе Индии покупать в этом году российскую нефть сорта Sokol. Однако эта ситуация никак не сказалась на общей статистике. Основные объемы импорта в Индию приходились на нефть марки Urals, а не Sokol, и индусы по-прежнему продолжат покупать российскую нефть. А высвободившиеся объемы небольшие объемы нефти марки Sokol с радостью забрал Китай, который в целом увеличивает закупку российской нефти на фоне восстановления спроса. «По статистике Китай в этом году даже обогнал Индию по объемам импорта российской нефти, которая перевозится морским транспортом без учета нефтепроводов», - добавляет Юшков.

«Темпов замедления экспорта не наблюдается. Это признают сами иностранные информационные агентства. Тот же Bloomberg подтверждает, что экспорт российской нефти восстанавливается, несмотря на ужесточение санкций в отношении танкеров»,

- отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Так, Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти морем за прошлую неделю выросли до 3,32 млн б/с, тогда как в среднем за последние четыре недели поставки в Азию составили 2,93 млн б/c против 2,86 млн б/с за аналогичный период ранее.

«Объемы экспорт сохраняются, значит, проблема не настолько велика, как нам пытаются нарисовать», - говорит Юшков.

По его мнению, проблемы с финансовыми расчетами были и в 2022, и в 2023 году и будут в 2024 году, так как американцы постоянно вводят новые санкции против отдельных структур, которые участвуют в цепочке продажи российских товаров, и не только энергетических.

«Американцы прикрывают какой-то винтик в схеме, но на его месте образуется новая схема. Стратегия американских санкций заключается в том, чтобы давить, но не передавить экспорт нефти и топлива из России. Например, мы видим, что на Западе выходят исследования с подсчетами, сколько и какие танкеры перевозят российскую нефть. Однако мы не видим тотальных санкций против этих судов, а лишь периодически вводятся ограничения против конкретных танкеров. Аналогичная стратегия и в отношении банков», - объясняет эксперт ФНЭБ.

По его словам, цель США постоянно держать в напряжении всех участников торговли российской нефтью, чтобы сохранять высокие издержки для России – расходы на финансовых посредников, на более дорогие расценки фрахта, предоставление дисконта и т.д. Но при этом Россия ни в коем случае не должна сокращать экспорт, иначе это спровоцирует дефицит и рост цен на мировом рынке, и американцы пострадают сами больше, чем Россия, объясняет эксперт ФНЭБ.

Рост мировых цен на нефть прямо отражается на ценах на бензин на американских заправках и на инфляции во всей стране. Идти на такие риски в обычные годы действующая администрация президента боится, а в предвыборный год – очень сильно опасается.

При этом, пока идет противостояния США продолжат вставлять «мелкие» палки в экспорт российских углеводородов. «Информация о том, что задержки по оплате стали для бизнеса критичными, отсутствует. Однако данный фактор неблагоприятен для бизнеса, поскольку нарушается ритмичность поступления денежных средств, а это один из возможных рисков потери ликвидности. Поэтому Россия, будучи в этом году председателем БРИКС, по всей видимости, будет активно лоббировать переход на альтернативные системы расчетов между странами-участниками. Создание такой системы, по сути, будет означать рост роли расчетов в китайской национальной валюте, т.е. все большую «юанизацию» нейтральных экономик», - заключает Николай Дудченко.