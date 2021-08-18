Между Россией и Китаем возникла новая связь

Закончено строительство крупнейшего инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке России – речь идет о мосте через реку Амур. Почему этот мост имеет важнейшее значение для торговли России с Китаем, какие товары по нему будут перемещаться и какие сложности пришлось преодолеть при его создании?

Готов железнодорожный мост через Амур. Это первый такой мост, соединивший Россию и Китай. В городе Тунцзян завершена установка последнего участка рельсов, сообщила Служба новостей Китая (CNS). После начала движения поездов расстояние железнодорожных перевозок из провинции Хэйлунцзян до Москвы сократится на 809 километров. Рабочая скорость движения по мосту составит 100 километров в час. Пропускная способность составит 21 млн тонн в год. Ожидается, что первые поезда пойдут в конце августа.

Идея этого моста обсуждалась еще в 1990-е годы, однако тогда этот проект так и не нашел реальное воплощение. К проекту вернулись только в середине 2010-х. Строительство железнодорожного моста началось в 2016 году.

Почему этот мост так долго не могли построить? «Возведение моста длиной почти в 2,5 километра – задача крайне сложная в техническом плане и весьма затратная. У нас и через Волгу-то на всю стану всего несколько мостов. А тут – Амур», – считает Алексей Коренев, аналитик ФГ «Финам». Во-вторых, пока грузопоток между Россией и Китаем был относительно невелик, можно было обходиться без моста. Теперь же он стал остро необходим, причем обеим сторонам, добавляет эксперт.

Китайской стороне инвестировать пришлось больше, потому что из 2,2 км длины моста российская часть составляет всего 309 метров. Проблемы создавало и то обстоятельство, что железнодорожные колеи двух стран отличаются. В итоге мост сделали однопутным, но он обладает двойной колеей для пропуска поездов как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской – 1435 миллиметров. Изначально стоимость проекта для России оценивалась в 9 млрд рублей, однако в 2019 году цена выросла на 1,5 млрд долларов из-за необходимости применять новые решения в условиях ледокола.

Определяющим фактором в реализации этого проекта, конечно, стал рост торговли между двумя странами. Но укрепить инфраструктурные связи с Москвой Пекин подтолкнула также геополитика.

Атака Запада на Россию методом санкций и на Китай через торговую войну сделала долгосрочные перспективы более тесного экономического сотрудничества двух соседей более очевидными и явными.

После подписания исторического газового контракта с Китаем строительство мостов через Амур стало еще одним символом доверия и экономического развития двух стран.

Автомобильный мост между Китаем и Россией был закончен раньше, он соединил Благовещенск и Хэйхэ. Поток пассажиров оценочно составит до 3 млн в год, а грузопоток – около 6 млн тонн, или почти 300 тыс. автомобилей. Теперь готов и железнодорожный мост через реку Амур из Нижнеленинское (ЕАО) в Тунцзян (провинция Хэйлунцзян).

Геополитическое сближение России и Китая привело к значительному росту товарооборота двух стран. Он увеличился с 63,6 мрлд долларов в 2015 году до 111,5 миллиардов в 2019 году. В прошлом, коронавирусном, году товарооборот России и Китая немного снизился по понятным причинам и составил 104 млрд долларов, но это временные трудности.

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«Китай по-прежнему является вторым крупнейшим торговым партнером России, и, вероятно, таковым и останется», – говорит Коренев. При этом особого дисбаланса в торговле с Поднебесной у нас не наблюдается: Россия ввозит несколько больше в денежном выражении, чем экспортирует, но перекос совсем небольшой, добавляет эксперт.

Так, в прошлом году Россия экспортировала в Китай товаров на 49,1 млрд долларов, а Китай в Россию – на 54,9 млрд долларов. Россия поставляет в Поднебесную в основном энергоресурсы, а из Китая к нам едет электроника, гаджеты, компьютеры и продукция легкой промышленности.

При этом Россия и Китай поставили перед собой цель нарастить объемы торговли до 200 млрд долларов к 2024 году, то есть удвоить буквально за несколько лет. И создание новой инфраструктуры является залогом выполнения этого плана. Владимир Путин на петербургском форуме этим летом подтвердил, что сделать это двум странам вполне по силам, несмотря на пандемию.

Железнодорожный мост через Амур с пропускной способностью в 21 млн т грузов в год существенно облегчает торговлю между нашими странами. «Во-первых, экономия в 809 км заметно удешевляет перевозки на этом направлении. И хотя основной объем грузов нельзя отнести к скоропортящимся, тем не менее, немалую долю в нашей торговле составляют и продукты питания, для которых время доставки весьма критично», – говорит Коренев. В частности, Россия поставляет в Китай мясо птицы, свинину, мороженое и кондитерские изделия. А из Поднебесной к нам едут некоторые виды фруктов и овощей.

«Мост строили с расчетом на вывоз в Китай из лесных районов Сибири древесины, которую как раз удобно возить по железной дороге. Автотранспортом дорого, а по морю далековато. Мост позволит увеличить объемы поставок», – говорит Мария Байнова, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия».

Также мост предназначен для перевозки железной руды, минеральных удобрений и угля. «Китай является лидером не только по добыче бурового угля, но и по его потреблению, которое оценивается более чем в 4 млрд тонн в год. При этом объемы импорта Китаем постоянно растут и по итогам 2020 года составили 304 млн тонн. В связи с этим китайский рынок очень перспективен для России», – говорит Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова. По его словам, востребованность именно российского угля в Китае объясняется как более высоким качеством по сравнению с американским и австралийским, так и географической близостью и, соответственно, относительно низкими логистическими издержками. Новый мост сделает логистику еще привлекательнее.

Новый мост также способен придать импульс к ускоренному развитию регионов России, которые расположены недалеко от Китая и готовы активно с ним торговать. В первую очередь выиграет Еврейская автономная область.

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