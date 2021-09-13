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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, что теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
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    Аномальный рост цен убивает мечты Америки

    Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого    13 сентября 2021, 08:40
    Фото: Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
    Текст: Михаил Кувырко

    Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.

    В июле цены на жилье в США выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщила на днях в своем очередном ежемесячном исследовании калифорнийская компания CoreLogic, один из крупнейших аналитических центров деловой информации в стране. За 45 лет ее наблюдений за рынком недвижимости это был самый значительный скачок цен в годовом выражении. Среди крупных городов, где наблюдалось особенно стремительное подорожание жилья, оказались несколько мегаполисов на юго-западе страны: административный центр Аризоны Финикс (плюс 29,7%), калифорнийский Сан-Диего (плюс 23,7%) и столица штата Колорадо Денвер (плюс 19,3%).

    Это самый быстрый рост цен на жилье с 1979 года. Ситуация это совершенно аномальная, поскольку в предшествующие несколько лет американская недвижимость дорожала куда более скромными, однозначными темпами. Главным фактором, по утверждению президента CoreLogic Фрэнка Мартелла, стало сочетание исключительно высокого спроса и устойчиво низкого предложения. Из-за большого количества денег в стране, наряду с очень низкими ставками по ипотечным кредитам, цены на жилье растут.

    Пандемия спровоцировала рост спроса на недвижимость в районах с меньшей плотностью населения и более значительным пространством для жизни как внутри, так и за пределами дома, добавил главный экономист CoreLogic Фрэнк Нотафт. Именно по этой причине в июне цены на частные дома показали самый высокий годовой рост с момента создания индекса компании в далеком 1976 году – 19,1%. Такой скачок цен существенно превысил рост доходов американцев и снизил доступность жилья, отметил Нотафт, комментируя агентству Bloomberg результаты последнего исследования.

    В абсолютных показателях цены на новое жилье в США формируются уже преимущественно в сотнях тысяч долларов. Аналитик Билл Макбрайд, автор одного из популярных блогов об американской экономике, недавно опубликовал диаграмму, демонстрирующую, что уже в начале этого года доля продаж нового жилья стоимостью менее 200 тысяч долларов упала почти до нуля, хотя еще в начале прошлого десятилетия она превышала 40%.

    Впрочем, эти данные вызывают доверие не у всех. Предложений жилья дешевле 200 тысяч долларов в Штатах более чем достаточно, утверждает живущий в США основатель международной цифровой медийной платформы e-pr.online Юрий Моша. По его словам, это, естественно, будут не топовые мегаполисы, но и не совсем уж захудалые места – даже во Флориде можно найти дома в таких ценовых пределах.

    Но, к примеру, в хорошем районе Нью-Йорка, добавляет Моша, минимальная стоимость дома сейчас составляет около 500 тысяч долларов. При таком уровне цен покупка жилья, в том числе в ипотеку – тяжелая задача для американской семьи. Но именно поэтому, утверждает эксперт, люди и уезжают из Нью-Йорка – туда, где жилье стоит относительно недорого. Например, во Флориду, где сейчас бум жилищного строительства, стоит очередь на дома, потому что строители не справляются с растущим спросом.

    Предыдущий цикл быстрого роста цен на жилье в США имел место в середине 2000-х, когда спрос на недвижимость и ее стоимость подогревались сверхдоступными «субстандартными» ипотечными программами. К чему это привело, хорошо известно: к 2007 году объем «плохих» жилищных долгов в США, а главное, их проникновение в мировую финансовую систему, достигли такого размера, что американский ипотечный кризис быстро спровоцировал глобальные потрясения.

    Сегодняшняя ситуация в ипотечном кредитовании в США в принципе иная, отмечает экономист Хазби Будунов, редактор Telegram-канала PolitEconomics. По его словам, величина частного долга в США сейчас находится на безопасном уровне и повышенных рисков перегрева ипотеки на данный момент нет.

    Однако, отмечает в одном из своих последних обзоров Билл Макбрайд, даже дешевая ипотека (эффективная 30-летняя фиксированная ставка в июне составляла всего 3%) не делает американское жилье более доступным. За последний год средний доход семьи в США вырос на 2,3%, тогда как ежемесячный платеж по ипотеке увеличился на 21,5%, а средняя цена продажи домов на вторичном рынке выросла на 24,4%.

    К тому же жилищный кредит в США теперь могут с легкостью получить не все, как это было в период ипотечного «пузыря». «Система ипотечного кредитования в Америке выстроена таким образом, что она в значительной степени ориентирована на тех, кого в России называют бюджетниками – учителей, пожарных и т. д., то есть людей, получающих стабильный доход. Для владельцев же собственного бизнеса, даже если вы зарабатываете приличные деньги, как ни странно, ипотеку взять сложнее», – говорит Юрий Моша. Доступность жилья становится все большим вызовом для американцев с низкими и средними доходами, комментируют социальные последствия недавнего скачка цен эксперты CoreLogic.

    Проблема недостаточного предложения жилья стояла в Штатах еще до пандемии. В 2018-2019 годах именно жилищное строительство стало слабым звеном, тормозившим рост американской экономики – в этот период расходы на стройку сокращались более чем на 10%. К началу 2020 года настроения на рынке стали улучшаться, но тут грянул коронавирус – и строительная активность упала до самого низкого уровня за пять лет.

    Кроме того, возникла серия проблем на массовом рынке труда, от которого сильно зависит динамика строительства.

    Если в прошлом году Америка столкнулась с рекордной безработицей, то теперь количество вакансий во многих секторах превышает реальные доступные объемы трудовых ресурсов, отмечает Хазби Будунов. Это, по его словам, связано с помощью, которую власти предоставляли гражданам – у многих американцев появилась возможность не искать работу. Такому настрою поспособствовали не только прямые денежные выплаты, но и решения наподобие «арендных каникул», которые позволили какое-то время не платить за жилье.

    Так или иначе, указывает эксперт, ситуация на американском рынке труда должна выровняться, поскольку стимулирующие меры рано или поздно прекратятся. Но пока нехватка желающих работать на стройке больше не становится. В одном из недавних материалов New York Times даже утверждается, что из-за нехватки квалифицированных рабочих под угрозой оказался амбициозный инфраструктурный план Джо Байдена: молодежь не желает замещать рабочие специальности своих родителей, уходящих на пенсию.

    О масштабе проблем в строительной отрасли свидетельствовал и законопроект о доступности жилья, внесенный весной в Конгресс сенатором от Миннесоты Эми Клобушар. В нем утверждалось, что для обеспечения жильем всех нуждающихся американцев на фоне рекордного падения предложения необходимо дополнительно ввести в строй порядка 2,5 млн единиц недвижимости. Для этого из федерального бюджета было предложено выделить 1,5 млрд долларов на ликвидацию различных барьеров для нового строительства, которые существуют в отдельных штатах.

    Среди таких препятствий называются, к примеру, целенаправленные действия местных сообществ по ограничению предоставления земли для застройки.

    Идеология «только не у меня на заднем дворе» (NIMBY) в Америке весьма влиятельна, а земли для жилой недвижимости традиционно требуется немало, поскольку от строительства массового многоэтажного жилья в Штатах в целом отказались еще в 1970-х годах – символом американской мечты по-прежнему остается семейный дом с участком. Кроме того, все более влиятельны экологические активисты, которым, к примеру, уже удалось добиться, чтобы некоторые города Калифорнии отказались от подведения газа к новым домам, что также увеличивает стоимость жилья.

    За решение проблем уже активно взялся американский бизнес, в том числе и совершенно непрофильный для жилищного рынка. Не так давно девелоперские планы представили такие корпорации, как гигант интернет-торговли Amazon, создавший фонд строительства доступного жилья для семей с небольшим и средним доходом в объеме 2 млрд долларов, а также Apple, Microsoft и компания Alphabet – материнская компания Google. Но пока настроения у застройщиков не самые радужные: в августе индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), упал до минимального значения за последний год.


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