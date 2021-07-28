БАМ лишили главного советского недостатка

Целых семь лет потребовалось российским строителям, чтобы проложить семь километров современного Байкальского тоннеля. Он заменит построенный еще во времена СССР тоннель под Байкальским хребтом. Один километр строительства обошелся более чем в триста миллионов рублей. Почему на это ушло так много времени и денег, зачем он нужен, и как скоро может окупиться?

В России запустили второй Байкальский тоннель, который расположен в западной части Байкало-Амурской магистрали. Это было самое узкое место БАМа. Старый тоннель был построен еще в 1985 году и имеет всего один путь. Если в советские годы этого было достаточно, то сейчас он уже давно перестал справляться с увеличившимся грузопотоком. Поездам приходилось то и дело останавливаться и пропускать друг друга.

Новый тоннель, напичканный современными технологическими решениями, имеет уже два пути, и поезда могут беспрепятственно пересекать Байкальский хребет. Пропускная способность тоннеля повысится в пять раз. Ввод в строй второго пути на Дельбичинда, что в Иркутской области до Дабана, что в Бурятии, позволит увеличить трафик в пять раз: с 17 до 85 пар поездов в сутки, сообщили в РЖД.

Стройку начали еще в 2014 году, и она растянулась на долгих семь лет. Изначально окончание строительства планировалось в 2019 году, но сроки сдвинулись на два года. Казалось бы, построить надо было всего семь километров тоннеля. Фактически стройка шла по километру в год. Один километр обошелся в целых 314 млн рублей, учитывая, что весь проект стоил 2,1 млрд рублей.

Однако это только на первый взгляд задача была простой, а в реальности проект уникальный и сложный. Во-первых, тоннель прокладывали прямо в скале. Здесь использовались примерно те же технологии, что и про строительстве тоннелей метро. Вот только горная порода здесь намного прочнее. Тоннелестроителями пройдено почти 6,7 км толщи Байкальского хребта. Глубина заложения достигает 300 метров.

Во-вторых, стройка шла в суровых климатических условиях. Тоннель строили в тайге, где температура зимой легко достигает минус 50 градусов. Чтобы в холодное время тоннель не обледенел, здесь уложен специальный согревающий кабель. Кроме того, установлены автоматические ворота, которые также помогают удерживать важный микроклимат внутри тоннеля.

В-третьих, здесь не редкость землетрясения.

Сейсмичность участка составляет 9 баллов. Именно поэтому тоннель оснащен всевозможными датчиками, которые контролируют сейсмоактивность. Для уменьшения вибрации в тоннеле уложен бесстыковой путь, а в его основании – специальные демпфирующие маты.

Проходка велась горнопроходческим щитом Lovat, который ранее использовался при строительстве тоннелей на трассе Адлер - Красная Поляна в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи.

Новый тоннель построен всего в 35 метрах от старого тоннеля, поэтому работы велись осторожно, чтобы не навредить действующей ветке, ведь движение по ней не прекращалось, отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Хотя были сложности и организационного характера.

Данный тоннель является важнейшим объектом в программе по модернизации БАМа и Транссиба, уверяют РЖД. «Это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на «восточном полигоне», для реализации транзитного потенциала России. Дополнительный импульс получит экономика ряда регионов Сибири и Дальнего Востока», - отметил Владимир Путин.

После запуска тоннеля он сразу же выйдет на 33, а через пять месяцев – на 85 пар поездов, говорит глава РЖД Олег Белозеров.

«Запуск второго Байкальского тоннеля – один из проектов, про который можно сказать, что он окупится в обозримой перспективе. Хотя стоимость тоннеля и существенная», - говорит Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». Провозная способность участка после запуска в эксплуатацию тоннеля, который соединяет Иркутскую область и Бурятию, увеличится в 2,5 раза – с 13,2 млн до 32,4 млн тонн грузов в год, отмечается в справке Кремля.

«Конечно, окончание строительства тоннеля – лишь одно из многих звеньев в вопросе возведения необходимой инфраструктуры. Поэтому оценивать экономический эффект запуска одного тоннеля без привязки к запуску других проектов невозможно», - говорит Миронюк.

В любом случае, тоннель решает стратегическую задачу по росту экспорта. В частности, указывает эксперт, правительственная комиссия по ТЭК поставила задачу бесперебойно вывозить на экспорт 195 тонн угля к 2025 году. Но это невозможно достичь без расширения пропускной способности магистралей. Кроме того, нужны дополнительные мощности по генерации для электрификации БАМа и Транссиба.

С 2014 года на БАМе был реализован не один проект. В частности, был построен второй путь на перегоне Марикта-Небель за 500 млн рублей, второй путь на перегоне Сакукан - Салликит участка Таксимо - Новая Чара за 660 млн рублей, второй путь на перегоне Таксимо - Лодья участка Таксимо - Новая Чара за 600 млн рублей. Однако второй Байкальский тоннель, конечно, стал самым крупным реализованным проектом.

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«Запуск второго Байкальского тоннеля значительно ускорит контейнерные перевозки по железной дороге. В 2020 году в разгар пандемии многие перевозчики пострадали от падения объемов перевозок из-за перебоев в морских и авиаперевозках. Железнодорожный маршрут в этом плане показал стабильность и смог переориентировать в свою пользу значительный объем грузов. Поэтому России так важно построить гарантированную бесперебойную цепочку доставки грузов между Европой и Китаем с обязательным включением в нее Транссибирской магистрали», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.

Выгода России здесь вполне очевидна. Во-первых, это поступление дополнительных доходов от использования транспортной инфраструктуры, во-вторых, развитие транспортной доступности, усовершенствование и модернизация транспортного комплекса, отмечает эксперт.

«Ведущие экономики мира акцентируют свое внимание и закладывают немалые средства на развитие транспортной инфраструктуры страны. Яркий пример развития транспортной инфраструктуры – Китай, который год за годом прибавляет километры высокоскоростных ж/д путей», - говорит Скрыль. Поэтому продолжение развития транспортной инфраструктуры, о чем заявил Владимир Путин, поможет развитию российской экономики.

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