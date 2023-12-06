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    6 декабря 2023, 11:46

    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти

    Уход «Лукойла» грозит Болгарии дефицитом топлива и потерей крупных доходов

    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти
    @ Юрий Сомов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих?

    Компания «Лукойл» в ответ на «дискриминационные законы» в отношении своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе пересмотрит стратегию бизнеса в Болгарии – возможно, речь пойдет о продаже активов, сообщили в пресс-службе компании.

    В «Лукойле» считают, что претензии властей страны к НПЗ в Бургасе являются искусственно раздутыми. В отношении российской компании в Болгарии принимаются дискриминационные законы, а также «предвзятые политические решения, которые не имеют отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны». Более того, действия болгарского правительства наносят ущерб бизнесу нефтяной компании.

    «Лукойл» владеет крупнейшим на Балканах НПЗ в Бургасе, который перерабатывает около 6,5 млн тонн нефти в год. Завод снабжает полностью внутренний рынок Болгарии, а также экспортирует топливо, в том числе в Европу. «Лукойл» вложил в НПЗ в Бургасе более 3,4 млрд долларов. В целом компания уже более 20 лет инвестирует в развитие активов в этой стране.

    Однако власти Болгарии начали кампанию по выдавливанию российской компании со своего рынка. «Лукойл» ранее уже вынужден был продать НПЗ в Италии.

    Однако итальянская и болгарская истории отличаются. Шестой пакет санкций ЕС запретил поставку российской нефти морским транспортом, в итоге итальянский НПЗ «Лукойла» перестал получать российскую нефть. Тогда как для Болгарии было сделано исключение: стране разрешено импортировать российскую нефть морским транспортом вплоть до конца 2024 года.

    «Почему «Лукойл» вообще покупал все эти европейские активы? Потому что он выстраивал вертикальную интеграцию: он поставлял свою нефть на свои НПЗ и старался продавать нефтепродукты через свои АЗС.

    Когда запретили импорт российской нефти на итальянский НПЗ, этот актив потерял для «Лукойла» смысл. Когда рушится цепочка вертикальной интеграции, то по отдельности эти активы не теряют экономическую ценность. Если покупать чужую нефть на свой НПЗ, то встанет вопрос рентабельности. Поэтому от итальянского НПЗ «Лукойл» предпочел сразу избавиться, он договорился с итальянцами, ему разрешили продать сам НПЗ, получить за активы деньги, а не просто арестовали актив, как немцы у «Роснефти», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

    В Болгарии ситуация иная: для нее сделали исключения, и можно было спокойно вести бизнес как минимум до конца 2024 года. Вероятно, компания рассчитывала на то, что к концу 2024 года геополитическая ситуация может измениться – могут либо отменить санкции, либо для Болгарии продлят исключение из санкций, полагает Юшков.

    Однако болгарские власти стали целенаправленно выдавливать «Лукойл» из страны и вполне очевидно готовиться к национализации НПЗ в Бургасе. Во-первых, еще в начале 2023 года Болгария приняла закон, разрешающий правительству взять на себя управление заводом на один год.

    Во-вторых, власти Болгарии уже отобрали у «Лукойла» портовый терминал «Русенец». В августе власти просто расторгли договор концессии с российской компанией, а затем перевели терминал под госконтроль. Терминал являлся частью вертикально интегрированного бизнеса: «Лукойл» поставлял свою нефть на этот терминал, оттуда на свой НПЗ, а далее продавал нефтепродукты, в том числе через свои АЗС. Это первая потеря в цепи бизнеса, которая уже снижает рентабельность, отмечает Юшков.

    Во-третьих, в ноябре депутаты Болгарии решили ввести собственные ограничения для НПЗ «Лукойла». Они решили, что не стоит ждать конца 2024 года и лучше добровольно запретить покупать российскую нефть уже в марте 2024-го. Плюс с начала января 2024 года НПЗ перестанет получать квоты на экспорт нефтепродуктов. И еще для НПЗ повышен налог на прибыль до 60%. Это вызвало даже протестные выступления на заводе.

    Власти Болгарии еще в октябре напрямую говорили о том, что в смене владельца НПЗ есть экономическая выгода. Если на НПЗ придут новые владельцы, то власти могут снять ряд карательных мер в отношении предприятия, в частности снизить введенный недавно 60-процентный налог на прибыль.

    «Болгары заранее предупреждают, что они не позволят пользоваться этими активами как раньше. А если вертикальной интеграции не будет, то «Лукойл» теряет заинтересованность в бизнесе.

    Конечно, ему проще продать завод, чем привозить туда чужую нефть. И сделать это лучше, пока ситуация не обострилась и у него просто не отобрали этот актив,

    даже не заплатив, или дали продать, но заблокировали средства от продажи», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    По мнению эксперта, потенциальным заинтересованным покупателем НПЗ в Бургасе может стать только компания, которая тоже поставляет свою нефть в этот регион. «Наиболее привлекательным вариантом для всех – и для болгарских властей, и для потребителей, и для продавца – выглядит азербайджанская SOCAR, у которой есть своя нефть, хоть и не в столь значительных объемах, и которая может отгружать ее через Грузию и Черное море. Такой покупатель гарантировал бы загрузку НПЗ», – считает Игорь Юшков.

    Но даже в этом случае уход из Болгарии «Лукойла» может обернуться дефицитом и подорожанием топлива для болгар. По крайней мере, удерживать довольно низкую цену, как это мог делать «Лукойл», вряд ли кому-то удастся, считает эксперт ФНЭБ. Не стоит забывать, что российская нефть имела короткое транспортное плечо – танкер мог в течение дня доставить нефть из Новороссийска на болгарское побережье и возвращаться за новой, добавляет он. Доставка любой другой нефти будет стоить дороже.

    «Болгария может вообще не найти покупателя на НПЗ, или завод может купить тот, кто не сможет отгружать нефть на полную мощность. Поэтому есть риски либо сокращения производительности НПЗ, либо его полной остановки в радикальном сценарии.

    В итоге Болгария из экспортера нефтепродуктов превратится в импортера, а крупный налогоплательщик – нефтеперерабатывающий завод – закроется и больше не будет пополнять бюджет. Такова плата за политизацию данного вопроса и в целом энергетической политики», – говорит Юшков.

    Это не первая история, когда Болгария вредит себе под влиянием США. Можно вспомнить, как США заставили Болгарию отказаться от сверхвыгодного проекта «Южный поток», который обеспечивал страну дешевым газом со скидкой, а также доходами от транзита 60 млрд кубометров газа.

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    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности

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