Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь не каждый российский винодел имеет право писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым.

Европейцев необычайно взбудоражили подписанные президентом 2 июля поправки в российский закон о виноделии. Истерику закатил дистрибьютор шампанского Moet Hennessy, который тут же заявил, что приостанавливает отгрузки недешевого шампанского в Россию. Французское издание Le Figaro опубликовало новость, что якобы согласно новому российскому закону, шампанское из Франции в России теперь будет называться «игристым вином», а продукция, произведенная в России – «шампанским». Получается, что русским олигархам придется теперь ездить во Францию, чтобы насладиться любимыми марками шампанского, переживает французское издание.

В понедельник свое огорчение высказали все французские виноделы. Союз домов шампанского Франции назвал «недопустимым» новый российский закон о регулировании алкогольного рынка. Там допустили приостановку поставок в Россию французского шампанского.

Чуть позже с критикой российского закона о виноделии выступила даже Еврокомиссия. Она заявила о несогласии с утвержденным законом, и пообещала принять необходимы шаги для защиты прав европейских компаний. Европейское возмущение вызвано тем, что Россия якобы отобрала у французов возможность называть свое вино «шампанским», хотя это название произошло от названия области Шампань, где исторически собирали урожай и производили это вино. Зато акции российской компании «Абрау-Дюрсо» на фоне новостей о приостановке поставок из ЕС выросли на Мосбирже в понедельник почти на 5%.

В самом законе действительно звучат слова: «(«шампанское») исключить», а также «игристое вино (шампанское) заменить словами «игристое вино, включая российское шампанское». Однако ирония состоит в том, что на самом деле в новый закон не запрещает французам называть свое игристое вино шампанским. Более того, в этом законе Россия наоборот идет навстречу французам, которые были недовольны использованием российскими производителями слова «шампанское».

«Проблема высосана из пальца. Никто не запрещает французам везти их вино в Россию, никто не запрещает им использовать надпись "шампанское" на этикетке. Мы все потратили массу времени и денег на обсуждении проблемы, которой не существует.

Просто кто-то в Moet Hennessy неправильно прочел закон, и поднял волну в пустом стакане», - заявил газете ВЗГЛЯД президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Действительно, после категоричных слов о приостановке поставок, в Moet Hennessy через несколько дней снизили градус проблемы. Там заявили, что всегда соблюдали местное законодательство в странах, куда поставляли свою продукцию. И в этом случае компания поступит также. А именно: французы начнут добавлять упоминание об «игристом вине» на этикетку с оборотной стороны бутылок с шампанским для соответствия поправкам к российскому закону. Сколько потребуется времени на замену этикеток, производители шампанского не сказали. Таким косвенным заявлением, французы, по сути, намекают на свою ошибку, хотя прямо в ней и не признаются. Дело в том, что название «шампанское» на бутылке указывается на лицевой этикетке, но ее менять французы не собираются.

Эксперт считает, что Moet Hennessy просто стыдно признаться в своей ошибке. Более того, по его словам, писать или нет на контрэтикетке «игристое вино» – это прерогатива самой компании, делать это совсем не обязательно. Что обязаны сделать поставщики игристого вина в Россию, так это сертифицировать свою продукцию как того требует российский закон о виноделии. Однако принятые 2 июля 2021 года поправки не об этом. «Европейцы должны были сертифицировать свою продукцию по российским законам еще вчера. Но до сих пор этого не делали», - говорит Попович. То есть таможня спокойно пропускала импортное игристое вино без наличия этой сертификации.

Что изменилось сейчас? С законодательной точки зрения – ничего. «Возможно, кто-то французам сейчас пригрозил пальцем и сказал, что лавочка закрывается, и теперь надо будет выполнять российские законы», - предполагает собеседник. Причем, российские виноделы эти стандарты выполняют в отличие от европейских производителей. А это явная дискриминация.

«На самом деле, на оборотной стороне этикетки главное указать, что продукт соответствует требованиям национального стандарта и указать его номер. Если Moet Hennessy хотят, то могут написать на контрэтикетке название стандарта – «игристое вино», а если не хотят, то могут и не писать»,

- объясняет Попович.

При чем же здесь поправки от 2 июля в закон В большей степени они относятся к техническому регулированию игристых вин, а не к тому, что должны писать на этикетках французские производители вина.

«У нас есть один большой стандарт «игристое вино», его требованиям должны отвечать все вина – и российские, и европейские. По требованиям этого стандарта, будет выпускаться в том числе российское шампанское с оговоркой, что выдержка этого вина осуществляется в бутылках по классической технологии», - поясняет Попович. Есть два способа производства игристого вина – акратофоры и бутылочный или классический способ.

Раньше стандарт назвался «игристые вина (шампанское)», а теперь он переименован в «игристые вина, включая российское шампанское». Что это значит? Что европейцы, и тем более французы, должны радоваться этим изменениям. Европа давно просит не называть шампанское шампанским, потому что это вино географического происхождения, берущее название от французского региона Шампань. «Французы и европейцы в целом хотят уничтожить российских производителей и «зачистить» рынок. А для этого нужно лишить российского производителя узнаваемости, то есть убрать с этикетки название «шампанское», к которому потребитель привык. Тогда наш товар «утонет» в предложении игристых вин. Они добиваются этого со времен Ельцина», - говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.

И вот Россия по сути пошла навстречу европейцам в этом вопросе. «Евросоюз и французы должны аплодировать этому закону. Мы сделали ровно то, о чем нас просили последние тридцать лет. Если раньше у нас все игристое вино могло быть шампанским, то теперь остается только российское шампанское, а это лишь 10% от всего игристого вина, которое производится в России. Поэтому мы вправе ждать аплодисменты от ЕС, а не оправдываться», - говорит Попович.

При этом Россия нашла золотую середину. С одной стороны, явно удружила французским виноделам, и больше называть свои игристые вина просто «шампанским» не будет. С другой стороны, не лишила себя права использовать слово «шампанское» совсем. «Мы никогда не откажемся от слова «шампанское». Это наше право, потому что мы 150 лет этим словом пользовались и дальше будем пользоваться. Только теперь это будет называться двумя словами – «российское шампанское», - поясняет Попович.

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Любопытно, что закон о виноделии касается и коньяка. Европейцы считают, что коньяком может называться бренди, который произведен только в определенной области, а именно: во французском регионе Шаранта, где расположен одноименный город. Армения недавно отказалась от использования слова «коньяк» в пользу другого обозначения. Правда, она выбила себе неплохой переходный период – целых 25 лет. Еще и компенсацию от ЕС получит в 3 млн евро.

«Армяне молодцы, умеют себя продавать. Они и деньги будут получать, и 25 лет слово «коньяк» будут продолжать писать. Мы вот взяли от «шампанского» отказались, и ни рубля от Франции не взяли», - говорит Попович.

Что касается использования слова «коньяк» на российской продукции, то здесь ситуация несколько иная.

Через семь лет коньяком можно будет называть российский коньяк только в том случае, если он будет сделан из винограда, выращенного в России,

рассказывает Попович. То есть еще семь лет Россия может возить дистилляты из Испании, Франции и Италии для производства коньяка, и называть этот продукт коньяком. Но потом лавочка закроется.

Собственно, суть закона и поправок совсем не в том, чтобы закрыть импорт шампанского, а в том, чтобы создать условия инвесторов больше вкладывать денег в выращивание винограда в России и производство вина, резюмирует президент Союза виноградарей и виноделов России. Нововведения помогут развитию малого и среднего предпринимательства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, считают авторы законопроекта.

«Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на единицу земельной площади столько рабочих мест и валовой продукции, как виноград. Виноградник площадью 100 га создает не менее 80 рабочих мест и обеспечивает поступление в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 млн рублей в год с одного гектара возделываемых виноградников», - говорится в пояснительной записке к закону.