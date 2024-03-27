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    27 марта 2024, 11:24 • Экономика

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Рынок шоколада столкнулся с аномальным ростом цен

    Почему какао-бобы оказались на вес золота
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах?

    Цены на какао-бобы поставили новый исторический рекорд. Во вторник биржевая цена достигла более 10 тыс. долларов за тонну. С начала года цены выросли в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures. Затем на торгах цена немного скорректировалась до 9992 долларов. Однако сильно ситуацию это не поправляет: последствия будут для всего кондитерского мира. Таких цен мир еще не видел.

    Для понимания: в феврале биржевая стоимость тонны какао-бобов уже и так выросла значительно и побила рекорд 47-летней давности. Однако тогда речь шла о рекорде 1977 года в размере 5 тыс. долларов, который удалось преодолеть, так как цены выросли до 5,5 тыс. долларов за тонну. Но прошло чуть больше месяца, а цены удвоились.

    Дефицит какао-бобов в мире продолжается на самом деле уже два года, и улучшения ситуации в 2024 году никто на рынке не ждал. Однако мало кто ожидал, что какао-бобы выстрелят так сильно в цене.

    «Только за два последние дня – 25 и 26 марта – стоимость какао-бобов на бирже выросла более чем на 1000 долларов. Это впечатляющее увеличение цен на 350% за полтора года ввело в шок производителей шоколада, но не остановило их в закупках сырья», – отмечает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

    Главный фактор такого положения дел, во-первых, в погодных условиях, от которых зависит урожай, во-вторых, в том, что какао-бобы производятся только в определенных местах, и их нельзя производить по всему миру. «Более 60% мирового производства какао-бобов сосредоточено в африканских Кот-д'Ивуаре и Гане, еще порядка 15% – в Южной Америке. Западная Африка столкнулась со слабым урожаем какао-бобов, вызванным плохими погодными условиями из-за Эль-Ниньо, что также ускорило старение какао-деревьев», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В 2024 году ожидаются самые низкие урожаи какао-бобов за последние 17 лет в Кот-д'Ивуаре и за последние 13 лет – в Гане, ожидают в Международной организации по какао.

    На этой торговой неделе рост мировых цен на какао-бобы ускорился на фоне новостей о проблемах с финансированием производителей какао в Гане – втором по величине мировом экспортере этого сырья после Кот-д'Ивуара, отмечает Чернов. Из-за неурожайного сезона Гана оказалась не способна привлекать заемные средства под залог какао-бобов.

    Накладываются еще и проблемы с логистикой из-за сложностей с судоходством в Красном море.

    Какао – это импортный для России продукт, поэтому его удорожание приведет к росту цен в рознице на шоколад и на все продукты, где используется какао.  

    Сейчас стоимость шоколада в среднем по России составляет 1043,6 рубля за килограмм, что на 10% выше, чем годом ранее, отмечает Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз». Так как какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, то его удорожание повлияет на конечный продукт, добавляет он. 

    «На цены какао на российском рынке, кроме мировых цен на какао-бобы, влияют также затраты на логистику и транспортировку, колебания валютных курсов, расходы на переработку, заработную плату, дополнительные ингредиенты и упаковку, политика торговых сетей и другое. Сдерживающим фактором выступает низкий платежеспособный спрос потребителей», – отмечает Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

    «Российские производители шоколада еще в конце прошлого года предупредили о росте цен на свою продукцию в 2024 году в среднем на 20% из-за увеличения стоимости какао и его транспортировки. Однако с начала текущего года фьючерсы на какао-бобы подорожали еще на 139%.

    Поэтому цены вырастут сильнее. Больше всего – на 70-80% по итогам года – подорожает плитка горького шоколада, так как в ней используется наибольшее количество какао. Молочный шоколад подорожает в среднем на 30-40%.

    Различные конфеты, где содержание шоколада меньше или его можно заменить глазурью и т. п., подорожают на 10-20%», – прогнозирует Чернов.

    Мария Долгова считает, что горький и темный шоколад, где по ГОСТу должно быть не менее 55% и 40% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 33% и не менее 20% масла какао, соответственно, подорожают от 25 до 60%. А молочный шоколад, где доля какао существенно меньше, вырастет в цене на 5-30%.

    «Также вырастут цены и на другие продукты, содержащие какао и шоколад в самых разных вариантах: глазурь, начинка, добавки и прочее. Удорожание коснется шоколадной пасты, выпечки, кондитерских изделий, йогуртов, глазированных сырков, мороженого с шоколадом, сухих завтраков, фруктов и орехов в шоколадной глазури и т. д.», – отмечает Долгова. И поскольку какао и шоколад не относятся к важнейшим социально-значимым продуктам питания, то потребительские цены на них не регулируются государством, напоминает она.

    «Аналитики прогнозируют, что стоимость какао-бобов будет оставаться высокой до второй половины 2025 года. Это означает, что себестоимость шоколада, вероятно, вырастет еще не раз. Поэтому нельзя исключать серьезного снижения спроса», – опасается Леонов.

    Впрочем, производители, скорее всего, будут пытаться искать пути для снижения себестоимости продукции, где используются какао-бобы, за счет маркетинговых уловок. Например, производители шоколадных плиток уже снизили граммовку со 100 до 90 граммов, что не всегда заметно обычному покупателю в магазине. За счет этого удается сохранить прежнюю цену или увеличить ее не так сильно.

    «Среди вариантов сдерживания роста цен, к которым могут прибегать производители, чтобы максимально сгладить повышательную динамику, – изменение рецептур продукции, корректировка форматов упаковки», – говорит Леонов.

    «Производители шоколада адаптируются к новым условиям, уменьшая размеры продукции и меняя состав в пользу более доступных ингредиентов, что в конечном счете сказывается на качестве конечного продукта и его цене.

    Рынок шоколада находится на пути к серьезным изменениям, и прогнозируемое подорожание шоколада ставит под сомнение его привычное восприятие как сладкого удовольствия»,

    – считает Островский.

    По его словам, сейчас торговые сети России предлагают иностранным поставщикам шоколадной продукции невыгодные цены при закупке, из-за чего некоторые производители уже прекращают сотрудничество. Например, из «Ленты» начали исчезать шоколадки Milka, Alpen Gold и печенье OREO, которые ранее поставляла американская компания-производитель. «Я считаю, что цены на отечественный шоколад вырастут в этом году в полтора-два раза», – заключает Ярослав Островский.

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