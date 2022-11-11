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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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    Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

    Экономика США бьет по биткоину
    		   11 ноября 2022, 12:22
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными?

    Рынок криптовалют рухнул. В среду биткоин упал почти на 16%. В ночь на 10 ноября цена токена опускалась до отметки 15,6 тыс. долларов.

    «Курс биткоина действительно рухнул – сегодня он был на отметке 15 892 доллара, тогда как еще 5 ноября торговался выше уровня 21 тысячи. А если сравнивать с максимальными ценами прошлого года, то биткоин упал в три раза – в октябре 2021 года монета стоила 61,5 тыс. долларов», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    И это еще не конец. Восстановление монеты в четверг – лишь временная коррекция. В JPMorgan считают, что биткоин может рухнуть в течение нескольких недель еще больше – до 13 тыс. долларов.

    Что же произошло с цифровыми монетами?

    На самом деле есть как внешние, так и внутренние причины для падения крипты. Текущее падение спровоцировали проблемы с площадкой FTX, которая считалась стабильной, но тут неожиданно стало известно, что у нее возникли проблемы с ликвидностью. Это означает, что у биржи не хватит денег на выплаты всем инвесторам, поясняет Деев. Такая шокирующая новость сразу привела к панике и распродаже токенов, что еще больше подкосило биржу. Была надежда, что другая крупнейшая мировая площадка – Binance – поглотит FTX и решит ее проблемы. Но Binance взял и отказался от этой сделки. Конечно, это привело к еще большей панике и падению курсов монет.

    Однако рынок криптовалют начал падать не сегодня, этот процесс начался еще зимой. За год курс биткоина просел в три раза. Потому что есть еще внешние и более глобальные причины, которые давят на курс.

    Все дело в том, что крупнейшие экономики мира, в первую очередь США и Европа, столкнулись с инфляцией, и их центробанкам пришлось, скрипя зубами, начать повышать ставки. «Ужесточение денежно-кредитной политики – негатив для фондового рынка и криптовалют, потому что доходность активов резко снижается. Кроме того, на общие настроения площадок действовала геополитика и перспективы нового глобального финансово-экономического кризиса», – объясняет Деев.

    По его словам,

    криптовалюты идут в рост в ситуации стабильности, когда у простых людей и профессиональных инвесторов есть средства вкладываться в виртуальную валюту.

    «И наоборот, в ситуации беспокойства и тем более кризиса инвесторы бегут из рисковых активов, потому что в такой обстановке быстро может обесцениться любая бумага, включая обычные валюты. Все мы видим, что происходит с евро – эта валюта потеряла свои позиции по отношению к доллару по известным причинам: рост инфляции в ЕС и полноценная рецессия. Так что в падении крипторынка нет ничего удивительного – фундаментальный фон, нестабильность, неуверенность в дальнейшем заставляют людей избегать ненужных рисковых вложений. И криптовалют это касается в первую очередь», – объясняет собеседник.

    В периоды такой турбулентности на первый фон приходит золото и традиционные американские облигации, в которых инвесторы стараются сберечь свои средства.

    Стоит отметить связь криптовалют и всех мировых площадок с тем, что происходит в экономике США, потому что это первая экономика мира и эмитент доллара.

    В четверг вечером вышли новые данные по инфляции в США, она оказалась на уровне 7,7% против 8,2% месяцем ранее. То есть инфляция немного замедлилась.

    Это позитив для рынков – американские биржевые индексы сразу выросли на 2-3%. И биткоин тоже серьезно подрос – сразу на две тысячи долларов. Однако Деев считает, что это будет иметь краткосрочный эффект – фундаментально ситуация в экономике США и в глобальном плане давит на цифровые активы. Поэтому после этого «отскока» биткоин снова пойдет вниз.

    «Рост инфляции и падение ВВП в США неизменно приводят к падению биржевых индексов и сокращению стоимости криптомонет. И эти тенденции наверняка продолжатся –

    сейчас наступает новый глобальный кризис, когда ждать позитивных новостей о восстановлении мировой экономики просто не стоит. И биткоин на таком фоне вполне может упасть до уровня 10-12 тыс. долларов. Это не хорошо и не плохо – это просто отражение состояния рынка и действий инвесторов»,

    – считает Артем Деев.

    Стратеги JPMorgan считают, что рынкам криптовалют предстоит тяжелый процесс сокращения доли заемных средств из-за кризиса на бирже FTX, который займет несколько недель. Этот период потрясений может привести к падению биткоина до 13 000 долларов. Биржу FTX без вливания денег может ждать банкротство.

    Восстановление монеты до прежних максимальных уровней, по мнению Деева, может занять много времени – несколько лет. В ситуации кризиса никто не будет приобретать виртуальные активы, которые ничем не обеспечены.


     
     
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